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Протасевич одружився. Не із Сапегою. ФОТО

Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич розповів про розставання з Софією Сапєгою, яка була затримана разом із ним та отримала вирок - 6 років колонії. Він також повідомив про одруження на іншій.

Про це Протасевич написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2020 року, і вони "доволі швидко почали жити разом". Стосунки з дівчиною він описує як "вкрай складні та емоційні". А відпустку, після якої їх затримали білоруські силовики, називає "останньою спробою зберегти стосунки".

За словами Протасевича, після затримання і його, і Сапегу місяць протримали в СІЗО, а потім перевели під домашній арешт, де вони продовжили жити разом. Але стосунки погіршувалися, і в жовтні їх "розселили".

"З того часу ми більше не контактували та не спілкувалися безпосередньо, хоча я періодично спілкувався з її батьками. Тобто, вже приблизно 7 місяців нас фактично нічого не пов'язує. Навіть кримінальні справи та звинувачення у нас зовсім різні, вони просто не перетинаються", - пише Протасевич.

Читайте: Дівчині Протасевича росіянці Сапезі присудили 6 років за ґратами в Білорусі

Він повідомив, що вже одружений, не зазначивши жодних деталей. А також пообіцяв "завжди тепло ставитися" до Сапеги та закликав не звинувачувати його і не проклинати у коментарях.

Про вирок для колишньої коханої Протасевич пише так: "6 років колонії загального режиму – безперечно жорсткий вирок. Однак на тлі того, скільки їй загрожувала спочатку, це далеко не найстрашніший вирок із можливих".

Протасевич одружився. Не із Сапегою 01

Автор: 

Білорусь (7969) одруження (81) кохання (9) державна зрада (1717) Протасевич Роман (297) Сапега Софія (32)


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Топ коментарі
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09.05.2022 17:53 Відповісти
+84
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____________________________________________________________________________
Схоже, що у цієї пари, Рома та Софія, лише одна пара яєць і вони не у Роми. Літак посадили через Рому, Соня проста була при ньому, але Рома на волі і вже одружився, а Соня сіла на 6 років
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09.05.2022 18:11 Відповісти
+51
..... "Невдобно вийшло", таки воня лайном
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09.05.2022 17:58 Відповісти
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09.05.2022 17:53 Відповісти
..... "Невдобно вийшло", таки воня лайном
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09.05.2022 17:58 Відповісти
Схоже воно виявилось лайном...
____________________________________________________________________________
Схоже, що у цієї пари, Рома та Софія, лише одна пара яєць і вони не у Роми. Літак посадили через Рому, Соня проста була при ньому, але Рома на волі і вже одружився, а Соня сіла на 6 років
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09.05.2022 18:11 Відповісти


Сапе́ги (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Сапегі, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лит. Sapiegos, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Sapiehowie, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Сапіги, в актах и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 хрониках - Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхетский род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) герба «Лис» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великом княжестве Литовском , который, унаследовав в середине https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVI века владения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Гольшанских , стал пользоваться огромным влиянием. Пик могущества Сапег пришёлся на начало https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII века , когда они вели междоусобные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1696%E2%80%941702_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC войны с остальной шляхтой , в конечном счёте подорвавшие их силы. В те же годы приобрели и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C княжеский титул .
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09.05.2022 18:20 Відповісти
... Соня проста була при ньому...
--------------------
Протасевич единственный из нескольких тысяч беларуских политзаключенных пошел на такое сотрудничество.

«Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как «эксперта» и человека «с той стороны» - пишет Протасевич. Кроме того, он проходит свидетелем еще более чем по десяти делам.

Роман Протасевич рассказал, что во время задержания оставил свой ноутбук и телефон у Софьи в личной сумке в расчете на то, что «она нигде и никогда не светилась, поэтому наверняка сможет проскочить. Но не получилось». То есть, он её просто подставил.
А теперь у Софьи срок, а у Ромы свадьба с другой...

И, кстати, Софья не имеет никакого отношения к знаменитому роду Сапег. Просто однофамилица. Так бывает.
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10.05.2022 10:36 Відповісти
Протасевич консерва фсб-шная .. типа савченко или тихановской
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09.05.2022 18:23 Відповісти
Горді литвини взагалі виявилися дритслявим кортопляним лайном...
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09.05.2022 19:12 Відповісти
Е ні. Ви розрізняйте, лайно сидить на троні і схвалює ці ******** сценарії.
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09.05.2022 19:22 Відповісти
А его бывшая подружка сидит в тюрме...
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09.05.2022 17:54 Відповісти
,, Любил тебя, теперь люблю другую**
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09.05.2022 22:48 Відповісти
Сапєга свою функцію "медової пастки" виконала
а щоб не розбовкала - шість років на зоні відпочине
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09.05.2022 17:54 Відповісти
Не обов'язково. Якщо вона була б приманкою, її не посадили б. Або продовжувала б працювати в "органах", або, якщо вже непотрібна, тихенько би померла від раптової зупинки серця.
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09.05.2022 17:57 Відповісти
Скорее всё было наоборот. Протасевич консерва, Сапега идейная дурочка.
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09.05.2022 18:00 Відповісти
Він не був консервою, при затриманні було видно, наскільки він очкує. Але от виявився зовсім не героєм, як виглядає. Просто здав всіх і вся (включно зі своєю подругою) і живе тепер спокійно.
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09.05.2022 18:04 Відповісти
Ну может быть. Я не следил за ситуацией активно.
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09.05.2022 18:07 Відповісти
А может все проще? Протасевич оказался трусом, а его подружка - нормальная девка с совестью?
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09.05.2022 18:18 Відповісти
нормально так кинув дівчину, опозиція опозицією, але коли кгб за бубєнчікі схопило - «Под развесистым каштаном Продали средь бела дня - Я тебя, а ты меня. Под развесистым каштаном Мы лежим средь бела дня - Справа ты, а слева я."»
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09.05.2022 17:55 Відповісти
Він продав, вона - ні. Навіщо їй цей "хрукт"? Хай він і далі вільно пливе поверхнею рідини... Щасливого плавання! Від мене - жодного звинувачення в його бік.
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09.05.2022 22:22 Відповісти
Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2929 року


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09.05.2022 17:55 Відповісти
машина будущего... Цензор ....а вообще маладц2а ради него посадили самолет пацанку отправил в колонию а сам с другой поехал в свадебное путешествие или как...покаялся и отделался выговором у Лукашенко... кто в курсе его судьбы.... а то все как то Ковид все остальное и потом война....и все смешалось и при забылось...
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09.05.2022 17:59 Відповісти
Схоже, пора викорковувати банани з вух. Цікаво. Йому весілля, Самезі строк. Невже на неї все спихнули?
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09.05.2022 17:55 Відповісти
Противненько
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09.05.2022 17:55 Відповісти
Він твердить, що познайомився з Сапегою в жовтні 2929 року Джерело:
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09.05.2022 17:55 Відповісти
Не звертайте на це увагу, нехай радіє, що КГБ його за трансвестита заміж не видала! Людина ,ТАМ, не належить...
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09.05.2022 17:58 Відповісти
"познайомився з Сапегою в жовтні 2929" Що ви там курите?
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09.05.2022 17:58 Відповісти
2 дня бухают наверное на Цензоре... скоро будут вообще писать12929..
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09.05.2022 18:00 Відповісти
Сигарети "Памир". ГОСТ 1977 Смоли 20мг.
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09.05.2022 18:08 Відповісти
Може ГОСТ 20, смоли 1977 мг?
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09.05.2022 18:25 Відповісти
Классика. Я с самого начала считал эту Нексту ФСБшной консервой, которая качала ситуацию в Беларуси чтобы загнать Лукашенко в стойло и заодно подавить местный протестный электорат.
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09.05.2022 17:58 Відповісти
оно так и есть.
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09.05.2022 18:04 Відповісти
Я, конечно, могу и ошибаться, но печально если так оно всё и было. В России как бы всё происходит также. Молодой фсбшник внедряется в общество каких-то ребят, которые просто тусуются и иногда говорят о политике, провоцирует их и потом их всех сажают, а он уходит с повышением. Конечно операция в Беларуси это совсем иной уровень, но методичка та же.
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09.05.2022 18:06 Відповісти
Судячи,з мого знайомства,з нею, нехта,дійсно виключно фсб шна, й використовується,як пастка для всіх,кого,можливо зачепити.
Будьте обережні з нехта!!!
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09.05.2022 18:33 Відповісти
он из будущего
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09.05.2022 17:59 Відповісти
ФСБшна підстава. Ловили Сапегу!!!
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09.05.2022 18:35 Відповісти
А девочку жалко. Она видимо верила в это всё.
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09.05.2022 17:59 Відповісти
при чем девочка вероятно старинных дворянских корней села на 6 лет из-за балвана пустозвона.
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09.05.2022 20:52 Відповісти
юные отроки так резвы
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09.05.2022 18:01 Відповісти
ублюдок, как и вся картофельная опозиция
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09.05.2022 18:01 Відповісти
З історії, серед політичних в'язнів, білорусів було буже мало. Це є дивно.
Здогадайтесь з першого разу, чому?
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09.05.2022 18:11 Відповісти
Тому що білорусів (як націю) зламали ще в 16 столітті Тому ніяких повстань реальних у них після Наливайка не було Потім вся шляхта ополячилася, а з простого народу зробили "бидло" Якщо у них і були "борці", то вони виступали з польських позицій - Косцюшко, Калиновський Підтримка повстань поляків проти російського поневолення та участь у наполеонівській війні в Росії ту шляхту викосили практично "до ноги" А бидло залишилося бидлом Те саме продовжилося і при більшовиках Єдина нація, що не мала націоналістичного підпілля у ІІ Світовій - білоруси У них були лише колаборанти! І потім продовжилася та сама історія Тому вони так легко "купилися" на обіцянки "парадку" Лукашенком Бо вони без "погонича" жить не здатні!
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09.05.2022 19:03 Відповісти
А Тихановская стопудовый агент кремля
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09.05.2022 18:19 Відповісти
Без сумнівів, щось нагадує зе опозицію
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09.05.2022 18:37 Відповісти
Літак посадили через Протасєвіча а сидить в тюрмі Сапєга. Угу... Щось такою гниллю від цього Протасєвіча тхне...
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09.05.2022 18:02 Відповісти
1984 читав? Мыслепреступления, Полиция Мыслей? якось так...
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09.05.2022 18:04 Відповісти
Мне тоже напомнило...
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09.05.2022 18:16 Відповісти
Сморід неймовірний
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09.05.2022 18:38 Відповісти
Яка важлива інформація...ні!
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09.05.2022 18:05 Відповісти
А баба Галя козу подоїла?
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09.05.2022 18:06 Відповісти
Тебе чекала.
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09.05.2022 18:14 Відповісти
Фууууу!
Який гімнюк!
Дівчину підставив на 6 років, а сам вже одружився. ********!
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09.05.2022 18:06 Відповісти
Санта-Бульбара
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09.05.2022 18:06 Відповісти
Скорей любовная история из "1984" Оруэлла, очень напоминает.
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09.05.2022 18:25 Відповісти
тоже сядет)
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09.05.2022 18:08 Відповісти
навіщо це тут? комусь цікаво, що відбувається в запоребриковому зоопарку?
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09.05.2022 18:08 Відповісти
та прав, як завжди Кастюсь був - Протасевич з подвійним дном )))
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09.05.2022 18:11 Відповісти
Що-що?!
Тероборона Львова в повному складі вже давно поїхала на війну!
У Львові і навколо Львова щодня хоронять наших воїнів...
Ходи сюди, шалава, відповіш за свої слова!
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09.05.2022 18:26 Відповісти
Він орден заробляв, гебяві вони такі
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09.05.2022 18:41 Відповісти
Парень поступил истинно по белорусски. Перед войной мне два белорусса дальнобойщика доказывали, что мы Украина вместе с Америкой хотим их захватить. Что мол они видели войска НАТО на своих границах. Я посмеялся тогда от идиотов. А лучше бы развалил обоим лицо.
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09.05.2022 18:16 Відповісти
Якби хотіли їх "захватіть" то давно б "захватілі"...
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09.05.2022 18:54 Відповісти
Под развесистым каштаном

Продали средь бела дня --

Я тебя, а ты меня... (с)

Гандон просто.
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09.05.2022 18:20 Відповісти
Обычный козёл.
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09.05.2022 18:21 Відповісти
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09.05.2022 20:02 Відповісти
Тоді цілком зрозуміло, чому стосунки були "складні і емоційні". Мати мужика без яєць - таке собі задоволення...
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09.05.2022 18:24 Відповісти
А мальчик ничего себе так оказался конкретным мутняком.
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09.05.2022 18:28 Відповісти
Протасевич мразью оказался. мразь она и в Африке мразь
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09.05.2022 18:32 Відповісти
Он не сидит, только по тому что продался .

Кого он ещё посадил со своей бывшей подругой мы не узнаем
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09.05.2022 18:35 Відповісти
Пазл склався, агент виконав завдання
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09.05.2022 18:42 Відповісти
Так то так,тільки чий агент,хто отримав вигоду після інциденту з літаком,явно не вусатий,якщо пуцька,то чому вусатий не ту закрив.
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09.05.2022 19:39 Відповісти
Что-то у белорусов всё через жопу: и акции протеста не протесты, и война не война, и протасевичи хитрожопые. Кинул девчонку, она сидит из-за него, а он другую себе нажучил. Вот ведь чмошник.
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09.05.2022 18:45 Відповісти
Спецоперация ФСБ. Когда был момент остановится они все бегали кругами на путинском поводке поддерживая кремлевских фальшивый оппозиционеров бабарыко тихановскую цепкало. Мозгов явно не хватает. ffadv
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09.05.2022 19:31 Відповісти
Ну что, любители истории, а вы говорили нема сейчас у політіке нікого равного Мікояну, а вот он майстер белоруського отпетлянія, вот хто должен быть Коленькой, ещё і в брак вступив. Так що почінайте ставки робить на ком у Європе бацька женится чтоб соскачить.
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09.05.2022 18:48 Відповісти
...жесть...
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09.05.2022 18:52 Відповісти
Тупой ублюдок. Еще немного, и придется за все ответить
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09.05.2022 18:56 Відповісти
оце так гівнюк.
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09.05.2022 18:59 Відповісти
ФСБшная проститутка помог слить Беларусь в лаптестан и теперь еще женился. Все что нужно знать о кремлевском проекте подготовки плацдарма для нападения на Украину со стороны Беларуси.llhh
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09.05.2022 19:28 Відповісти
Новость на уровне фото жопы с инстасамки
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09.05.2022 19:33 Відповісти
Тато ходит по канату...
Поджигателям - позор!
А у нас, в колхозной бане
Мальчик мыло проглотил.
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09.05.2022 19:45 Відповісти
Охуждать эти ватные либералы)
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09.05.2022 19:42 Відповісти
Значит, судьба такая.
Опер сослал отца, дружку сгноил в забое, вволю попил винца и въехал в их дом с другою.....
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09.05.2022 19:43 Відповісти
Ну и на какой хрен нам все это нужно знать ?
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09.05.2022 19:59 Відповісти
на бутылке посидел и тут же переобулся
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09.05.2022 20:23 Відповісти
Я худею, подставил на 6 лет деваху и ещё бросил. Не удивлюсь, если он ещё и пару кредитов на неё повесил.
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09.05.2022 20:37 Відповісти
Блевать хочется, от этого всего. Это была намеренная спец операция , которая загнала ещё дальше в угол Лукашенко. Которое привело к тому , что он согласился вести войска России в Беларусь ….К
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09.05.2022 21:03 Відповісти
Сам вийшов на волю з тюрьми, працює на кгб, кинув дівчину. чорт коротше
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09.05.2022 21:19 Відповісти
Его жену посадили исключительно за то, что она была его женой, а он после этого с ней развёлся. На такого предателя никаких матных слов не жалко.
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09.05.2022 22:25 Відповісти
Чаго ўсе так носяцца з гэтым Пратасевічам і НЕХТА? Тыповая гэбэшная сперцаперацыя па пасадцы Райанэйр (хтосьці думае, што спецслужбы Беларусі на такое маюць рэсурсы? ну-ну), якая прывяла да ідыёцкай рэакцыі як з боку ЕС так і з боку Ўкраіны, якія ізалявалі Беларусь, што палегчыла задачу Расеі па ўвядзенні войска на яе тэрыторыю і выкарыстанне яго для нападу на Ўкраіну. Аб гэтым папярэджваў шмат хто, толькі ніхто ня слухаў.

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5/posts/752217829492191
https://www.youtube.com/watch?v=MPoe5e4-CrQ
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11.05.2022 02:33 Відповісти
 
 