Протасевич женился. Не на Сапеге. ФОТО

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич рассказал о расставании с Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним и получила приговор – 6 лет колонии. Он также сообщил о женитьбе на другой.

Об этом Протасевич написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что познакомился с Сапегой в октябре 2020 года, и они довольно быстро начали жить вместе. Отношения с девушкой он описывает как "крайне сложные и эмоциональные". А отпуск, после которого их задержали белорусские силовики, называет "последней попыткой сохранить отношения".

По словам Протасевича, после задержания и его и Сапегу месяц продержали в СИЗО, а затем перевели под домашний арест, где они продолжили жить вместе. Но отношения ухудшались, и в октябре их расселили.

"С тех пор мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совершенно разные, они просто не пересекаются" , – пишет Протасевич.

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Он сообщил, что уже женат, не указав никаких деталей. А также пообещал "всегда тепло относиться" к Сапеге и призвал не винить его и не проклинать в комментариях.

О приговоре для бывшей возлюбленной Протасевич пишет так: "6 лет колонии общего режима – бесспорно жесткий приговор. Однако на фоне того, сколько ей грозило сначала, это далеко не самый страшный приговор из возможных".