Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент відзначив швидке й ефективне реагування Ради Європи на агресію Росії проти України.

"Хочу подякувати за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії", – зазначив Зеленський.

Зеленський обговорив з Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи в цей складний для нашої держави час. Сторони торкнулися, серед іншого, ініціатив щодо створення групи юридичних експертів, які надаватимуть сприяння Офісу Генерального прокурора, а також започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

Одним з ключових питань для України є захист прав людини на тимчасово окупованих територіях. У цьому зв’язку було обговорено шляхи моніторингу ситуації з боку Ради Європи.

"Усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі – каратися", – наголосив Зеленський.

Президент окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території країни-агресора.

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