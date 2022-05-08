Перед бегством из села Циркуны российские оккупанты расстреляли двух мужчин. ФОТО

Сегодня вблизи села Циркуны на Харьковщине обнаружены тела двух местных жителей, которых перед бегством из села расстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечено, что один из убитых - пожилой мужчина, другой молодой. Тела доставили в морг для опознания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители освобожденных Циркунов со слезами на глазах встречали защитников, - ОВА. ФОТОрепортаж



