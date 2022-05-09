Протасевич одружився. Не із Сапегою. ФОТО
Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич розповів про розставання з Софією Сапєгою, яка була затримана разом із ним та отримала вирок - 6 років колонії. Він також повідомив про одруження на іншій.
Про це Протасевич написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2020 року, і вони "доволі швидко почали жити разом". Стосунки з дівчиною він описує як "вкрай складні та емоційні". А відпустку, після якої їх затримали білоруські силовики, називає "останньою спробою зберегти стосунки".
За словами Протасевича, після затримання і його, і Сапегу місяць протримали в СІЗО, а потім перевели під домашній арешт, де вони продовжили жити разом. Але стосунки погіршувалися, і в жовтні їх "розселили".
"З того часу ми більше не контактували та не спілкувалися безпосередньо, хоча я періодично спілкувався з її батьками. Тобто, вже приблизно 7 місяців нас фактично нічого не пов'язує. Навіть кримінальні справи та звинувачення у нас зовсім різні, вони просто не перетинаються", - пише Протасевич.
Він повідомив, що вже одружений, не зазначивши жодних деталей. А також пообіцяв "завжди тепло ставитися" до Сапеги та закликав не звинувачувати його і не проклинати у коментарях.
Про вирок для колишньої коханої Протасевич пише так: "6 років колонії загального режиму – безперечно жорсткий вирок. Однак на тлі того, скільки їй загрожувала спочатку, це далеко не найстрашніший вирок із можливих".
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Схоже, що у цієї пари, Рома та Софія, лише одна пара яєць і вони не у Роми. Літак посадили через Рому, Соня проста була при ньому, але Рома на волі і вже одружився, а Соня сіла на 6 років
Сапе́ги (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Сапегі, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. Sapiegos, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Sapiehowie, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Сапіги, в актах и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 хрониках - Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхетский род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) герба «Лис» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великом княжестве Литовском , который, унаследовав в середине https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVI века владения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Гольшанских , стал пользоваться огромным влиянием. Пик могущества Сапег пришёлся на начало https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века , когда они вели междоусобные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1696%E2%80%941702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC войны с остальной шляхтой , в конечном счёте подорвавшие их силы. В те же годы приобрели и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C княжеский титул .
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Протасевич единственный из нескольких тысяч беларуских политзаключенных пошел на такое сотрудничество.
«Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как «эксперта» и человека «с той стороны» - пишет Протасевич. Кроме того, он проходит свидетелем еще более чем по десяти делам.
Роман Протасевич рассказал, что во время задержания оставил свой ноутбук и телефон у Софьи в личной сумке в расчете на то, что «она нигде и никогда не светилась, поэтому наверняка сможет проскочить. Но не получилось». То есть, он её просто подставил.
А теперь у Софьи срок, а у Ромы свадьба с другой...
И, кстати, Софья не имеет никакого отношения к знаменитому роду Сапег. Просто однофамилица. Так бывает.
а щоб не розбовкала - шість років на зоні відпочине
Будьте обережні з нехта!!!
Здогадайтесь з першого разу, чому?
Який гімнюк!
Дівчину підставив на 6 років, а сам вже одружився. ********!
Тероборона Львова в повному складі вже давно поїхала на війну!
У Львові і навколо Львова щодня хоронять наших воїнів...
Ходи сюди, шалава, відповіш за свої слова!
Продали средь бела дня --
Я тебя, а ты меня... (с)
Гандон просто.
Кого он ещё посадил со своей бывшей подругой мы не узнаем
Поджигателям - позор!
А у нас, в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
Опер сослал отца, дружку сгноил в забое, вволю попил винца и въехал в их дом с другою.....
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https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ