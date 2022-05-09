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Захисники України захопили у полон 18-річного російського окупанта. ФОТО

Захисники України захопили в полон чергового російського військового.

Про це повідомив у фейсбуці колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Мартиненко Олександр Іванович, 09.01.2004 р.н., 40-а окрема Краснодарсько-Харбінська двічі краснознаменна бригада морської піхоти, матрос, відряджений до 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, сам із Камчатки. Пощастило, що потрапив у полон, краб камчатський, бля …Етнічний українець, але він про це не зав. Вдячний бійцям, які полонили це орченя вісімнадцятирічне", - зазначає він.

Захисники України захопили у полон 18-річного російського окупанта 01

Читайте також: Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

армія рф (17842) полон (1585) Колесник (25)


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Топ коментарі
+80
*****, цей турнікет та ізраїльський бандаж коштують більше ніж життя цього ******
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09.05.2022 13:34 Відповісти
+78
Повезло ему.Мог и так выглядеть

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09.05.2022 13:34 Відповісти
+76
Так ось як виглядає розіп'ятий хлопчик у трусиках
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09.05.2022 13:38 Відповісти
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Повезло ему.Мог и так выглядеть

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09.05.2022 13:34 Відповісти
Так ось як виглядає розіп'ятий хлопчик у трусиках
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09.05.2022 13:38 Відповісти
Без трусіков.
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09.05.2022 13:46 Відповісти
Підріс хлопчина
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09.05.2022 14:31 Відповісти
Сибиряк, загорал и сгорел на солнце с непривычки
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09.05.2022 13:44 Відповісти
Орк пристроился позагорать на лежаке.
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09.05.2022 14:24 Відповісти
Я дивлюся на фотографії "смалених" кацапів і все більше впевнююсь, що вони у "стєкляшку" одягнуті! (Була колись така форма в радянській армії (сіро-зеленого відтінку) Її носили у мирний час (Перші роки війни в Афгані показали, що це "жопа" - бо тканина, згоряючи, наносила сильні опіки) Там було змішане волокно - бавовна напополам з синтетикою Влітку жарка, взимку - холодна Але коли горіла, то так схоже було на те, що я бачу на фотографіях! Це ж як треба зневажать своїх солдат, щоб через півстоліття (маючи досвід кількох війн) послать їх воювать у подібному лайні!!! Точно що "гарматне м"ясо"!
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09.05.2022 14:55 Відповісти
У ЗСУ теж була така тканина, здається "гелетейка"
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09.05.2022 16:00 Відповісти
*****, цей турнікет та ізраїльський бандаж коштують більше ніж життя цього ******
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09.05.2022 13:34 Відповісти
поки ви будете лікувати, давати їсти, цигарки. і жаліти цих виродків, УКРАЇНЦІ ЗАКІНЧАТЬСЯ...
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09.05.2022 13:35 Відповісти
им ***** украинцы, главное картинку показатьк какие мы гуманные
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09.05.2022 13:54 Відповісти
стріляв в нас, чи ні?
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09.05.2022 13:35 Відповісти
"на блокпосту стоял" (С)
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09.05.2022 13:42 Відповісти
У нього була зброя? - була. Міг він з неї стріляти? - міг, бо у нього є руки та пальці. Був у нього наказ стріляти? - був. Він міг не виконати наказ командира? - ні, бо його б розстріляли. Отже стріляв.
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09.05.2022 13:48 Відповісти
Отже... відрубати руки, щоб більше ніхто йому не давав накази!
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09.05.2022 14:17 Відповісти
Відрубати цьому крисеняті голову,разом вухами,щоб не було чим ці накази слухати.
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09.05.2022 14:31 Відповісти
та какой там! на учения ехал, ничего не знал!
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09.05.2022 13:50 Відповісти
ще вчора писали, це на херсонському напрямку, що група деверсантів намаалась підкрастис до наших позицій, але їх помітили, в результаті одного "вилікували", одного поранили (тобто цього), інші зїбались.
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09.05.2022 13:56 Відповісти
"Стріляв чи ні?", то нехай своїй свиноматки розповідає, нас це не стосується!
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09.05.2022 14:18 Відповісти
А чому ти не питаєш: Насилував дітей та жінок чи ні, грабував, мародерствував, чи ні? Все ж таки 18 років, перед сцикунами, такими же як він, похвалитися...
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09.05.2022 14:33 Відповісти
А нашим полоненим вони наливали на морозі воду в чоботи, щоб потім обміняти вже інвалідами
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09.05.2022 16:02 Відповісти
приехал хохлов убивать...
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09.05.2022 13:36 Відповісти
П**ар кацапський малолєтній, ботінки з Українського вояка зняв, скоріш за все мертвого.
Спитати з нього за ботінки щоб зуби повилітали.
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09.05.2022 13:36 Відповісти
Зрізати бути. Разом з ногами
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09.05.2022 13:39 Відповісти
було відео, де його питали - звідкіля в нього наші берці... сказав - видали... бреше як дише...
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09.05.2022 13:39 Відповісти
Може й видали. Нещодавно писали, що оркам дісталися контейнери з обмундируванням ЗСУ. Це як раз десь на Півдні було. Наші думали, що провокаціїї будуть. А оркам немає во що взутися. Вже ясно, що в них ані взуття, ані носків, ані спіднього. Скоро вже в однострої ЗСУ почнуть рядитися.
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09.05.2022 14:24 Відповісти
Ага, от їм нашо стрінги...
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09.05.2022 14:34 Відповісти
может и выдали кацапы наши склады и воинские части захватывали
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09.05.2022 14:32 Відповісти
Судя по его роже он совершенно никому не "вдячний". Обыкновенное падло из Параши.
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09.05.2022 13:38 Відповісти
Дайте йому конхвету і зателефонувати мамці.
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09.05.2022 13:38 Відповісти
канхвету "тузік" (С)
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09.05.2022 13:43 Відповісти
Песня огонь, а на Spotify песни ещё нет
https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040 https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040

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09.05.2022 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MDXYJ7NTBjY СМАЖЕНИЙ МОZКАЛЬ - ПРЕМ'ЄРА
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09.05.2022 13:42 Відповісти
Встигла подивитись!!! Але вже забанили, жаль...
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09.05.2022 14:37 Відповісти
Видео удалено...
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09.05.2022 16:25 Відповісти
Щасливчик- полікувати і відбудовувати все шо вони у нас знищили
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09.05.2022 13:39 Відповісти
Спочатку залишки свої хай збирає у пакетики.
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09.05.2022 14:17 Відповісти
Нє воно не краб,скоріше планктон під планктоном...
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09.05.2022 13:41 Відповісти
Хіба не знаєте, як вони з нашими полоненими поводяться? Подивіться й повторіть з цим орченям
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09.05.2022 13:44 Відповісти
показали и закопали. хватит уже
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09.05.2022 13:44 Відповісти
Захопили дитину в полон.
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09.05.2022 13:47 Відповісти
Провести кастрацию. Непременно кастрацию, дабы такие полудурки не размножались.
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09.05.2022 13:48 Відповісти
прострелити коліно, аби більше не воював та пам'ятав на все життя.
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09.05.2022 14:05 Відповісти
еще и медпомощь оказали суки, вместо того чтоб руки отрубить!
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09.05.2022 13:48 Відповісти
А у що це воно взуте? Зняв з мертвого українського військового?
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09.05.2022 13:49 Відповісти
"Издеваться? " Цьому яничару меддопомогу надали, турнікет на нього потратили, цигаркою пригостили. Де тут "издевательство"? А треба було лише одну кулю витратити....
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09.05.2022 13:56 Відповісти
якби карти розклалися по іншому і український воїн був би у полоні в цього покидька, то він би нікого не жалів. Так шо не треба "сльоз і сопєль" з приводу того, що йому 18.
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09.05.2022 13:52 Відповісти
Ось це хохол,А не українець
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09.05.2022 13:52 Відповісти
і що з нього виростить, він живий уже не потрібний
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09.05.2022 13:52 Відповісти
Не розумію цього пацифізму
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09.05.2022 13:52 Відповісти
А мозг есть? Нужен обменный фонд.
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09.05.2022 14:07 Відповісти
Ремнем батьківським треба його відлупити
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09.05.2022 13:53 Відповісти
А чому воно в таланах? З убитого українця зняв?
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09.05.2022 13:54 Відповісти
a che s nogoi ta ? svelo , shto li ?
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09.05.2022 13:56 Відповісти
Не здивуюсь, якщо і 13-річного окупанту рятуватимемо життя будемо...
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09.05.2022 14:02 Відповісти
"Кінчай його, Семен!"
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09.05.2022 14:02 Відповісти
Вроде не черт какой-то. Зачем тогда пошел служить? Работал бы менеджером в торговом салоне и зарабатывал себе на жизнь. Ладно там чертей тувинских показывают. Там все ясно и понятно, что в Туве и рядом 80% уголовников, вымогают деньги на улице, бизнесменов убивают, детей и женщин насилуют, там сплошной блатняк даже в школе на глазах избитых учителей старшеклассники гоп-стопают младшеклассников, там действительно в половине школ именно такая жизнь. Это специально так сделано, чтобы 90% молодых людей шли люди в армию, либо в росгвардию, иначе смерть их ждет там, образования нет никакого вообще. Но этот то что забыл? Украинской земли хотел отведать в своем возрасте?
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09.05.2022 14:03 Відповісти
Это срочник. Призвали
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09.05.2022 19:16 Відповісти
ось дивиться війна йде вже вісім років, коли ***** почало свій путлерюгенд формувати? то всі ті юнаримейці та діти у військовій формі на параді - вже тут!!!
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09.05.2022 14:04 Відповісти
Ці "етнічні українці" - це яничари сьогодення. Нагадаю, що яничари - це діти в основному слов'ян, захоплені турками на завойованих землях, як ясир. У цих дітей було випаленої всі спогади про власне походження, релігію і батьків. І вони ставали свого роду такими ж орками, які завойовували для турків нові території. Всі українці, які потрапили в кацапію до війни і не повернулися з її початком, тобто у 2014-му році на батьківщину і стали такими от яничарами. Мій сусід по парті Микола, з яким я 6 років сидів за однією партою, погнав я аж у Приморський край за довгим рублем. Тут живуть його батьки і брат. І тепер навіть вони не можуть повернути його до притомноств від кацапської пропаганди. Вони просто не спілкуюся. Те ж саме сталося з іншим моїм однокласником, теж Миколою, який виїхав у Пітер. Цей теж став україноненависним зомбі. Я чудово розумію кошового отамана Івана Сірка, який наказав порубати ******* тих визволених у Кафі українських бранців, які відмовилися повертатися до України.
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09.05.2022 14:08 Відповісти
Зверніть увагу на берці.
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09.05.2022 14:15 Відповісти
"орченя вісімнадцятирічне"?!
Такі "орченята" гвалтували украінських жінок і дітей в Бучі!
Скажіть ще "аніжидєті"!
Ще й закурити йому дали!
Та він на пляшці повинен сидіти з власним членом в руці, вибачте за мій французький!
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09.05.2022 14:15 Відповісти
Допитати і просто пристрілити . Так буде по чесному і справедливо .
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09.05.2022 14:16 Відповісти
Згоден.Досить їх жаліти.В криму свого часу не стріляли в них,бо не могли повірити,що вони прийшли сюди убивати українців.Думали домовитися,але орда пішла далі.Їм потрібна тільки наша смерть.То навіщо цих ********* жаліти?Він же розумів нащо він сюди прийшов.Пристреліть цю гниду при "спробі втечі".Якщо їх відпускати-вони обов'язково повертатимутся,бо знатимуть що їм тут нічого не загрожує.
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09.05.2022 14:42 Відповісти
і нашо рятували? воно ж нікому не потрібне. Воно й собі не потрібне. Сміття. А прикопали б - може якісь трави корисні виросли
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09.05.2022 14:19 Відповісти
Таких потрібно знищувати поки не дали потомство.
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09.05.2022 14:19 Відповісти
Это самая мерзская и злобная личинка орков. Эти недоношенные, для получения "авторитета" у старших режут бьют и убивают с утроенным энтузиазмом.
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09.05.2022 14:20 Відповісти
Краснодарско - Харбинская - это как?
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09.05.2022 14:25 Відповісти
В 1941году бежали от Краснодара до Харбина.
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09.05.2022 14:40 Відповісти
Їому розказали, шо палити шкідливо для здоров'я? Можна( і треба ) палити на крейсерах, фрегатах, підводних човнах, у курську, белгороді, воронежє і обов'язково біля мавзолєя
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09.05.2022 14:41 Відповісти
воно не українець, а яничар. Таких тра' знищувати на місці
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09.05.2022 15:01 Відповісти
Епт... Нафіга хоч турникет на це падло перевели? Гранату б під голову примотали і все. Це ідейна тварюка
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09.05.2022 15:08 Відповісти
Ботиночки-то на нём украинские, у россиян кирзовые.
Видать, хоть и малолетка, а трупы разувать уже мастак.
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09.05.2022 15:10 Відповісти
****, воно ще й курить
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09.05.2022 15:35 Відповісти
..... а так хотілося пограбувати, панасильнічати, покатувати, повбивати....
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09.05.2022 16:07 Відповісти
Який він українець етнічний? Забудьте, ніколи генетика не визначала національну приналежність.
Наприклад, східна німеччина була заселена слов'янами яких асимілювали. Але всі вони зараз німці ментально.
Так само як балканські слов'яни думають що вони нам браття хоча вони нащадки завойовників слов'ян і підкорених племен ілірійців і македонців.
Так само вже не важливо що ще у 1918 році у Владивостоку і Кубані створювались українські військові організації і самоврядування. Не важливо що старі люди ще пам'ятають українську в селах під Брестом і Воронежом. Важливо що вони вважають українців хохлами і асоціюють себе з рускімі. І йдуть нас убивати.
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09.05.2022 16:12 Відповісти
ще й курить, ****, підар
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09.05.2022 16:45 Відповісти
Наи жаль цьому чмоні ще повезло ніби. Тут від орків пропоную інший випадок:Старший разведчик из Волгоградской области Михаил Викторович Ефремов героически погиб на Украине. Как сообщает «Блокнот Волгограда», печальной новостью поделились знакомые погибшего. 19-летний парень служил по контракту. Он героически погиб, выполняя специальные задачи в ходе спецоперации на Украине. Михаила Ефремова похоронят на родной земле во Фролово, о дате и времени будет сообщено дополнительно. О парне мало что известно - он не был активным в социальных сетях, несмотря на юный возраст. Однако последний факт не помешал ему принять одно из самых важных в жизни решений - стать участником специальной операции России. Михаил так и не успел отметить 20-летний юбилей.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/19-letniy-razvedchik-iz-frolovo-mikhail-efremov-po-1475923
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09.05.2022 16:57 Відповісти
 
 