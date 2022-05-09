Протасевич одружився. Не із Сапегою. ФОТО

Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич розповів про розставання з Софією Сапєгою, яка була затримана разом із ним та отримала вирок - 6 років колонії. Він також повідомив про одруження на іншій.

Про це Протасевич написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2020 року, і вони "доволі швидко почали жити разом". Стосунки з дівчиною він описує як "вкрай складні та емоційні". А відпустку, після якої їх затримали білоруські силовики, називає "останньою спробою зберегти стосунки".

За словами Протасевича, після затримання і його, і Сапегу місяць протримали в СІЗО, а потім перевели під домашній арешт, де вони продовжили жити разом. Але стосунки погіршувалися, і в жовтні їх "розселили".

"З того часу ми більше не контактували та не спілкувалися безпосередньо, хоча я періодично спілкувався з її батьками. Тобто, вже приблизно 7 місяців нас фактично нічого не пов'язує. Навіть кримінальні справи та звинувачення у нас зовсім різні, вони просто не перетинаються", - пише Протасевич.

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Він повідомив, що вже одружений, не зазначивши жодних деталей. А також пообіцяв "завжди тепло ставитися" до Сапеги та закликав не звинувачувати його і не проклинати у коментарях.

Про вирок для колишньої коханої Протасевич пише так: "6 років колонії загального режиму – безперечно жорсткий вирок. Однак на тлі того, скільки їй загрожувала спочатку, це далеко не найстрашніший вирок із можливих".