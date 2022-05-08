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Перед бегством из села Циркуны российские оккупанты расстреляли двух мужчин. ФОТО

Сегодня вблизи села Циркуны на Харьковщине обнаружены тела двух местных жителей, которых перед бегством из села расстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечено, что один из убитых - пожилой мужчина, другой молодой. Тела доставили в морг для опознания.

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Перед бегством из села Циркуны российские оккупанты расстреляли двух мужчин 01
Перед бегством из села Циркуны российские оккупанты расстреляли двух мужчин 02

Автор: 

Харьковщина (5577)


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08.05.2022 23:43 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 23:44 Ответить
Це село. Місцеві повинні знати, хто є хто.
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09.05.2022 06:08 Ответить
тільки в нервовому ґанґлі орка могла виникнути така версія
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09.05.2022 07:33 Ответить
артєлЄріст ****
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09.05.2022 07:34 Ответить
Татаро-фіно-угорський субстрат, створений татарами у 1272 р. і названий Московією, є тупиковою гілкою розвитку людства. Ці нащадки поколінь рабів алкоголіків, які випалювали алкоголем нейрони у своїй голові століттями, легко перетворилися на тупе фашистське бидло! З такими може бути тільки війна на знищення, тому що все людське їм чуже. Досить порівняти Донецьк, який "нещадно бомбили" 8 років укропи нацисти та на що перетворили Маріуполь "визволителі" за 2 місяці і стане ясно, хто фашисти.
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09.05.2022 11:47 Ответить
там було взято в полон двадцять рашисів ,отже потрібно з'ясувати всіх військових злочинців хто діяв в районі..
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09.05.2022 15:44 Ответить
 
 