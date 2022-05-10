На будівлі російського посольства у Лондоні з'явився напис "Ні війні". ФОТО
Будівлю посольства Росії у Лондоні підсвітили написом "Ні війні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі
Акцію організували активісти Russian Democratic Society у Лондоні.
"Ми хочемо, щоб 9 травня закінчилося словами – ні війні!" – сказав Бі-бі-сі учасник акції, який просив не вказувати свого імені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар10.05.2022 01:08 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Иван Петров #477813
показати весь коментар10.05.2022 01:19 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ukraino TV
показати весь коментар10.05.2022 02:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor Yaroslavovich
показати весь коментар10.05.2022 01:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Путлер Капут #279670
показати весь коментар10.05.2022 01:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль