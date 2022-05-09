Защитники Украины захватили в плен 18-летнего российского оккупанта. ФОТО

Защитники Украины захватили в плен очередного российского военного.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мартыненко Александр Иванович, 09.01.2004 г.р., 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды краснознаменная бригада морской пехоты, матрос, откомандированный в 155-ю отдельную бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, сам с Камчатки. Повезло, что попал в плен, камчатский краб, бля ... Этнический украинец, но он об этом не знал. Благодарен бойцам, которые взяли в плен этого орчонка восемнадцатилетнего", - отмечает он.

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