Захисники України захопили у полон 18-річного російського окупанта. ФОТО
Захисники України захопили в полон чергового російського військового.
Про це повідомив у фейсбуці колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
"Мартиненко Олександр Іванович, 09.01.2004 р.н., 40-а окрема Краснодарсько-Харбінська двічі краснознаменна бригада морської піхоти, матрос, відряджений до 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, сам із Камчатки. Пощастило, що потрапив у полон, краб камчатський, бля …Етнічний українець, але він про це не зав. Вдячний бійцям, які полонили це орченя вісімнадцятирічне", - зазначає він.
Топ коментарі
+80 Артем #512840
показати весь коментар09.05.2022 13:34 Відповісти Посилання
+78 Перехватчик
показати весь коментар09.05.2022 13:34 Відповісти Посилання
+76 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар09.05.2022 13:38 Відповісти Посилання
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Спитати з нього за ботінки щоб зуби повилітали.
https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040 https://twitter.com/dendnepro/status/1523577161084375040
Такі "орченята" гвалтували украінських жінок і дітей в Бучі!
Скажіть ще "аніжидєті"!
Ще й закурити йому дали!
Та він на пляшці повинен сидіти з власним членом в руці, вибачте за мій французький!
Видать, хоть и малолетка, а трупы разувать уже мастак.
Наприклад, східна німеччина була заселена слов'янами яких асимілювали. Але всі вони зараз німці ментально.
Так само як балканські слов'яни думають що вони нам браття хоча вони нащадки завойовників слов'ян і підкорених племен ілірійців і македонців.
Так само вже не важливо що ще у 1918 році у Владивостоку і Кубані створювались українські військові організації і самоврядування. Не важливо що старі люди ще пам'ятають українську в селах під Брестом і Воронежом. Важливо що вони вважають українців хохлами і асоціюють себе з рускімі. І йдуть нас убивати.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/19-letniy-razvedchik-iz-frolovo-mikhail-efremov-po-1475923