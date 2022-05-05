ЗМІ порахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні
Німецьке видання підрахувало, скільки Москва витрачає на своє безглузде кровопролиття на українській території. Виявилося, що путінський план не спрацював, тож тепер доводиться витрачати в рази більше.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.
Згідно з планом Путіна "А", війна мала тривати лише три дні. Західні експерти теж вважали, що такий сценарій можливий. Можна припустити, що в такій інтенсивній кампанії була б використана вся військова техніка Росії. Споживання пального теж було б максимальним. Однак знадобилася б лише третина від максимальної кількості боєприпасів. Путін не готувався до виплат компенсацій за масові втрати військових. Найманців теж не враховували в початковий план. Таким чином, згідно з підрахунками Focus, Москва розраховувала, що її "маленька переможна війна" буде коштувати мільярд доларів. Схоже, таким був бюджет Путіна, виділений на вторгнення в Україну.
Однак, російська спроба швидко перемогти ЗСУ провалилася. Тож з’явився план "Б", який передбачав окупацію Києва, щоб швидко закінчити війну. Путін хотів спочатку оточити українську столицію, замінувати її околиці, а потім розстрілювати цивільних, щоб змусити місто здатися під тиском облоги. Такі ж плани були й для інших великих міст України. На все це Росія планувала витратити до 6 місяців. У цьому плані теж не враховувалися витрати на виплату компенсацій за загибель чи поранення російських солдатів. Також ніхто в Москві не збирався витрачати гроші на найманців. Втім, такий план дозволив би скоротити витрати на боєприпаси і ракети. За розрахунками Focus, така піврічна війна коштувала б Росії 11,23 мільярди доларів.
Втім, російські плани провалилися. Завоювати Україну дешево й швидко не вдалося. Тож війна стає дедалі дорожчою для Путіна. Замість очікуваного піврічного максимуму на рівні 12,23 мільярдів доларів Москва вже витратила на агресію проти сусідньої країни 34 мільярди. І це лише за два місяці. І при цьому кожні два дні до цієї суми додається ще мільярд доларів.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.
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сколько твои алигархи свиздят Дон Сержио...?
в Германии уже поставили два плавучих завода для разжижения американского газа + строят еще один стационарный, до конца года запустят его в эксплуатацию
Німці не дивіться російске тб, план був захопити за 2-3 дні, підтвердження цьому парадна форма і кількість провіанту які мали передові війська. А от після того як рашисти обісрались терміни операції стали збільшуватись до 2-3 місяців тепер до пів року, пізніше скажуть що в планах був рік і тд.
План А - за 3 дні.
План Б - за 6 місяців.
В результаті план С - за ху* знає скільки часу, але і це не остаточний)
"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
Хто ж справжній спонсор війни?
Ага, а мінус овер 500 млрд золотовалютних резервів.... цікаво, а кацапи знають, що ця "спєц опєрація" коштує їм як мінімум по 5000$ з кожного???
Во-первых, Немцы посчитали танки и ракеты по нынешним ценам, по которым их покупают на свободном рынке. вооружение на 85%, которым воюет враг было произведено ещё в советском союзе, т. е. досталось рашке нашару.
Во-вторых, по компенсациям за убиенных орков. Войны ведь нет, они "безвести пропавшие", т. е. платить не надо, по крайней мере сейчас.
В-третьих война идёт на нашей земле, и повреждённая инфраструтура это наши расходы, а не рашки.
В итоге реальная цифра это пятая часть от названной.
Но, также нельзя сказать что добыча нефти это 100% прибыль. У нефти есть себестоимость, есть инвесторы, кредиты и др. Другими словами только половина денег, а то и 30% это прибыль бюджета, остальное расходится на производственые расходы, дивиденды, зарплаты, кредиты и т.д.
Зри в корень.
Будут воевать, пока не кончатся люди, готовые отдавать жизни за безумные амбиции, либо пока не кончится их лидер, который эти амбиции диктует.