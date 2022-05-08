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Перед втечею із села Циркуни російські окупанти розстріляли двох чоловіків. ФОТО

Сьогодні поблизу села Циркуни на Харківщині знайдено тіла двох місцевих жителів, яких перед втечею із села розстріляли російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначено, що один із вбитих - чоловік похилого віку, інший молодий. Тіла доставили до моргу для впізнання.

Також читайте: Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА. ФОТОрепортаж

Перед втечею із села Циркуни російські окупанти розстріляли двох чоловіків 01
Перед втечею із села Циркуни російські окупанти розстріляли двох чоловіків 02

Автор: 

Харківщина (6054)


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08.05.2022 23:43 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! )) Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 23:44 Відповісти
Це село. Місцеві повинні знати, хто є хто.
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09.05.2022 06:08 Відповісти
тільки в нервовому ґанґлі орка могла виникнути така версія
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09.05.2022 07:33 Відповісти
артєлЄріст ****
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09.05.2022 07:34 Відповісти
Татаро-фіно-угорський субстрат, створений татарами у 1272 р. і названий Московією, є тупиковою гілкою розвитку людства. Ці нащадки поколінь рабів алкоголіків, які випалювали алкоголем нейрони у своїй голові століттями, легко перетворилися на тупе фашистське бидло! З такими може бути тільки війна на знищення, тому що все людське їм чуже. Досить порівняти Донецьк, який "нещадно бомбили" 8 років укропи нацисти та на що перетворили Маріуполь "визволителі" за 2 місяці і стане ясно, хто фашисти.
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09.05.2022 11:47 Відповісти
там було взято в полон двадцять рашисів ,отже потрібно з'ясувати всіх військових злочинців хто діяв в районі..
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09.05.2022 15:44 Відповісти
 
 