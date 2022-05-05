СМИ посчитали, сколько Путин тратит на войну в Украине

Германское издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Согласно плану Путина "А", война должна была длиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в столь интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако потребовалась бы только треть от максимального количества боеприпасов. Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Наемников тоже не учитывали в первоначальном плане. Таким образом, согласно подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее "маленькая победоносная война" будет стоить миллиард долларов. Похоже, таков был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.

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Однако российская попытка быстро победить ВСУ провалилась. Так что появился план "Б", предусматривавший оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. Путин хотел сначала оцепить украинскую столицу, заменять ее окрестности, а затем расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до шести месяцев. В этом отношении тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, подобная полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.

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Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиарда долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это только через два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов.

Напомним, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. Также было уничтожено около 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.