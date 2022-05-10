На здании российского посольства в Лондоне появилась надпись "Нет войне". ФОТО
Здание посольства России в Лондоне подсветили надписью "Нет войне".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба Би-би-си.
Акцию организовали активисты Russian Democratic Society в Лондоне.
"Мы хотим, чтобы 9 мая закончилось словами – нет войне!" – сказал Би-би-си участник акции, который просил не указывать свое имя.
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Харьков Сумской
показать весь комментарий10.05.2022 01:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Иван Петров #477813
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Ukraino TV
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Igor Yaroslavovich
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Путлер Капут #279670
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