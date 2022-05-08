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Новини Фото Війна
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Збито черговий російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 128-ї бригади збили російський безпілотник "Орлан-10", який намагався стежити за українськими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Долітався: 128 бригада збила російський дрон "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії. Це вже третій новітній безпілотник "Орлан", знищений штурмовиками 128 бригади", - йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку збито безпілотник, не зазначається.

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Збито черговий російський безпілотник Орлан-10 01
Збито черговий російський безпілотник Орлан-10 02
Збито черговий російський безпілотник Орлан-10 03
Збито черговий російський безпілотник Орлан-10 04

Автор: 

армія рф (17833) безпілотник (4338) знищення (7571) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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треба переназвати не орлан а у***** .. або лапоть
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08.05.2022 14:40 Відповісти
Сколько у них этих орланов. Прямо орда целая.
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08.05.2022 14:57 Відповісти
Построено 1000-1500 шт. Из ВиКИ.
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08.05.2022 15:25 Відповісти
было больше 2000-но реально наверное поменьше
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08.05.2022 15:26 Відповісти
відправте це рогозіну ....)))))
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08.05.2022 15:08 Відповісти
 
 