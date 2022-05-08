Збито черговий російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж
Військовослужбовці 128-ї бригади збили російський безпілотник "Орлан-10", який намагався стежити за українськими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Долітався: 128 бригада збила російський дрон "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії. Це вже третій новітній безпілотник "Орлан", знищений штурмовиками 128 бригади", - йдеться у повідомленні.
На якому саме напрямку збито безпілотник, не зазначається.
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Alex Sav #513490
показати весь коментар08.05.2022 14:40 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
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Alvi Chanti
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Fish Man
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я гражданин Украины
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