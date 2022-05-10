На будівлі російського посольства у Лондоні з'явився напис "Ні війні". ФОТО

Будівлю посольства Росії у Лондоні підсвітили написом "Ні війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі

Акцію організували активісти Russian Democratic Society у Лондоні.

"Ми хочемо, щоб 9 травня закінчилося словами – ні війні!" – сказав Бі-бі-сі учасник акції, який просив не вказувати свого імені.

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