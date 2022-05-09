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Новости Война
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Ракетные обстрелы Украины стоят как половина бюджета РФ на медицину, - росСМИ

деньги,медицина

На деньги, которые были потрачены на ракетные обстрелы Украины, можно было бы упорядочить в 50 раз больше дорог и мостов только в одном регионе РФ.

Редакция Сибирь.Реалии решила сравнить расходы на ракетные обстрелы Украины с расходами РФ на медицину и другое, передает Цензор.НЕТ.

Forbes подсчитал, что за два месяца войны Россия потратила на ракетные обстрелы Украины $7,5 млрд. Речь идет только о стоимости высокоточных ракет "Калибр", а также "Искандеров" и "Точки У". По курсу Центробанка на 4 мая это составляет 502,95 млрд. рублей.

На сайте "Госзакупки" можно найти недавно размещенный план закупок "Детского клинического медицинского центра" города Читы на 2023-2024 годы. В списке 121 позиция: от приобретения бахил и перчаток до ремонта здания и покупки новых аппаратов МРТ. На все это нужно 88719960 рублей.

Журналисты подсчитали, что двухлетние потребности "Детского клинического медицинского центра" города Читы составляют 0,017% от стоимости ракет, которые Россия за два месяца выпустила в Украине. В том числе и по роддому в Мариуполе.

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Согласно "Госзакупкам", в 2021 и 2022 годах на приобретение лекарств для больных гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, рассеянным склерозом, юношеским артритом и другими тяжелыми заболеваниями, требуется 27 миллиардов 527 миллионов рублей.

Эта сумма составляет 5,5% от стоимости двухмесячных ракетных обстрелов украинских городов.

В общей сложности в 2023 году расходы на здравоохранение в России составят 1,21 трлн руб. (0,9% ВВП, 4,9% от общих затрат).

Таким образом, на ракетные обстрелы Украины Россия за два месяца войны уже потратила чуть больше половины своего годового медицинского бюджета.

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Также издание приводит стоимость самых дорогих контрактов на ремонт и реконструкцию дорог в Сибири и на Дальнем Востоке:

– Реконструкция автомобильной дороги "Улан-Удэ – Новый Уоян" в Республике Бурятия – более 3,2 млрд рублей.

- реконструкция автомобильной дороги в Республике Саха-Якутия 2,2 млрд рублей

- ремонт автомобильной дороги А-393 Южно-Сахалинск – Оха 1,3 млрд рублей.

- ремонт объекта "Мост Октябрьский через реку Обь в Новосибирске 2,2 млрд рублей.

Эти 4 позиции дают в сумме  9,7 млрд рублей или менее двух процентов стоимости вышеупомянутых ракетных обстрелов.

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расходы (143) россия (96192)


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Топ комментарии
+9
А кого они лечить то собрались? Бояре в ОАЭ полечатся, ваньки в Украине сдохнут, ну а для натащ всех возрастов подорожник и молитва кирюше.
Но, сам факт, что в свинарнике начинают задаваться такими вопросами, уже хорошо. На фоне военных неудач кацапы начинают вострить пятаки друг на друга.
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09.05.2022 13:34 Ответить
+7
Китай сидить і підраховує. Пішла ракета - +20 кв.км. сибіру собі.
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09.05.2022 13:41 Ответить
+5
Психоз пАбєдоносія в свинопсячих пабліках
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09.05.2022 13:25 Ответить
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Психоз пАбєдоносія в свинопсячих пабліках
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09.05.2022 13:25 Ответить
А на жопе два Z по одному на каждой булке и йух во лбу…
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09.05.2022 13:40 Ответить
А ось Придністров'я "святкує" одного з минулих років:

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09.05.2022 14:01 Ответить
Пусть лечатся куем посыпанным корой дуба. Всё равно касапы здохнут.
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09.05.2022 13:25 Ответить
нафіга кацапам медицина? їх всеодно вбʼють...
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09.05.2022 13:26 Ответить
Але ж звинуватити в цьому х..ла, звісно, в них язик не повернеться. Швидше напишуть, що це Україна винна, що в них немає доріг, медицини і т.д., бо відтягує на себе такі великі кошти.
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09.05.2022 13:26 Ответить
Надіюсь тільки що китай там зараз не штампує кацапам крилаті ракети.
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09.05.2022 13:27 Ответить
Китай сидить і підраховує. Пішла ракета - +20 кв.км. сибіру собі.
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09.05.2022 13:41 Ответить
Ага. Хрюсейская империя тоже думала, что никогда не развалится, как и вонючий совок. А тут только второй месяц войны идет, ленд лиз только сегодня подписан. Звизда вам, кацапики. Это уже окончательно решенный вопрос. Рекомендую уже сейчас начинать придумывать отмазки "я всегда был против войны" и чистить свои профиля вк и в прочих хрюске помойках.
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09.05.2022 13:39 Ответить
побільше б такого писали на расєє,
ті змі певно вже закриють
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09.05.2022 13:32 Ответить
А кого они лечить то собрались? Бояре в ОАЭ полечатся, ваньки в Украине сдохнут, ну а для натащ всех возрастов подорожник и молитва кирюше.
Но, сам факт, что в свинарнике начинают задаваться такими вопросами, уже хорошо. На фоне военных неудач кацапы начинают вострить пятаки друг на друга.
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09.05.2022 13:34 Ответить
Им лечится не нужно, цирроз печени не лечится, поэтому все средства та зарою. И второе - сколько и куда средств бюджета тратит рашка, нам по фигу и от этого не легче.
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09.05.2022 13:43 Ответить
раZZея должна быть разрушена.
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09.05.2022 14:31 Ответить
 
 