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Протасевич женился. Не на Сапеге. ФОТО

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич рассказал о расставании с Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним и получила приговор – 6 лет колонии. Он также сообщил о женитьбе на другой.

Об этом Протасевич написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что познакомился с Сапегой в октябре 2020 года, и они довольно быстро начали жить вместе. Отношения с девушкой он описывает как "крайне сложные и эмоциональные". А отпуск, после которого их задержали белорусские силовики, называет "последней попыткой сохранить отношения".

По словам Протасевича, после задержания и его и Сапегу месяц продержали в СИЗО, а затем перевели под домашний арест, где они продолжили жить вместе. Но отношения ухудшались, и в октябре их расселили.

"С тех пор мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совершенно разные, они просто не пересекаются" , – пишет Протасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девушка Протасевича россиянка Сапега осуждена к 6 годам за решеткой в Беларуси

Он сообщил, что уже женат, не указав никаких деталей. А также пообещал "всегда тепло относиться" к Сапеге и призвал не винить его и не проклинать в комментариях.

О приговоре для бывшей возлюбленной Протасевич пишет так: "6 лет колонии общего режима – бесспорно жесткий приговор. Однако на фоне того, сколько ей грозило сначала, это далеко не самый страшный приговор из возможных".

Протасевич женился. Не на Сапеге 01

Беларусь (7922) брак (109) любовь (32) государственная измена (1571) Протасевич Роман (309) Сапега София (32)


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Топ комментарии
+115
Схоже воно виявилось лайном...
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09.05.2022 17:53 Ответить
+84
Схоже воно виявилось лайном...
____________________________________________________________________________
Схоже, що у цієї пари, Рома та Софія, лише одна пара яєць і вони не у Роми. Літак посадили через Рому, Соня проста була при ньому, але Рома на волі і вже одружився, а Соня сіла на 6 років
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09.05.2022 18:11 Ответить
+51
..... "Невдобно вийшло", таки воня лайном
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09.05.2022 17:58 Ответить
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Схоже воно виявилось лайном...
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09.05.2022 17:53 Ответить
..... "Невдобно вийшло", таки воня лайном
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09.05.2022 17:58 Ответить
Схоже воно виявилось лайном...
____________________________________________________________________________
Схоже, що у цієї пари, Рома та Софія, лише одна пара яєць і вони не у Роми. Літак посадили через Рому, Соня проста була при ньому, але Рома на волі і вже одружився, а Соня сіла на 6 років
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09.05.2022 18:11 Ответить


Сапе́ги (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Сапегі, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. Sapiegos, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Sapiehowie, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Сапіги, в актах и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 хрониках - Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхетский род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) герба «Лис» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великом княжестве Литовском , который, унаследовав в середине https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVI века владения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Гольшанских , стал пользоваться огромным влиянием. Пик могущества Сапег пришёлся на начало https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века , когда они вели междоусобные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1696%E2%80%941702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC войны с остальной шляхтой , в конечном счёте подорвавшие их силы. В те же годы приобрели и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C княжеский титул .
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09.05.2022 18:20 Ответить
... Соня проста була при ньому...
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Протасевич единственный из нескольких тысяч беларуских политзаключенных пошел на такое сотрудничество.

«Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как «эксперта» и человека «с той стороны» - пишет Протасевич. Кроме того, он проходит свидетелем еще более чем по десяти делам.

Роман Протасевич рассказал, что во время задержания оставил свой ноутбук и телефон у Софьи в личной сумке в расчете на то, что «она нигде и никогда не светилась, поэтому наверняка сможет проскочить. Но не получилось». То есть, он её просто подставил.
А теперь у Софьи срок, а у Ромы свадьба с другой...

И, кстати, Софья не имеет никакого отношения к знаменитому роду Сапег. Просто однофамилица. Так бывает.
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10.05.2022 10:36 Ответить
Протасевич консерва фсб-шная .. типа савченко или тихановской
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09.05.2022 18:23 Ответить
Горді литвини взагалі виявилися дритслявим кортопляним лайном...
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09.05.2022 19:12 Ответить
Е ні. Ви розрізняйте, лайно сидить на троні і схвалює ці ******** сценарії.
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09.05.2022 19:22 Ответить
А его бывшая подружка сидит в тюрме...
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09.05.2022 17:54 Ответить
,, Любил тебя, теперь люблю другую**
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09.05.2022 22:48 Ответить
Сапєга свою функцію "медової пастки" виконала
а щоб не розбовкала - шість років на зоні відпочине
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09.05.2022 17:54 Ответить
Не обов'язково. Якщо вона була б приманкою, її не посадили б. Або продовжувала б працювати в "органах", або, якщо вже непотрібна, тихенько би померла від раптової зупинки серця.
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09.05.2022 17:57 Ответить
Скорее всё было наоборот. Протасевич консерва, Сапега идейная дурочка.
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09.05.2022 18:00 Ответить
Він не був консервою, при затриманні було видно, наскільки він очкує. Але от виявився зовсім не героєм, як виглядає. Просто здав всіх і вся (включно зі своєю подругою) і живе тепер спокійно.
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09.05.2022 18:04 Ответить
Ну может быть. Я не следил за ситуацией активно.
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09.05.2022 18:07 Ответить
А может все проще? Протасевич оказался трусом, а его подружка - нормальная девка с совестью?
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09.05.2022 18:18 Ответить
нормально так кинув дівчину, опозиція опозицією, але коли кгб за бубєнчікі схопило - «Под развесистым каштаном Продали средь бела дня - Я тебя, а ты меня. Под развесистым каштаном Мы лежим средь бела дня - Справа ты, а слева я."»
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09.05.2022 17:55 Ответить
Він продав, вона - ні. Навіщо їй цей "хрукт"? Хай він і далі вільно пливе поверхнею рідини... Щасливого плавання! Від мене - жодного звинувачення в його бік.
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09.05.2022 22:22 Ответить
Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2929 року


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09.05.2022 17:55 Ответить
машина будущего... Цензор ....а вообще маладц2а ради него посадили самолет пацанку отправил в колонию а сам с другой поехал в свадебное путешествие или как...покаялся и отделался выговором у Лукашенко... кто в курсе его судьбы.... а то все как то Ковид все остальное и потом война....и все смешалось и при забылось...
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09.05.2022 17:59 Ответить
Схоже, пора викорковувати банани з вух. Цікаво. Йому весілля, Самезі строк. Невже на неї все спихнули?
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09.05.2022 17:55 Ответить
Противненько
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09.05.2022 17:55 Ответить
Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2929 року Джерело:
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09.05.2022 17:55 Ответить
Не звертайте на це увагу, нехай радіє, що КГБ його за трансвестита заміж не видала! Людина ,ТАМ, не належить...
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09.05.2022 17:58 Ответить
"познайомився з Сапегою в жовтні 2929" Що ви там курите?
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09.05.2022 17:58 Ответить
2 дня бухают наверное на Цензоре... скоро будут вообще писать12929..
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09.05.2022 18:00 Ответить
Сигарети "Памир". ГОСТ 1977 Смоли 20мг.
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09.05.2022 18:08 Ответить
Може ГОСТ 20, смоли 1977 мг?
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09.05.2022 18:25 Ответить
Классика. Я с самого начала считал эту Нексту ФСБшной консервой, которая качала ситуацию в Беларуси чтобы загнать Лукашенко в стойло и заодно подавить местный протестный электорат.
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09.05.2022 17:58 Ответить
оно так и есть.
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09.05.2022 18:04 Ответить
Я, конечно, могу и ошибаться, но печально если так оно всё и было. В России как бы всё происходит также. Молодой фсбшник внедряется в общество каких-то ребят, которые просто тусуются и иногда говорят о политике, провоцирует их и потом их всех сажают, а он уходит с повышением. Конечно операция в Беларуси это совсем иной уровень, но методичка та же.
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09.05.2022 18:06 Ответить
Судячи,з мого знайомства,з нею, нехта,дійсно виключно фсб шна, й використовується,як пастка для всіх,кого,можливо зачепити.
Будьте обережні з нехта!!!
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09.05.2022 18:33 Ответить
он из будущего
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09.05.2022 17:59 Ответить
ФСБшна підстава. Ловили Сапегу!!!
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09.05.2022 18:35 Ответить
А девочку жалко. Она видимо верила в это всё.
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09.05.2022 17:59 Ответить
при чем девочка вероятно старинных дворянских корней села на 6 лет из-за балвана пустозвона.
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09.05.2022 20:52 Ответить
юные отроки так резвы
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09.05.2022 18:01 Ответить
ублюдок, как и вся картофельная опозиция
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09.05.2022 18:01 Ответить
З історії, серед політичних в'язнів, білорусів було буже мало. Це є дивно.
Здогадайтесь з першого разу, чому?
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09.05.2022 18:11 Ответить
Тому що білорусів (як націю) зламали ще в 16 столітті Тому ніяких повстань реальних у них після Наливайка не було Потім вся шляхта ополячилася, а з простого народу зробили "бидло" Якщо у них і були "борці", то вони виступали з польських позицій - Косцюшко, Калиновський Підтримка повстань поляків проти російського поневолення та участь у наполеонівській війні в Росії ту шляхту викосили практично "до ноги" А бидло залишилося бидлом Те саме продовжилося і при більшовиках Єдина нація, що не мала націоналістичного підпілля у ІІ Світовій - білоруси У них були лише колаборанти! І потім продовжилася та сама історія Тому вони так легко "купилися" на обіцянки "парадку" Лукашенком Бо вони без "погонича" жить не здатні!
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09.05.2022 19:03 Ответить
А Тихановская стопудовый агент кремля
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09.05.2022 18:19 Ответить
Без сумнівів, щось нагадує зе опозицію
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09.05.2022 18:37 Ответить
Літак посадили через Протасєвіча а сидить в тюрмі Сапєга. Угу... Щось такою гниллю від цього Протасєвіча тхне...
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09.05.2022 18:02 Ответить
1984 читав? Мыслепреступления, Полиция Мыслей? якось так...
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09.05.2022 18:04 Ответить
Мне тоже напомнило...
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09.05.2022 18:16 Ответить
Сморід неймовірний
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09.05.2022 18:38 Ответить
Яка важлива інформація...ні!
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09.05.2022 18:05 Ответить
А баба Галя козу подоїла?
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09.05.2022 18:06 Ответить
Тебе чекала.
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09.05.2022 18:14 Ответить
Фууууу!
Який гімнюк!
Дівчину підставив на 6 років, а сам вже одружився. ********!
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09.05.2022 18:06 Ответить
Санта-Бульбара
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09.05.2022 18:06 Ответить
Скорей любовная история из "1984" Оруэлла, очень напоминает.
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09.05.2022 18:25 Ответить
тоже сядет)
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09.05.2022 18:08 Ответить
навіщо це тут? комусь цікаво, що відбувається в запоребриковому зоопарку?
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09.05.2022 18:08 Ответить
та прав, як завжди Кастюсь був - Протасевич з подвійним дном )))
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09.05.2022 18:11 Ответить
Що-що?!
Тероборона Львова в повному складі вже давно поїхала на війну!
У Львові і навколо Львова щодня хоронять наших воїнів...
Ходи сюди, шалава, відповіш за свої слова!
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09.05.2022 18:26 Ответить
Він орден заробляв, гебяві вони такі
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09.05.2022 18:41 Ответить
Парень поступил истинно по белорусски. Перед войной мне два белорусса дальнобойщика доказывали, что мы Украина вместе с Америкой хотим их захватить. Что мол они видели войска НАТО на своих границах. Я посмеялся тогда от идиотов. А лучше бы развалил обоим лицо.
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09.05.2022 18:16 Ответить
Якби хотіли їх "захватіть" то давно б "захватілі"...
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09.05.2022 18:54 Ответить
Под развесистым каштаном

Продали средь бела дня --

Я тебя, а ты меня... (с)

Гандон просто.
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09.05.2022 18:20 Ответить
Обычный козёл.
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09.05.2022 18:21 Ответить
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09.05.2022 20:02 Ответить
Тоді цілком зрозуміло, чому стосунки були "складні і емоційні". Мати мужика без яєць - таке собі задоволення...
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09.05.2022 18:24 Ответить
А мальчик ничего себе так оказался конкретным мутняком.
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09.05.2022 18:28 Ответить
Протасевич мразью оказался. мразь она и в Африке мразь
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09.05.2022 18:32 Ответить
Он не сидит, только по тому что продался .

Кого он ещё посадил со своей бывшей подругой мы не узнаем
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09.05.2022 18:35 Ответить
Пазл склався, агент виконав завдання
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09.05.2022 18:42 Ответить
Так то так,тільки чий агент,хто отримав вигоду після інциденту з літаком,явно не вусатий,якщо пуцька,то чому вусатий не ту закрив.
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09.05.2022 19:39 Ответить
Что-то у белорусов всё через жопу: и акции протеста не протесты, и война не война, и протасевичи хитрожопые. Кинул девчонку, она сидит из-за него, а он другую себе нажучил. Вот ведь чмошник.
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09.05.2022 18:45 Ответить
Спецоперация ФСБ. Когда был момент остановится они все бегали кругами на путинском поводке поддерживая кремлевских фальшивый оппозиционеров бабарыко тихановскую цепкало. Мозгов явно не хватает. ffadv
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09.05.2022 19:31 Ответить
Ну что, любители истории, а вы говорили нема сейчас у політіке нікого равного Мікояну, а вот он майстер белоруського отпетлянія, вот хто должен быть Коленькой, ещё і в брак вступив. Так що почінайте ставки робить на ком у Європе бацька женится чтоб соскачить.
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09.05.2022 18:48 Ответить
...жесть...
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09.05.2022 18:52 Ответить
Тупой ублюдок. Еще немного, и придется за все ответить
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09.05.2022 18:56 Ответить
оце так гівнюк.
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09.05.2022 18:59 Ответить
ФСБшная проститутка помог слить Беларусь в лаптестан и теперь еще женился. Все что нужно знать о кремлевском проекте подготовки плацдарма для нападения на Украину со стороны Беларуси.llhh
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09.05.2022 19:28 Ответить
Новость на уровне фото жопы с инстасамки
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09.05.2022 19:33 Ответить
Тато ходит по канату...
Поджигателям - позор!
А у нас, в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
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09.05.2022 19:45 Ответить
Охуждать эти ватные либералы)
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09.05.2022 19:42 Ответить
Значит, судьба такая.
Опер сослал отца, дружку сгноил в забое, вволю попил винца и въехал в их дом с другою.....
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09.05.2022 19:43 Ответить
Ну и на какой хрен нам все это нужно знать ?
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09.05.2022 19:59 Ответить
на бутылке посидел и тут же переобулся
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09.05.2022 20:23 Ответить
Я худею, подставил на 6 лет деваху и ещё бросил. Не удивлюсь, если он ещё и пару кредитов на неё повесил.
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09.05.2022 20:37 Ответить
Блевать хочется, от этого всего. Это была намеренная спец операция , которая загнала ещё дальше в угол Лукашенко. Которое привело к тому , что он согласился вести войска России в Беларусь ….К
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09.05.2022 21:03 Ответить
Сам вийшов на волю з тюрьми, працює на кгб, кинув дівчину. чорт коротше
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09.05.2022 21:19 Ответить
Его жену посадили исключительно за то, что она была его женой, а он после этого с ней развёлся. На такого предателя никаких матных слов не жалко.
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09.05.2022 22:25 Ответить
Чаго ўсе так носяцца з гэтым Пратасевічам і НЕХТА? Тыповая гэбэшная сперцаперацыя па пасадцы Райанэйр (хтосьці думае, што спецслужбы Беларусі на такое маюць рэсурсы? ну-ну), якая прывяла да ідыёцкай рэакцыі як з боку ЕС так і з боку Ўкраіны, якія ізалявалі Беларусь, што палегчыла задачу Расеі па ўвядзенні войска на яе тэрыторыю і выкарыстанне яго для нападу на Ўкраіну. Аб гэтым папярэджваў шмат хто, толькі ніхто ня слухаў.

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/752217829492191
https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ
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11.05.2022 02:33 Ответить
 
 