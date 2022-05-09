Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию России против Украины.

"Хочу поблагодарить за то, что Совет Европы стал первой международной организацией, исключившей Россию из своего состава за ее действия", - отметил Зеленский.

Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы в это сложное для нашего государства время. Стороны затронули, среди прочего, инициативы по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису Генерального прокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

Одним из ключевых вопросов Украины является защита прав человека на временно оккупированных территориях. В этой связи обсуждались пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы.

"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и дальше – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

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