Ракетні обстріли України коштують як половина бюджету РФ на медицину, - росЗМІ

На гроші, які витратили на ракетні обстріли України, можна було б упорядкувати в 50 разів більше доріг і мостів тільки в одному регіоні РФ.

Редакція Сибирь.Реалии вирішила порівняти витрачене на ракетні обстріли України з витратами РФ на медицину та інші, передає Цензор.НЕТ.

Forbes підрахував, що за два місяці війни Росія витратила на ракетні обстріли України $7,5 млрд. Йдеться лише про вартість високоточних ракет "Калібр", а також "Іскандерів" та "Точки У". За курсом Центробанку на 4 травня це складає 502,95 млрд рублів.

На сайті "Госзакупки" можна знайти нещодавно розміщений план закупівель "Дитячого клінічного медичного центру" міста Чити на 2023-2024 роки. У списку 121 позиція: від придбання бахіл та рукавичок до ремонту будівлі та купівлі нових апаратів МРТ. На все це потрібно 88 719 960 рублів.

Журналісти підрахували, що дворічні потреби "Дитячого клінічного медичного центру" міста Чити становлять 0,017% вартості ракет, які Росія за два місяці випустила в Україні. У тому числі і по пологовому будинку в Маріуполі.

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Згідно з "Госзакупками", у 2021 та 2022 роках на придбання ліків для хворих на гемофілію, злоякісні новоутворення лімфоїдної та кровотворної тканин, розсіяним склерозом, юнацьким артритом та іншими важкими захворюваннями, потрібно 27 мільярдів 527 мільйонів 436 тисяч рублів.

Ця сума становить 5,5% вартості двомісячних ракетних обстрілів українських міст.

У цілому в 2023 році витрати на охорону здоров'я в Росії складуть 1,21 трлн руб. (0,9% ВВП, 4,9% загальних витрат).

Таким чином, на ракетний обстріл України Росія за два місяці війни вже витратила трохи більше половини свого річного медичного бюджету.

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Також видання наводить вартість найдорожчі контракти на ремонт і реконструкцію доріг у Сибіру і на Далекому Сході:

- Реконструкція автомобільної дороги "Улан-Уде - Новий Уоян" в Республіці Бурятія - понад 3,2 млрд рублів.

- Реконструкція автомобільної дороги в Республіці Саха-Якутія 2,2 млрд рублів

- Ремонт автомобільної дороги А-393 Южно-Сахалінськ – Оха 1,3 млрд рублів.

- Ремонт об'єкта "Міст Жовтневий через річку Об в Новосибірську 2,2 млрд рублів.

Ці 4 позиції дають у сумі 9,7 млрд рублів або менше двох відсотків вартості вищезгаданих ракетних обстрілів.

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