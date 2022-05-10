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На здании российского посольства в Лондоне появилась надпись "Нет войне". ФОТО

Здание посольства России в Лондоне подсветили надписью "Нет войне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба Би-би-си.

Акцию организовали активисты Russian Democratic Society в Лондоне.

"Мы хотим, чтобы 9 мая закончилось словами – нет войне!" – сказал Би-би-си участник акции, который просил не указывать свое имя.

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На здании российского посольства в Лондоне появилась надпись Нет войне 01

Автор: 

Лондон (364) посольство РФ (452)


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"Путіняку на гілляку" - було б гарніше.
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10.05.2022 01:08 Ответить
Главная поддержка Украины в России идет от антивоенного движения. Если бы наши реально хотели не убеждать "не таких русских", то они бы сделали ставку именно на них. Но вместо этого наши обращаются к русским либералам-имперцам, а эти ребята такие же неадекваты как Путин, только чуть по иному.
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10.05.2022 01:19 Ответить
В РФ уже угнано более 1млн украинцев с территории Украины. С ними надо работать.
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10.05.2022 02:32 Ответить
А ще краще попросити англійців, щоб лазером намалювали такий напис на кремлівській стіні у москві! 👀
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10.05.2022 01:24 Ответить
Парашенцам по барабану все эти митинги и другие возмущения. Только могила их остановит, это уже не люди, они хуже тварей...
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10.05.2022 01:29 Ответить
 
 