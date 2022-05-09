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Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент відзначив швидке й ефективне реагування Ради Європи на агресію Росії проти України.

"Хочу подякувати за те, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за її дії", – зазначив Зеленський.

Зеленський обговорив з Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи в цей складний для нашої держави час. Сторони торкнулися, серед іншого, ініціатив щодо створення групи юридичних експертів, які надаватимуть сприяння Офісу Генерального прокурора, а також започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

Одним з ключових питань для України є захист прав людини на тимчасово окупованих територіях. У цьому зв’язку було обговорено шляхи моніторингу ситуації з боку Ради Європи.

"Усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі – каратися", – наголосив Зеленський.

Президент окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території країни-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС у червні, - Мішель. ФОТОрепортаж

Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич 01
Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи Пейчинович-Бурич 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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азовом займися бонквтік гребаний
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09.05.2022 19:56 Відповісти
Ты встречайся, хоть с Яхве. Бабки где?
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09.05.2022 19:57 Відповісти
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09.05.2022 19:59 Відповісти
За лэнд-лиз, что-то тишина.
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09.05.2022 20:01 Відповісти
В 21:45 по нашому часі буде.
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09.05.2022 20:23 Відповісти
Украине не нужно вступать в ЕС, но ей нужно создать всемирный союз с Великобританией и США и Канадой и принять в него все страны мира! Это положит конец войнам, и это заложит основу для человеческого развития и прогресса!
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09.05.2022 20:12 Відповісти
Все страны мира не надо . Никто не захочет быть в союзе с Северной Кореей или рассией.
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09.05.2022 23:37 Відповісти
какая оказывается важная может быть должность - Секретарша
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09.05.2022 20:24 Відповісти
 
 