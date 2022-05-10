На здании российского посольства в Лондоне появилась надпись "Нет войне". ФОТО

Здание посольства России в Лондоне подсветили надписью "Нет войне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба Би-би-си.

Акцию организовали активисты Russian Democratic Society в Лондоне.

"Мы хотим, чтобы 9 мая закончилось словами – нет войне!" – сказал Би-би-си участник акции, который просил не указывать свое имя.

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