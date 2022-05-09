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Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию России против Украины.

"Хочу поблагодарить за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей Россию из своего состава за ее действия", - отметил Зеленский.

Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы в это сложное для нашего государства время. Стороны затронули, среди прочего, инициативы по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису Генерального прокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

Одним из ключевых вопросов Украины является защита прав человека на временно оккупированных территориях. В этой связи обсуждались пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы.

"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

Также читайте: Война РФ против Украины – это предупреждение для всех нас, – генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич 01
Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич 02

Зеленский Владимир (20883) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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азовом займися бонквтік гребаний
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09.05.2022 19:56 Ответить
Ты встречайся, хоть с Яхве. Бабки где?
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09.05.2022 19:57 Ответить
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09.05.2022 19:59 Ответить
За лэнд-лиз, что-то тишина.
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09.05.2022 20:01 Ответить
В 21:45 по нашому часі буде.
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09.05.2022 20:23 Ответить
Украине не нужно вступать в ЕС, но ей нужно создать всемирный союз с Великобританией и США и Канадой и принять в него все страны мира! Это положит конец войнам, и это заложит основу для человеческого развития и прогресса!
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09.05.2022 20:12 Ответить
Все страны мира не надо . Никто не захочет быть в союзе с Северной Кореей или рассией.
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09.05.2022 23:37 Ответить
какая оказывается важная может быть должность - Секретарша
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09.05.2022 20:24 Ответить
 
 