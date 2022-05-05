ЗМІ порахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні

Німецьке видання підрахувало, скільки Москва витрачає на своє безглузде кровопролиття на українській території. Виявилося, що путінський план не спрацював, тож тепер доводиться витрачати в рази більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Згідно з планом Путіна "А", війна мала тривати лише три дні. Західні експерти теж вважали, що такий сценарій можливий. Можна припустити, що в такій інтенсивній кампанії була б використана вся військова техніка Росії. Споживання пального теж було б максимальним. Однак знадобилася б лише третина від максимальної кількості боєприпасів. Путін не готувався до виплат компенсацій за масові втрати військових. Найманців теж не враховували в початковий план. Таким чином, згідно з підрахунками Focus, Москва розраховувала, що її "маленька переможна війна" буде коштувати мільярд доларів. Схоже, таким був бюджет Путіна, виділений на вторгнення в Україну.

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Однак, російська спроба швидко перемогти ЗСУ провалилася. Тож з’явився план "Б", який передбачав окупацію Києва, щоб швидко закінчити війну. Путін хотів спочатку оточити українську столицію, замінувати її околиці, а потім розстрілювати цивільних, щоб змусити місто здатися під тиском облоги. Такі ж плани були й для інших великих міст України. На все це Росія планувала витратити до 6 місяців. У цьому плані теж не враховувалися витрати на виплату компенсацій за загибель чи поранення російських солдатів. Також ніхто в Москві не збирався витрачати гроші на найманців. Втім, такий план дозволив би скоротити витрати на боєприпаси і ракети. За розрахунками Focus, така піврічна війна коштувала б Росії 11,23 мільярди доларів.

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Втім, російські плани провалилися. Завоювати Україну дешево й швидко не вдалося. Тож війна стає дедалі дорожчою для Путіна. Замість очікуваного піврічного максимуму на рівні 12,23 мільярдів доларів Москва вже витратила на агресію проти сусідньої країни 34 мільярди. І це лише за два місяці. І при цьому кожні два дні до цієї суми додається ще мільярд доларів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.