Защитники Украины захватили в плен 18-летнего российского оккупанта. ФОТО
Защитники Украины захватили в плен очередного российского военного.
Об этом сообщил в фейсбуке бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.
"Мартыненко Александр Иванович, 09.01.2004 г.р., 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды краснознаменная бригада морской пехоты, матрос, откомандированный в 155-ю отдельную бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, сам с Камчатки. Повезло, что попал в плен, камчатский краб, бля ... Этнический украинец, но он об этом не знал. Благодарен бойцам, которые взяли в плен этого орчонка восемнадцатилетнего", - отмечает он.
Топ комментарии
+80 Артем #512840
показать весь комментарий09.05.2022 13:34 Ответить Ссылка
+78 Перехватчик
показать весь комментарий09.05.2022 13:34 Ответить Ссылка
+76 Денис Коновалов #376331
показать весь комментарий09.05.2022 13:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спитати з нього за ботінки щоб зуби повилітали.
https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040 https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040
Такі "орченята" гвалтували украінських жінок і дітей в Бучі!
Скажіть ще "аніжидєті"!
Ще й закурити йому дали!
Та він на пляшці повинен сидіти з власним членом в руці, вибачте за мій французький!
Видать, хоть и малолетка, а трупы разувать уже мастак.
Наприклад, східна німеччина була заселена слов'янами яких асимілювали. Але всі вони зараз німці ментально.
Так само як балканські слов'яни думають що вони нам браття хоча вони нащадки завойовників слов'ян і підкорених племен ілірійців і македонців.
Так само вже не важливо що ще у 1918 році у Владивостоку і Кубані створювались українські військові організації і самоврядування. Не важливо що старі люди ще пам'ятають українську в селах під Брестом і Воронежом. Важливо що вони вважають українців хохлами і асоціюють себе з рускімі. І йдуть нас убивати.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/19-letniy-razvedchik-iz-frolovo-mikhail-efremov-po-1475923