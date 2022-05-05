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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗМІ порахували, скільки Путін витрачає на війну в Україні

путин,путін

Німецьке видання підрахувало, скільки Москва витрачає на своє безглузде кровопролиття на українській території. Виявилося, що путінський план не спрацював, тож тепер доводиться витрачати в рази більше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

Згідно з планом Путіна "А", війна мала тривати лише три дні. Західні експерти теж вважали, що такий сценарій можливий. Можна припустити, що в такій інтенсивній кампанії була б використана вся військова техніка Росії. Споживання пального теж було б максимальним. Однак знадобилася б лише третина від максимальної кількості боєприпасів. Путін не готувався до виплат компенсацій за масові втрати військових. Найманців теж не враховували в початковий план. Таким чином, згідно з підрахунками Focus, Москва розраховувала, що її "маленька переможна війна" буде коштувати мільярд доларів. Схоже, таким був бюджет Путіна, виділений на вторгнення в Україну.

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Однак, російська спроба швидко перемогти ЗСУ провалилася. Тож з’явився план "Б", який передбачав окупацію Києва, щоб швидко закінчити війну. Путін хотів спочатку оточити українську столицію, замінувати її околиці, а потім розстрілювати цивільних, щоб змусити місто здатися під тиском облоги. Такі ж плани були й для інших великих міст України. На все це Росія планувала витратити до 6 місяців. У цьому плані теж не враховувалися витрати на виплату компенсацій за загибель чи поранення російських солдатів. Також ніхто в Москві не збирався витрачати гроші на найманців. Втім, такий план дозволив би скоротити витрати на боєприпаси і ракети. За розрахунками Focus, така піврічна війна коштувала б Росії 11,23 мільярди доларів.

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Втім, російські плани провалилися. Завоювати Україну дешево й швидко не вдалося. Тож війна стає дедалі дорожчою для Путіна. Замість очікуваного піврічного максимуму на рівні 12,23 мільярдів доларів Москва вже витратила на агресію проти сусідньої країни 34 мільярди. І це лише за два місяці. І при цьому кожні два дні до цієї суми додається ще мільярд доларів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.

Автор: 

путін володимир (24088) витрати (291) росія (65934)


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Топ коментарі
+37
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05.05.2022 17:14
+28
Насєлюкувая лапатная бидла-маса гатова єсть кал, лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
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05.05.2022 17:01
+22
XDDDD

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05.05.2022 17:17
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Насєлюкувая лапатная бидла-маса гатова єсть кал, лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
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05.05.2022 17:01 Відповісти
XDDDD

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05.05.2022 17:17 Відповісти
Уроды жрут вкусняшки из ягеля...
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05.05.2022 17:24 Відповісти
Кожен день по лярду. Але в них є ще і внутрішні нагальні потреби, а активи в надійних західних банках заморожені. Свої то звісно якісь є, але то не надовго.
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05.05.2022 17:11 Відповісти
нагальні потреби!!! Еще и какие- это огромная страна и лярд в день это мизер.
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05.05.2022 20:25 Відповісти
але ж ці гроші йдуть і на інші потреби, зп держслужбовцям, ремонти і т.п.
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05.05.2022 17:13 Відповісти
пенси та інші бюджетники то куйня, вони зара пересрали не нажарт вже є перший секвестр незабаром буде другий і так далі,якщо силовикам на росії всяким омонам-шмонам будуть не виплати пайки то уявіть які бродіння почнуться в бочці лайна під назвою росія.
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05.05.2022 17:29 Відповісти
сколько там прибылию...?
сколько твои алигархи свиздят Дон Сержио...?
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05.05.2022 17:17 Відповісти
А красти вони, що менше перестали ?
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05.05.2022 17:44 Відповісти
давай не кизди на старте было 700 лямов за газ+нефть+уголь. сейчас уже вдвое меньше, еще через месяц будет 25% от стартовой суммы

в Германии уже поставили два плавучих завода для разжижения американского газа + строят еще один стационарный, до конца года запустят его в эксплуатацию
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05.05.2022 18:25 Відповісти
І це менше ніж надходить за газ на місяць
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05.05.2022 17:02 Відповісти
бухгалтера из аналитического отдела "72 часа"
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05.05.2022 17:02 Відповісти
А за 2 месяца после 24февраля только ЕС перечисли РФ 65млрд. Вот так)
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05.05.2022 17:04 Відповісти
ну якщо там з тих грошей хоча б 10% дійде до армії, то з тих 10% половину ******** генерали які залишились живі, іншу половину допiлять поковники та прапорщики і так далі, це ж оркостан чи ви думаєте що вони красти перестануть через війну?
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05.05.2022 17:25 Відповісти
Немцы все меряют в бургерах и сосисках.
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05.05.2022 17:06 Відповісти
американці міряють орлами, біг-маками, австрлійці - в кенгуру та страусах ему!
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05.05.2022 17:07 Відповісти
Австралійці - у павуках

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05.05.2022 17:29 Відповісти
Ху розраховував за всьогмільярд доларів завоювати Україну - жлоб і дебіл.
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05.05.2022 17:12 Відповісти
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05.05.2022 17:14 Відповісти
А скільки отримала рф від продажу енергоносіїв не порахували ?
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05.05.2022 17:16 Відповісти
a šče mogli by svoim naraZZijaninam valežnik ta jagelj prodavati, - von skoljko dereviannyx mulijardov soberut.
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05.05.2022 19:43 Відповісти
На все це Росія планувала витратити до 6 місяців
 Німці не дивіться російске тб, план був захопити за 2-3 дні, підтвердження цьому парадна форма і кількість провіанту які мали передові війська. А от після того як рашисти обісрались терміни операції стали збільшуватись до 2-3 місяців тепер до пів року, пізніше скажуть що в планах був рік і тд.
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05.05.2022 17:16 Відповісти
После ВМВ , появилось выражение , будет стоить как Гитлеру война . После капитуляции москалей , появиться новое , как ***** война . А сколько на эти деньги можно было бы купить унитазов , интернета , чайников
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05.05.2022 17:20 Відповісти
net, nu začem dlia sortyrov vo dvorax s dyrkoj v polu unitazy?... Myslite čerezčur ne po-narasijski.
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05.05.2022 19:45 Відповісти
Німецький Фокус-покус якусь хірню написав про тривалість війни.
План А - за 3 дні.
План Б - за 6 місяців.
В результаті план С - за ху* знає скільки часу, але і це не остаточний)
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05.05.2022 17:23 Відповісти
Арестович опять вбросил фейк. ⚡️Россиян не выбили с "Азовстали", - опроверг заместитель командира полка "Азов" заявление Арестовича.

"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
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05.05.2022 17:28 Відповісти
Нехай башляє. У нього бабла як у дурня фантиків.
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05.05.2022 17:29 Відповісти
Це ж кожному орку по стіралці можна купити, ще й біде вистачило
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05.05.2022 17:32 Відповісти
Справді,вони весь час коректують план...Запланували взяти Україну за три дні і провести в Києві парад "пабєди"...Потім запланували десятки тисяч своїх забитих,зруйновані міста.Потім запланували потопити свій крейсер москва а тепер подумують запланувати і свою москву,вже столицю...
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05.05.2022 17:33 Відповісти
Вони по мільярду щоденно отримують від еуропи. За газ та нафту. Можуть і далі воювати...

Хто ж справжній спонсор війни?
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05.05.2022 17:34 Відповісти
Плани кацапів нам уже не цікаві - "нам своє робить!". Все просто і ясно - вбивати, вбивати, і ще раз вбивати до того часу поки останній окупант не виповзе з нашої землі. Не цікавить що вони там "думають" бо кацапи не думають взагалі. Якщо ще 2014 і були якісь спроби щось їм пояснити російською, то зараз тільки смерть кацапа є аргументом. Вже навіть російську розкладку клавіатури видалив. От в падлу навіть писати ************** суржиком! Якщо їм цікаво що ми про них думаємо то хай вчать мову або користуються перекладачем. Останнім часом сталися суттєві зміни в сприйнятті окупантів - раніше ненавиділи лише кацапів, а тепер усі народці **********. Зокрема бурятів, осетинів, дагестанців, чеченців, якутів. Вбивати потрібно всіх. Єдина втіха що усі смертні та їх кількість обмежена.
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05.05.2022 17:37 Відповісти
Баби за часів Сталіна може ще й рожали напівдурнів, але довгі роки жорсткої селекції привели до того, що нехай би ті баби взагалі не рожали. Мобілізація, кажеш, ну давай подивимось на те мобілізоване. Мені аж самому цікаво.
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05.05.2022 17:39 Відповісти
Як не враховував?Ще перед самим початком війни коли ще більшість не вірили що вона буде,була інформація вінтернет змі,що кремль вже на тоді підготував сорок п'ять тисяч пластикових мішків.Тоб то вони вже розраховували на такі втрати кацапом'яса.
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05.05.2022 17:39 Відповісти
Они их для нас готовили. Если бы у них получилось, Буча и Марик была бы детским лепетом.
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05.05.2022 19:46 Відповісти
ну прям, они же воевали все время, даже тупые обучаются, для чечено-бурятско-москальских холопов готовили. так что их "планы" нужно увеличить на порядок. и закончить в Москве.
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05.05.2022 19:54 Відповісти
ото ж дурное. А мог бы каждому Украинцу по миллиону долларов дать и мы бы согласились на россию. а потом мы бы его нахрен всё равно послали за поребрик.
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05.05.2022 18:22 Відповісти
Витратила 34 млрд $?
Ага, а мінус овер 500 млрд золотовалютних резервів.... цікаво, а кацапи знають, що ця "спєц опєрація" коштує їм як мінімум по 5000$ з кожного???
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05.05.2022 18:52 Відповісти
это все хйловское бабло, а ему недолго осталось, хочет все потратить. а кацапам жрать ягель не впервой. правда если всех "росгвардейцев" утилизировать, то может и мозги работать начнут, но это не факт.
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05.05.2022 19:57 Відповісти
Навіть передові шпиталі не розгортали . Камандір сказал в морг
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05.05.2022 19:02 Відповісти
По сравнению с тем сколько они сейчас на поддержку курса сжигают, это копейки.
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05.05.2022 19:44 Відповісти
На самом деле, всё не так.
Во-первых, Немцы посчитали танки и ракеты по нынешним ценам, по которым их покупают на свободном рынке. вооружение на 85%, которым воюет враг было произведено ещё в советском союзе, т. е. досталось рашке нашару.
Во-вторых, по компенсациям за убиенных орков. Войны ведь нет, они "безвести пропавшие", т. е. платить не надо, по крайней мере сейчас.
В-третьих война идёт на нашей земле, и повреждённая инфраструтура это наши расходы, а не рашки.
В итоге реальная цифра это пятая часть от названной.

Но, также нельзя сказать что добыча нефти это 100% прибыль. У нефти есть себестоимость, есть инвесторы, кредиты и др. Другими словами только половина денег, а то и 30% это прибыль бюджета, остальное расходится на производственые расходы, дивиденды, зарплаты, кредиты и т.д.

Зри в корень.
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05.05.2022 21:31 Відповісти
короче, сколько у них еще времени на понты?
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05.05.2022 22:04 Відповісти
Экономический фактор на это не влияет.
Будут воевать, пока не кончатся люди, готовые отдавать жизни за безумные амбиции, либо пока не кончится их лидер, который эти амбиции диктует.
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05.05.2022 22:11 Відповісти
ПУТИН ЧЁРТ !!! А ВЫ НЕ В ТОМ СЧИТАЕТЕ !!!
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05.05.2022 22:25 Відповісти
 
 