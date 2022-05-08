Збито черговий російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 128-ї бригади збили російський безпілотник "Орлан-10", який намагався стежити за українськими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Долітався: 128 бригада збила російський дрон "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії. Це вже третій новітній безпілотник "Орлан", знищений штурмовиками 128 бригади", - йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку збито безпілотник, не зазначається.

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