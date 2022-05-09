Ракетные обстрелы Украины стоят как половина бюджета РФ на медицину, - росСМИ

На деньги, которые были потрачены на ракетные обстрелы Украины, можно было бы упорядочить в 50 раз больше дорог и мостов только в одном регионе РФ.

Редакция Сибирь.Реалии решила сравнить расходы на ракетные обстрелы Украины с расходами РФ на медицину и другое, передает Цензор.НЕТ.

Forbes подсчитал, что за два месяца войны Россия потратила на ракетные обстрелы Украины $7,5 млрд. Речь идет только о стоимости высокоточных ракет "Калибр", а также "Искандеров" и "Точки У". По курсу Центробанка на 4 мая это составляет 502,95 млрд. рублей.

На сайте "Госзакупки" можно найти недавно размещенный план закупок "Детского клинического медицинского центра" города Читы на 2023-2024 годы. В списке 121 позиция: от приобретения бахил и перчаток до ремонта здания и покупки новых аппаратов МРТ. На все это нужно 88719960 рублей.

Журналисты подсчитали, что двухлетние потребности "Детского клинического медицинского центра" города Читы составляют 0,017% от стоимости ракет, которые Россия за два месяца выпустила в Украине. В том числе и по роддому в Мариуполе.

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Согласно "Госзакупкам", в 2021 и 2022 годах на приобретение лекарств для больных гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, рассеянным склерозом, юношеским артритом и другими тяжелыми заболеваниями, требуется 27 миллиардов 527 миллионов рублей.

Эта сумма составляет 5,5% от стоимости двухмесячных ракетных обстрелов украинских городов.

В общей сложности в 2023 году расходы на здравоохранение в России составят 1,21 трлн руб. (0,9% ВВП, 4,9% от общих затрат).

Таким образом, на ракетные обстрелы Украины Россия за два месяца войны уже потратила чуть больше половины своего годового медицинского бюджета.

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Также издание приводит стоимость самых дорогих контрактов на ремонт и реконструкцию дорог в Сибири и на Дальнем Востоке:

– Реконструкция автомобильной дороги "Улан-Удэ – Новый Уоян" в Республике Бурятия – более 3,2 млрд рублей.

- реконструкция автомобильной дороги в Республике Саха-Якутия 2,2 млрд рублей

- ремонт автомобильной дороги А-393 Южно-Сахалинск – Оха 1,3 млрд рублей.

- ремонт объекта "Мост Октябрьский через реку Обь в Новосибирске 2,2 млрд рублей.

Эти 4 позиции дают в сумме 9,7 млрд рублей или менее двух процентов стоимости вышеупомянутых ракетных обстрелов.

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