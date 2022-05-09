Ракетные обстрелы Украины стоят как половина бюджета РФ на медицину, - росСМИ
На деньги, которые были потрачены на ракетные обстрелы Украины, можно было бы упорядочить в 50 раз больше дорог и мостов только в одном регионе РФ.
Редакция Сибирь.Реалии решила сравнить расходы на ракетные обстрелы Украины с расходами РФ на медицину и другое, передает Цензор.НЕТ.
Forbes подсчитал, что за два месяца войны Россия потратила на ракетные обстрелы Украины $7,5 млрд. Речь идет только о стоимости высокоточных ракет "Калибр", а также "Искандеров" и "Точки У". По курсу Центробанка на 4 мая это составляет 502,95 млрд. рублей.
На сайте "Госзакупки" можно найти недавно размещенный план закупок "Детского клинического медицинского центра" города Читы на 2023-2024 годы. В списке 121 позиция: от приобретения бахил и перчаток до ремонта здания и покупки новых аппаратов МРТ. На все это нужно 88719960 рублей.
Журналисты подсчитали, что двухлетние потребности "Детского клинического медицинского центра" города Читы составляют 0,017% от стоимости ракет, которые Россия за два месяца выпустила в Украине. В том числе и по роддому в Мариуполе.
Согласно "Госзакупкам", в 2021 и 2022 годах на приобретение лекарств для больных гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, рассеянным склерозом, юношеским артритом и другими тяжелыми заболеваниями, требуется 27 миллиардов 527 миллионов рублей.
Эта сумма составляет 5,5% от стоимости двухмесячных ракетных обстрелов украинских городов.
В общей сложности в 2023 году расходы на здравоохранение в России составят 1,21 трлн руб. (0,9% ВВП, 4,9% от общих затрат).
Таким образом, на ракетные обстрелы Украины Россия за два месяца войны уже потратила чуть больше половины своего годового медицинского бюджета.
Также издание приводит стоимость самых дорогих контрактов на ремонт и реконструкцию дорог в Сибири и на Дальнем Востоке:
– Реконструкция автомобильной дороги "Улан-Удэ – Новый Уоян" в Республике Бурятия – более 3,2 млрд рублей.
- реконструкция автомобильной дороги в Республике Саха-Якутия 2,2 млрд рублей
- ремонт автомобильной дороги А-393 Южно-Сахалинск – Оха 1,3 млрд рублей.
- ремонт объекта "Мост Октябрьский через реку Обь в Новосибирске 2,2 млрд рублей.
Эти 4 позиции дают в сумме 9,7 млрд рублей или менее двух процентов стоимости вышеупомянутых ракетных обстрелов.
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ті змі певно вже закриють
Но, сам факт, что в свинарнике начинают задаваться такими вопросами, уже хорошо. На фоне военных неудач кацапы начинают вострить пятаки друг на друга.