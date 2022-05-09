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Новости Фото Война
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Защитники Украины захватили в плен 18-летнего российского оккупанта. ФОТО

Защитники Украины захватили в плен очередного российского военного.

Об этом сообщил в фейсбуке бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мартыненко Александр Иванович, 09.01.2004 г.р., 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды краснознаменная бригада морской пехоты, матрос, откомандированный в 155-ю отдельную бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, сам с Камчатки. Повезло, что попал в плен, камчатский краб, бля ... Этнический украинец, но он об этом не знал. Благодарен бойцам, которые взяли в  плен этого орчонка восемнадцатилетнего", - отмечает он.

Защитники Украины захватили в плен 18-летнего российского оккупанта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетные обстрелы Украины стоят как половина бюджета РФ на медицину, - росСМИ

Автор: 

армия РФ (19691) плен (2633) Колесник (24)


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Топ комментарии
+80
*****, цей турнікет та ізраїльський бандаж коштують більше ніж життя цього ******
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09.05.2022 13:34 Ответить
+78
Повезло ему.Мог и так выглядеть

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09.05.2022 13:34 Ответить
+76
Так ось як виглядає розіп'ятий хлопчик у трусиках
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09.05.2022 13:38 Ответить
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Повезло ему.Мог и так выглядеть

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09.05.2022 13:34 Ответить
Так ось як виглядає розіп'ятий хлопчик у трусиках
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09.05.2022 13:38 Ответить
Без трусіков.
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09.05.2022 13:46 Ответить
Підріс хлопчина
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09.05.2022 14:31 Ответить
Сибиряк, загорал и сгорел на солнце с непривычки
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09.05.2022 13:44 Ответить
Орк пристроился позагорать на лежаке.
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09.05.2022 14:24 Ответить
Я дивлюся на фотографії "смалених" кацапів і все більше впевнююсь, що вони у "стєкляшку" одягнуті! (Була колись така форма в радянській армії (сіро-зеленого відтінку) Її носили у мирний час (Перші роки війни в Афгані показали, що це "жопа" - бо тканина, згоряючи, наносила сильні опіки) Там було змішане волокно - бавовна напополам з синтетикою Влітку жарка, взимку - холодна Але коли горіла, то так схоже було на те, що я бачу на фотографіях! Це ж як треба зневажать своїх солдат, щоб через півстоліття (маючи досвід кількох війн) послать їх воювать у подібному лайні!!! Точно що "гарматне м"ясо"!
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09.05.2022 14:55 Ответить
У ЗСУ теж була така тканина, здається "гелетейка"
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09.05.2022 16:00 Ответить
*****, цей турнікет та ізраїльський бандаж коштують більше ніж життя цього ******
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09.05.2022 13:34 Ответить
поки ви будете лікувати, давати їсти, цигарки. і жаліти цих виродків, УКРАЇНЦІ ЗАКІНЧАТЬСЯ...
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09.05.2022 13:35 Ответить
им ***** украинцы, главное картинку показатьк какие мы гуманные
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09.05.2022 13:54 Ответить
стріляв в нас, чи ні?
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09.05.2022 13:35 Ответить
"на блокпосту стоял" (С)
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09.05.2022 13:42 Ответить
У нього була зброя? - була. Міг він з неї стріляти? - міг, бо у нього є руки та пальці. Був у нього наказ стріляти? - був. Він міг не виконати наказ командира? - ні, бо його б розстріляли. Отже стріляв.
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09.05.2022 13:48 Ответить
Отже... відрубати руки, щоб більше ніхто йому не давав накази!
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09.05.2022 14:17 Ответить
Відрубати цьому крисеняті голову,разом вухами,щоб не було чим ці накази слухати.
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09.05.2022 14:31 Ответить
та какой там! на учения ехал, ничего не знал!
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09.05.2022 13:50 Ответить
ще вчора писали, це на херсонському напрямку, що група деверсантів намаалась підкрастис до наших позицій, але їх помітили, в результаті одного "вилікували", одного поранили (тобто цього), інші зїбались.
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09.05.2022 13:56 Ответить
"Стріляв чи ні?", то нехай своїй свиноматки розповідає, нас це не стосується!
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09.05.2022 14:18 Ответить
А чому ти не питаєш: Насилував дітей та жінок чи ні, грабував, мародерствував, чи ні? Все ж таки 18 років, перед сцикунами, такими же як він, похвалитися...
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09.05.2022 14:33 Ответить
А нашим полоненим вони наливали на морозі воду в чоботи, щоб потім обміняти вже інвалідами
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09.05.2022 16:02 Ответить
приехал хохлов убивать...
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09.05.2022 13:36 Ответить
П**ар кацапський малолєтній, ботінки з Українського вояка зняв, скоріш за все мертвого.
Спитати з нього за ботінки щоб зуби повилітали.
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09.05.2022 13:36 Ответить
Зрізати бути. Разом з ногами
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09.05.2022 13:39 Ответить
було відео, де його питали - звідкіля в нього наші берці... сказав - видали... бреше як дише...
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09.05.2022 13:39 Ответить
Може й видали. Нещодавно писали, що оркам дісталися контейнери з обмундируванням ЗСУ. Це як раз десь на Півдні було. Наші думали, що провокаціїї будуть. А оркам немає во що взутися. Вже ясно, що в них ані взуття, ані носків, ані спіднього. Скоро вже в однострої ЗСУ почнуть рядитися.
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09.05.2022 14:24 Ответить
Ага, от їм нашо стрінги...
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09.05.2022 14:34 Ответить
может и выдали кацапы наши склады и воинские части захватывали
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09.05.2022 14:32 Ответить
Судя по его роже он совершенно никому не "вдячний". Обыкновенное падло из Параши.
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09.05.2022 13:38 Ответить
Дайте йому конхвету і зателефонувати мамці.
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09.05.2022 13:38 Ответить
канхвету "тузік" (С)
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09.05.2022 13:43 Ответить
Песня огонь, а на Spotify песни ещё нет
https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040 https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040

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09.05.2022 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MDXYJ7NTBjY СМАЖЕНИЙ МОZКАЛЬ - ПРЕМ'ЄРА
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09.05.2022 13:42 Ответить
Встигла подивитись!!! Але вже забанили, жаль...
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09.05.2022 14:37 Ответить
Видео удалено...
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09.05.2022 16:25 Ответить
Щасливчик- полікувати і відбудовувати все шо вони у нас знищили
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09.05.2022 13:39 Ответить
Спочатку залишки свої хай збирає у пакетики.
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09.05.2022 14:17 Ответить
Нє воно не краб,скоріше планктон під планктоном...
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09.05.2022 13:41 Ответить
Хіба не знаєте, як вони з нашими полоненими поводяться? Подивіться й повторіть з цим орченям
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09.05.2022 13:44 Ответить
показали и закопали. хватит уже
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09.05.2022 13:44 Ответить
Захопили дитину в полон.
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09.05.2022 13:47 Ответить
Провести кастрацию. Непременно кастрацию, дабы такие полудурки не размножались.
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09.05.2022 13:48 Ответить
прострелити коліно, аби більше не воював та пам'ятав на все життя.
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09.05.2022 14:05 Ответить
еще и медпомощь оказали суки, вместо того чтоб руки отрубить!
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09.05.2022 13:48 Ответить
А у що це воно взуте? Зняв з мертвого українського військового?
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09.05.2022 13:49 Ответить
"Издеваться? " Цьому яничару меддопомогу надали, турнікет на нього потратили, цигаркою пригостили. Де тут "издевательство"? А треба було лише одну кулю витратити....
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09.05.2022 13:56 Ответить
якби карти розклалися по іншому і український воїн був би у полоні в цього покидька, то він би нікого не жалів. Так шо не треба "сльоз і сопєль" з приводу того, що йому 18.
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09.05.2022 13:52 Ответить
Ось це хохол,А не українець
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09.05.2022 13:52 Ответить
і що з нього виростить, він живий уже не потрібний
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09.05.2022 13:52 Ответить
Не розумію цього пацифізму
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09.05.2022 13:52 Ответить
А мозг есть? Нужен обменный фонд.
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09.05.2022 14:07 Ответить
Ремнем батьківським треба його відлупити
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09.05.2022 13:53 Ответить
А чому воно в таланах? З убитого українця зняв?
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09.05.2022 13:54 Ответить
a che s nogoi ta ? svelo , shto li ?
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09.05.2022 13:56 Ответить
Не здивуюсь, якщо і 13-річного окупанту рятуватимемо життя будемо...
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09.05.2022 14:02 Ответить
"Кінчай його, Семен!"
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09.05.2022 14:02 Ответить
Вроде не черт какой-то. Зачем тогда пошел служить? Работал бы менеджером в торговом салоне и зарабатывал себе на жизнь. Ладно там чертей тувинских показывают. Там все ясно и понятно, что в Туве и рядом 80% уголовников, вымогают деньги на улице, бизнесменов убивают, детей и женщин насилуют, там сплошной блатняк даже в школе на глазах избитых учителей старшеклассники гоп-стопают младшеклассников, там действительно в половине школ именно такая жизнь. Это специально так сделано, чтобы 90% молодых людей шли люди в армию, либо в росгвардию, иначе смерть их ждет там, образования нет никакого вообще. Но этот то что забыл? Украинской земли хотел отведать в своем возрасте?
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09.05.2022 14:03 Ответить
Это срочник. Призвали
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09.05.2022 19:16 Ответить
ось дивиться війна йде вже вісім років, коли ***** почало свій путлерюгенд формувати? то всі ті юнаримейці та діти у військовій формі на параді - вже тут!!!
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09.05.2022 14:04 Ответить
Ці "етнічні українці" - це яничари сьогодення. Нагадаю, що яничари - це діти в основному слов'ян, захоплені турками на завойованих землях, як ясир. У цих дітей було випаленої всі спогади про власне походження, релігію і батьків. І вони ставали свого роду такими ж орками, які завойовували для турків нові території. Всі українці, які потрапили в кацапію до війни і не повернулися з її початком, тобто у 2014-му році на батьківщину і стали такими от яничарами. Мій сусід по парті Микола, з яким я 6 років сидів за однією партою, погнав я аж у Приморський край за довгим рублем. Тут живуть його батьки і брат. І тепер навіть вони не можуть повернути його до притомноств від кацапської пропаганди. Вони просто не спілкуюся. Те ж саме сталося з іншим моїм однокласником, теж Миколою, який виїхав у Пітер. Цей теж став україноненависним зомбі. Я чудово розумію кошового отамана Івана Сірка, який наказав порубати ******* тих визволених у Кафі українських бранців, які відмовилися повертатися до України.
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09.05.2022 14:08 Ответить
Зверніть увагу на берці.
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09.05.2022 14:15 Ответить
"орченя вісімнадцятирічне"?!
Такі "орченята" гвалтували украінських жінок і дітей в Бучі!
Скажіть ще "аніжидєті"!
Ще й закурити йому дали!
Та він на пляшці повинен сидіти з власним членом в руці, вибачте за мій французький!
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09.05.2022 14:15 Ответить
Допитати і просто пристрілити . Так буде по чесному і справедливо .
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09.05.2022 14:16 Ответить
Згоден.Досить їх жаліти.В криму свого часу не стріляли в них,бо не могли повірити,що вони прийшли сюди убивати українців.Думали домовитися,але орда пішла далі.Їм потрібна тільки наша смерть.То навіщо цих ********* жаліти?Він же розумів нащо він сюди прийшов.Пристреліть цю гниду при "спробі втечі".Якщо їх відпускати-вони обов'язково повертатимутся,бо знатимуть що їм тут нічого не загрожує.
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09.05.2022 14:42 Ответить
і нашо рятували? воно ж нікому не потрібне. Воно й собі не потрібне. Сміття. А прикопали б - може якісь трави корисні виросли
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09.05.2022 14:19 Ответить
Таких потрібно знищувати поки не дали потомство.
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09.05.2022 14:19 Ответить
Это самая мерзская и злобная личинка орков. Эти недоношенные, для получения "авторитета" у старших режут бьют и убивают с утроенным энтузиазмом.
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09.05.2022 14:20 Ответить
Краснодарско - Харбинская - это как?
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09.05.2022 14:25 Ответить
В 1941году бежали от Краснодара до Харбина.
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09.05.2022 14:40 Ответить
Їому розказали, шо палити шкідливо для здоров'я? Можна( і треба ) палити на крейсерах, фрегатах, підводних човнах, у курську, белгороді, воронежє і обов'язково біля мавзолєя
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09.05.2022 14:41 Ответить
воно не українець, а яничар. Таких тра' знищувати на місці
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09.05.2022 15:01 Ответить
Епт... Нафіга хоч турникет на це падло перевели? Гранату б під голову примотали і все. Це ідейна тварюка
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09.05.2022 15:08 Ответить
Ботиночки-то на нём украинские, у россиян кирзовые.
Видать, хоть и малолетка, а трупы разувать уже мастак.
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09.05.2022 15:10 Ответить
****, воно ще й курить
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09.05.2022 15:35 Ответить
..... а так хотілося пограбувати, панасильнічати, покатувати, повбивати....
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09.05.2022 16:07 Ответить
Який він українець етнічний? Забудьте, ніколи генетика не визначала національну приналежність.
Наприклад, східна німеччина була заселена слов'янами яких асимілювали. Але всі вони зараз німці ментально.
Так само як балканські слов'яни думають що вони нам браття хоча вони нащадки завойовників слов'ян і підкорених племен ілірійців і македонців.
Так само вже не важливо що ще у 1918 році у Владивостоку і Кубані створювались українські військові організації і самоврядування. Не важливо що старі люди ще пам'ятають українську в селах під Брестом і Воронежом. Важливо що вони вважають українців хохлами і асоціюють себе з рускімі. І йдуть нас убивати.
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09.05.2022 16:12 Ответить
ще й курить, ****, підар
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09.05.2022 16:45 Ответить
Наи жаль цьому чмоні ще повезло ніби. Тут від орків пропоную інший випадок:Старший разведчик из Волгоградской области Михаил Викторович Ефремов героически погиб на Украине. Как сообщает «Блокнот Волгограда», печальной новостью поделились знакомые погибшего. 19-летний парень служил по контракту. Он героически погиб, выполняя специальные задачи в ходе спецоперации на Украине. Михаила Ефремова похоронят на родной земле во Фролово, о дате и времени будет сообщено дополнительно. О парне мало что известно - он не был активным в социальных сетях, несмотря на юный возраст. Однако последний факт не помешал ему принять одно из самых важных в жизни решений - стать участником специальной операции России. Михаил так и не успел отметить 20-летний юбилей.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/19-letniy-razvedchik-iz-frolovo-mikhail-efremov-po-1475923
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09.05.2022 16:57 Ответить
 
 