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Новини Війна
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Ракетні обстріли України коштують як половина бюджету РФ на медицину, - росЗМІ

деньги,медицина

На гроші, які витратили на ракетні обстріли України, можна було б упорядкувати в 50 разів більше доріг і мостів тільки в одному регіоні РФ.

Редакція Сибирь.Реалии вирішила порівняти витрачене на ракетні обстріли України з витратами РФ на медицину та інші, передає Цензор.НЕТ.

Forbes підрахував, що за два місяці війни Росія витратила на ракетні обстріли України $7,5 млрд. Йдеться лише про вартість високоточних ракет "Калібр", а також "Іскандерів" та "Точки У". За курсом Центробанку на 4 травня це складає 502,95 млрд рублів.

На сайті "Госзакупки" можна знайти нещодавно розміщений план закупівель "Дитячого клінічного медичного центру" міста Чити на 2023-2024 роки. У списку 121 позиція: від придбання бахіл та рукавичок до ремонту будівлі та купівлі нових апаратів МРТ. На все це потрібно 88 719 960 рублів.

Журналісти підрахували, що дворічні потреби "Дитячого клінічного медичного центру" міста Чити становлять 0,017% вартості ракет, які Росія за два місяці випустила в Україні. У тому числі і по пологовому будинку в Маріуполі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щоденно витрачає близько $900 мільйонів на війну в Україні, - Newsweek

Згідно з "Госзакупками", у 2021 та 2022 роках на придбання ліків для хворих на гемофілію, злоякісні новоутворення лімфоїдної та кровотворної тканин, розсіяним склерозом, юнацьким артритом та іншими важкими захворюваннями, потрібно 27 мільярдів 527 мільйонів 436 тисяч рублів.

Ця сума становить 5,5% вартості двомісячних ракетних обстрілів українських міст.

У цілому в 2023 році витрати на охорону здоров'я в Росії складуть 1,21 трлн руб. (0,9% ВВП, 4,9% загальних витрат).

Таким чином, на ракетний обстріл України Росія за два місяці війни вже витратила трохи більше половини свого річного медичного бюджету.

Також читайте: ЗМІ порахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні

Також видання наводить вартість найдорожчі контракти на ремонт і реконструкцію доріг у Сибіру і на Далекому Сході:

- Реконструкція автомобільної дороги "Улан-Уде - Новий Уоян" в Республіці Бурятія - понад 3,2 млрд рублів.

- Реконструкція автомобільної дороги в Республіці Саха-Якутія 2,2 млрд рублів

- Ремонт автомобільної дороги А-393 Южно-Сахалінськ – Оха 1,3 млрд рублів.

- Ремонт об'єкта "Міст Жовтневий через річку Об в Новосибірську 2,2 млрд рублів.

Ці 4 позиції дають у сумі 9,7 млрд рублів або менше двох відсотків вартості вищезгаданих ракетних обстрілів.

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Автор: 

витрати (293) росія (66080)


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Топ коментарі
+9
А кого они лечить то собрались? Бояре в ОАЭ полечатся, ваньки в Украине сдохнут, ну а для натащ всех возрастов подорожник и молитва кирюше.
Но, сам факт, что в свинарнике начинают задаваться такими вопросами, уже хорошо. На фоне военных неудач кацапы начинают вострить пятаки друг на друга.
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09.05.2022 13:34 Відповісти
+7
Китай сидить і підраховує. Пішла ракета - +20 кв.км. сибіру собі.
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09.05.2022 13:41 Відповісти
+5
Психоз пАбєдоносія в свинопсячих пабліках
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09.05.2022 13:25 Відповісти
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Психоз пАбєдоносія в свинопсячих пабліках
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09.05.2022 13:25 Відповісти
А на жопе два Z по одному на каждой булке и йух во лбу…
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09.05.2022 13:40 Відповісти
А ось Придністров'я "святкує" одного з минулих років:

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09.05.2022 14:01 Відповісти
Пусть лечатся куем посыпанным корой дуба. Всё равно касапы здохнут.
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09.05.2022 13:25 Відповісти
нафіга кацапам медицина? їх всеодно вбʼють...
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09.05.2022 13:26 Відповісти
Але ж звинуватити в цьому х..ла, звісно, в них язик не повернеться. Швидше напишуть, що це Україна винна, що в них немає доріг, медицини і т.д., бо відтягує на себе такі великі кошти.
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09.05.2022 13:26 Відповісти
Надіюсь тільки що китай там зараз не штампує кацапам крилаті ракети.
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09.05.2022 13:27 Відповісти
Китай сидить і підраховує. Пішла ракета - +20 кв.км. сибіру собі.
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09.05.2022 13:41 Відповісти
Ага. Хрюсейская империя тоже думала, что никогда не развалится, как и вонючий совок. А тут только второй месяц войны идет, ленд лиз только сегодня подписан. Звизда вам, кацапики. Это уже окончательно решенный вопрос. Рекомендую уже сейчас начинать придумывать отмазки "я всегда был против войны" и чистить свои профиля вк и в прочих хрюске помойках.
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09.05.2022 13:39 Відповісти
побільше б такого писали на расєє,
ті змі певно вже закриють
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09.05.2022 13:32 Відповісти
А кого они лечить то собрались? Бояре в ОАЭ полечатся, ваньки в Украине сдохнут, ну а для натащ всех возрастов подорожник и молитва кирюше.
Но, сам факт, что в свинарнике начинают задаваться такими вопросами, уже хорошо. На фоне военных неудач кацапы начинают вострить пятаки друг на друга.
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09.05.2022 13:34 Відповісти
Им лечится не нужно, цирроз печени не лечится, поэтому все средства та зарою. И второе - сколько и куда средств бюджета тратит рашка, нам по фигу и от этого не легче.
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09.05.2022 13:43 Відповісти
раZZея должна быть разрушена.
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09.05.2022 14:31 Відповісти
 
 