РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5318 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
29 330 46

СМИ посчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине

путин,путін

Германское издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Согласно плану Путина "А", война должна была длиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в столь интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако потребовалась бы только треть от максимального количества боеприпасов. Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Наемников тоже не учитывали в первоначальном плане. Таким образом, согласно подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее "маленькая победоносная война" будет стоить миллиард долларов. Похоже, таков был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.

Читайте: На месяц военных действий Украина тратит около $10 млрд, - Минфин

Однако российская попытка быстро победить ВСУ провалилась. Так что появился план "Б", предусматривавший оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. Путин хотел сначала оцепить украинскую столицу, заменять ее окрестности, а затем расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до шести месяцев. В этом отношении тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, подобная полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже проиграла войну в Украине, - Белый дом

Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиарда долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это только через два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено около 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.

путин владимир (31529) расходы (142) россия (96095)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
05.05.2022 17:14
+28
Насєлюкувая лапатная бидла-маса гатова єсть кал, лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
показать весь комментарий
05.05.2022 17:01
+22
XDDDD

показать весь комментарий
05.05.2022 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Насєлюкувая лапатная бидла-маса гатова єсть кал, лішь би сцарь батюшка всєх врагов пабєждал...
показать весь комментарий
05.05.2022 17:01 Ответить
XDDDD

показать весь комментарий
05.05.2022 17:17 Ответить
Уроды жрут вкусняшки из ягеля...
показать весь комментарий
05.05.2022 17:24 Ответить
Кожен день по лярду. Але в них є ще і внутрішні нагальні потреби, а активи в надійних західних банках заморожені. Свої то звісно якісь є, але то не надовго.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:11 Ответить
нагальні потреби!!! Еще и какие- это огромная страна и лярд в день это мизер.
показать весь комментарий
05.05.2022 20:25 Ответить
але ж ці гроші йдуть і на інші потреби, зп держслужбовцям, ремонти і т.п.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:13 Ответить
пенси та інші бюджетники то куйня, вони зара пересрали не нажарт вже є перший секвестр незабаром буде другий і так далі,якщо силовикам на росії всяким омонам-шмонам будуть не виплати пайки то уявіть які бродіння почнуться в бочці лайна під назвою росія.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:29 Ответить
сколько там прибылию...?
сколько твои алигархи свиздят Дон Сержио...?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:17 Ответить
А красти вони, що менше перестали ?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:44 Ответить
давай не кизди на старте было 700 лямов за газ+нефть+уголь. сейчас уже вдвое меньше, еще через месяц будет 25% от стартовой суммы

в Германии уже поставили два плавучих завода для разжижения американского газа + строят еще один стационарный, до конца года запустят его в эксплуатацию
показать весь комментарий
05.05.2022 18:25 Ответить
І це менше ніж надходить за газ на місяць
показать весь комментарий
05.05.2022 17:02 Ответить
бухгалтера из аналитического отдела "72 часа"
показать весь комментарий
05.05.2022 17:02 Ответить
А за 2 месяца после 24февраля только ЕС перечисли РФ 65млрд. Вот так)
показать весь комментарий
05.05.2022 17:04 Ответить
ну якщо там з тих грошей хоча б 10% дійде до армії, то з тих 10% половину ******** генерали які залишились живі, іншу половину допiлять поковники та прапорщики і так далі, це ж оркостан чи ви думаєте що вони красти перестануть через війну?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:25 Ответить
Немцы все меряют в бургерах и сосисках.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:06 Ответить
американці міряють орлами, біг-маками, австрлійці - в кенгуру та страусах ему!
показать весь комментарий
05.05.2022 17:07 Ответить
Австралійці - у павуках

показать весь комментарий
05.05.2022 17:29 Ответить
Ху розраховував за всьогмільярд доларів завоювати Україну - жлоб і дебіл.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:12 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 17:14 Ответить
А скільки отримала рф від продажу енергоносіїв не порахували ?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:16 Ответить
a šče mogli by svoim naraZZijaninam valežnik ta jagelj prodavati, - von skoljko dereviannyx mulijardov soberut.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:43 Ответить
На все це Росія планувала витратити до 6 місяців
 Німці не дивіться російске тб, план був захопити за 2-3 дні, підтвердження цьому парадна форма і кількість провіанту які мали передові війська. А от після того як рашисти обісрались терміни операції стали збільшуватись до 2-3 місяців тепер до пів року, пізніше скажуть що в планах був рік і тд.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:16 Ответить
После ВМВ , появилось выражение , будет стоить как Гитлеру война . После капитуляции москалей , появиться новое , как ***** война . А сколько на эти деньги можно было бы купить унитазов , интернета , чайников
показать весь комментарий
05.05.2022 17:20 Ответить
net, nu začem dlia sortyrov vo dvorax s dyrkoj v polu unitazy?... Myslite čerezčur ne po-narasijski.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:45 Ответить
Німецький Фокус-покус якусь хірню написав про тривалість війни.
План А - за 3 дні.
План Б - за 6 місяців.
В результаті план С - за ху* знає скільки часу, але і це не остаточний)
показать весь комментарий
05.05.2022 17:23 Ответить
Арестович опять вбросил фейк. ⚡️Россиян не выбили с "Азовстали", - опроверг заместитель командира полка "Азов" заявление Арестовича.

"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
показать весь комментарий
05.05.2022 17:28 Ответить
Нехай башляє. У нього бабла як у дурня фантиків.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:29 Ответить
Це ж кожному орку по стіралці можна купити, ще й біде вистачило
показать весь комментарий
05.05.2022 17:32 Ответить
Справді,вони весь час коректують план...Запланували взяти Україну за три дні і провести в Києві парад "пабєди"...Потім запланували десятки тисяч своїх забитих,зруйновані міста.Потім запланували потопити свій крейсер москва а тепер подумують запланувати і свою москву,вже столицю...
показать весь комментарий
05.05.2022 17:33 Ответить
Вони по мільярду щоденно отримують від еуропи. За газ та нафту. Можуть і далі воювати...

Хто ж справжній спонсор війни?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:34 Ответить
Плани кацапів нам уже не цікаві - "нам своє робить!". Все просто і ясно - вбивати, вбивати, і ще раз вбивати до того часу поки останній окупант не виповзе з нашої землі. Не цікавить що вони там "думають" бо кацапи не думають взагалі. Якщо ще 2014 і були якісь спроби щось їм пояснити російською, то зараз тільки смерть кацапа є аргументом. Вже навіть російську розкладку клавіатури видалив. От в падлу навіть писати ************** суржиком! Якщо їм цікаво що ми про них думаємо то хай вчать мову або користуються перекладачем. Останнім часом сталися суттєві зміни в сприйнятті окупантів - раніше ненавиділи лише кацапів, а тепер усі народці **********. Зокрема бурятів, осетинів, дагестанців, чеченців, якутів. Вбивати потрібно всіх. Єдина втіха що усі смертні та їх кількість обмежена.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:37 Ответить
Баби за часів Сталіна може ще й рожали напівдурнів, але довгі роки жорсткої селекції привели до того, що нехай би ті баби взагалі не рожали. Мобілізація, кажеш, ну давай подивимось на те мобілізоване. Мені аж самому цікаво.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:39 Ответить
Як не враховував?Ще перед самим початком війни коли ще більшість не вірили що вона буде,була інформація вінтернет змі,що кремль вже на тоді підготував сорок п'ять тисяч пластикових мішків.Тоб то вони вже розраховували на такі втрати кацапом'яса.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:39 Ответить
Они их для нас готовили. Если бы у них получилось, Буча и Марик была бы детским лепетом.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:46 Ответить
ну прям, они же воевали все время, даже тупые обучаются, для чечено-бурятско-москальских холопов готовили. так что их "планы" нужно увеличить на порядок. и закончить в Москве.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:54 Ответить
ото ж дурное. А мог бы каждому Украинцу по миллиону долларов дать и мы бы согласились на россию. а потом мы бы его нахрен всё равно послали за поребрик.
показать весь комментарий
05.05.2022 18:22 Ответить
Витратила 34 млрд $?
Ага, а мінус овер 500 млрд золотовалютних резервів.... цікаво, а кацапи знають, що ця "спєц опєрація" коштує їм як мінімум по 5000$ з кожного???
показать весь комментарий
05.05.2022 18:52 Ответить
это все хйловское бабло, а ему недолго осталось, хочет все потратить. а кацапам жрать ягель не впервой. правда если всех "росгвардейцев" утилизировать, то может и мозги работать начнут, но это не факт.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:57 Ответить
Навіть передові шпиталі не розгортали . Камандір сказал в морг
показать весь комментарий
05.05.2022 19:02 Ответить
По сравнению с тем сколько они сейчас на поддержку курса сжигают, это копейки.
показать весь комментарий
05.05.2022 19:44 Ответить
На самом деле, всё не так.
Во-первых, Немцы посчитали танки и ракеты по нынешним ценам, по которым их покупают на свободном рынке. вооружение на 85%, которым воюет враг было произведено ещё в советском союзе, т. е. досталось рашке нашару.
Во-вторых, по компенсациям за убиенных орков. Войны ведь нет, они "безвести пропавшие", т. е. платить не надо, по крайней мере сейчас.
В-третьих война идёт на нашей земле, и повреждённая инфраструтура это наши расходы, а не рашки.
В итоге реальная цифра это пятая часть от названной.

Но, также нельзя сказать что добыча нефти это 100% прибыль. У нефти есть себестоимость, есть инвесторы, кредиты и др. Другими словами только половина денег, а то и 30% это прибыль бюджета, остальное расходится на производственые расходы, дивиденды, зарплаты, кредиты и т.д.

Зри в корень.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:31 Ответить
короче, сколько у них еще времени на понты?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:04 Ответить
Экономический фактор на это не влияет.
Будут воевать, пока не кончатся люди, готовые отдавать жизни за безумные амбиции, либо пока не кончится их лидер, который эти амбиции диктует.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:11 Ответить
ПУТИН ЧЁРТ !!! А ВЫ НЕ В ТОМ СЧИТАЕТЕ !!!
показать весь комментарий
05.05.2022 22:25 Ответить
 
 