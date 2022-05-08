Перед втечею із села Циркуни російські окупанти розстріляли двох чоловіків. ФОТО

Сьогодні поблизу села Циркуни на Харківщині знайдено тіла двох місцевих жителів, яких перед втечею із села розстріляли російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначено, що один із вбитих - чоловік похилого віку, інший молодий. Тіла доставили до моргу для впізнання.

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