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На будівлі російського посольства у Лондоні з'явився напис "Ні війні". ФОТО

Будівлю посольства Росії у Лондоні підсвітили написом "Ні війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі

Акцію організували активісти Russian Democratic Society у Лондоні.

"Ми хочемо, щоб 9 травня закінчилося словами – ні війні!" – сказав Бі-бі-сі учасник акції, який просив не вказувати свого імені.

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На будівлі російського посольства у Лондоні зявився напис Ні війні 01

Автор: 

Лондон (400) посольство рф (332)


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"Путіняку на гілляку" - було б гарніше.
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10.05.2022 01:08 Відповісти
Главная поддержка Украины в России идет от антивоенного движения. Если бы наши реально хотели не убеждать "не таких русских", то они бы сделали ставку именно на них. Но вместо этого наши обращаются к русским либералам-имперцам, а эти ребята такие же неадекваты как Путин, только чуть по иному.
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10.05.2022 01:19 Відповісти
В РФ уже угнано более 1млн украинцев с территории Украины. С ними надо работать.
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10.05.2022 02:32 Відповісти
А ще краще попросити англійців, щоб лазером намалювали такий напис на кремлівській стіні у москві! 👀
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10.05.2022 01:24 Відповісти
Парашенцам по барабану все эти митинги и другие возмущения. Только могила их остановит, это уже не люди, они хуже тварей...
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10.05.2022 01:29 Відповісти
 
 