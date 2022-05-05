СМИ посчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине
Германское издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.
Согласно плану Путина "А", война должна была длиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в столь интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако потребовалась бы только треть от максимального количества боеприпасов. Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Наемников тоже не учитывали в первоначальном плане. Таким образом, согласно подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее "маленькая победоносная война" будет стоить миллиард долларов. Похоже, таков был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.
Однако российская попытка быстро победить ВСУ провалилась. Так что появился план "Б", предусматривавший оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. Путин хотел сначала оцепить украинскую столицу, заменять ее окрестности, а затем расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до шести месяцев. В этом отношении тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, подобная полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.
Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиарда долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это только через два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов.
Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено около 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.
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сколько твои алигархи свиздят Дон Сержио...?
в Германии уже поставили два плавучих завода для разжижения американского газа + строят еще один стационарный, до конца года запустят его в эксплуатацию
Німці не дивіться російске тб, план був захопити за 2-3 дні, підтвердження цьому парадна форма і кількість провіанту які мали передові війська. А от після того як рашисти обісрались терміни операції стали збільшуватись до 2-3 місяців тепер до пів року, пізніше скажуть що в планах був рік і тд.
План А - за 3 дні.
План Б - за 6 місяців.
В результаті план С - за ху* знає скільки часу, але і це не остаточний)
"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
Хто ж справжній спонсор війни?
Ага, а мінус овер 500 млрд золотовалютних резервів.... цікаво, а кацапи знають, що ця "спєц опєрація" коштує їм як мінімум по 5000$ з кожного???
Во-первых, Немцы посчитали танки и ракеты по нынешним ценам, по которым их покупают на свободном рынке. вооружение на 85%, которым воюет враг было произведено ещё в советском союзе, т. е. досталось рашке нашару.
Во-вторых, по компенсациям за убиенных орков. Войны ведь нет, они "безвести пропавшие", т. е. платить не надо, по крайней мере сейчас.
В-третьих война идёт на нашей земле, и повреждённая инфраструтура это наши расходы, а не рашки.
В итоге реальная цифра это пятая часть от названной.
Но, также нельзя сказать что добыча нефти это 100% прибыль. У нефти есть себестоимость, есть инвесторы, кредиты и др. Другими словами только половина денег, а то и 30% это прибыль бюджета, остальное расходится на производственые расходы, дивиденды, зарплаты, кредиты и т.д.
Зри в корень.
Будут воевать, пока не кончатся люди, готовые отдавать жизни за безумные амбиции, либо пока не кончится их лидер, который эти амбиции диктует.