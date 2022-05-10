Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций. ИНФОГРАФИКА
Киевский метрополитен завершил онлайн-голосование по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня в фейсбуке начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
По его словам, участие в онлайн-голосовании по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого" приняли 170 646 пользователей.
Как отметил Брагинский, по мнению общественности, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса, "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины", "Минская" - "Варшавской ", а "Дружбы народов" - "Ботанической".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название
Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.
"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - говорится в сообщении.
Также представлена инфографика голосования по каждой станции.
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Откуда такие цифры? То было больше сотни домов от трех взыров, потом 200 ,а теперь уже 390 ... Ракеты что продолжают падать, а мы ничего не знаем?!
Что происходит?
А мені більше до вподоби Василь Симоненко. Його поезія струменить кришталево-прозорим джерелом, легко і співочо пурхає, як метелик.
І його також убила совєцька система у розквіті таланту.
Я серьезно не понимаю этого тупизма в переименовании.
Вот «Дружби народів» → «Ботанічна» очень даже поддерживаю.
Но это же Кличко. Только он мог назвать станцию возле Квазар Микро, где конечная 5 троллейбуса Мостицкой. А сама улица Мостицкая вместе с массивом находится ну вы знаете где!
"Мостицькою" ж, якраз, доречно було б назвати станцію на проспекті "Правди", бо, власне, там край Мостицького масиву і це ще якось можна прив'язати одне до одного.
А от дві майбутні перспективні станції на Варшавському мікрорайоні назвати вже, відповідно, "Виноградар" та "Варшавська". Це було б доречніше.
В век хакеров, вполне возможно допустить, что это самое население, голосовало в кабинетах КМДА, учитывая все выше сказанное и всю глубину мозгового штурма при переименовывании.
берестейская- историческое название от "брест-литовское шоссе". за что пострадала- не понятно. не все белорусы нам враги и не навсегда.
строил бы Кличко новые станции, хоть бы до войны, и называл бы в честь героев нового времени.
И вот опять, и не факт, что окончательно.
Лучше в Бучу метро протяните! Это будет лучше для всех!
Це дозволить вшанувати усіх наших героїв, з усієї України, а не лише з якогось одного конкретного міста. Бо не можна й аморально порівнювати хто "крутіший" - оборонці Ірпеня-Гостомеля-Бучі, чи Харкова? Сум, Маріуполя, Миколаєва чи Чернігова? Чи Ізюма? Рубіжного? Лисичанська? Мар'їнки? Херсона, Мелітополя, Енергодара - які виходили з голими руками проти російських танків, закривали свої міста власними тілами?
Перейменування станції "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України" дозволить вшанувати всіх загиблих за Україну. Й не лише в часи новітньої російсько-українській війні.
Й до того ж, майже нічого не коштуватиме - тільки поміняти кілька літер на самій стації, й замінити "зірочки" на "Тризуби", та внести нову назву в покажчики.
Що ж до самого голосування в прив'язці до місця проживання, так - підтримую.
Попри важливість для нас подій, які зараз тривають в Україні, при перейменуванні, ми маємо, все ж таки, орієнтуватися, на історію нашої країни й міста, яка має тяглість у тисячі, сотні років, й давати нових назв з урахуванням збереження загального українського контексту, а не лише з політичної ситуації сьогодення хоч би якою важливою вона була.
Традиційно, для назв станцій Київського метрополітену найкраще використовувати саме назви історичних місцевостей Києва задля увіковічення його багатої історії та культури. В крайньому разі, назви напрямків міст та місцевостей для станцій на околицях Києва. Тому такі назви є пріоритетними.
Тож, якщо ми хочемо закарбовувати якість важливі моменти нашого сьогодення, або новітньої історії, для цього краще використовувати вулиці та проспекти. Проспект Василя Стуса, чи Степана Бандери, або вулиця Героїв/Захисників Маріуполя, чи навпаки - це буде дуже доречно. Але аж ніяк не назва станції метро. Бо назва станції метро має прив'язувати людину до конкретної історичної місцевості. В цьому її логіка.
І якщо ми вже називаємо станцію метро ім'ям людини, то треба десять разів подумати, чи масштаб людини є співвимірний цій назві? Бо, наприклад, Шевченко, Франко, Котляревський, чи навіть Куліш - для становлення української мови і нації, виглядає так, що в історичному масштабі, вплив зробили все-таки більший. Тому ж Шевченкові, ім'ям якого названа одна зі станцій - пам'ятники українці ставлять всюди, лише де тільки можуть, вже півтора століття, не тому, що "хтось їм наказав".
"Мінську" перейменовувати на "Варшавську"? При тому, що Варшава в інший бік розташована? Дуже дивно. На заході Києва, десь на Виноградарі, ця назва була б доречнішою. Тим більше, там же є поруч "Варшавський" мікрорайон. Натомість, "Варшавська" на Півночі. Хоча, було безліч варіантів з перейменування: "Поліська", "Прип'ятська", "Чорнобильська" ("Вишгородську" як варіант не розглядаємо з огляду на можливе будівництво продовження "синьої лінії" в бік м. Вишгород, або ж перспективного будівництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F Вишгородсько-Дарницька лінії метрополітену .
"Ботанічна"? Ну краще вже "Ботанічний сад". Якщо вже "Звіринецька" не пройшла. Хоча останній варіант, певно, був кращий.
Назву "Берестейська", певно, було б краще лишити, але назва "Бучанська" - не найгірший варіант. Як варіант, можна було перейменувати на "Варшавську" саме її.
Перейменування "Героїв Дніпра" на "Героїв/Захисників України" також виглядає, з огляду на обставини, та оформлення самої станції, в цілому, непоганим варіантом.
за Героев Днепра- не соглашусь. мало того, что их гнали на смерть из-за даты, так теперь и забыть о них хотят. Героев Украины можно было назвать другую станцию. или лучше новую. почему Нивки или Теремки не предают забвению, а героев Днепра-да?
Ну і Героїв Дніпра перейменувати - це також дєрьмо. Сотні тисяч воїнів загинули при визволенні Києва у 43-му і це також потрібно пам'ятати.
Насколько важно переименовать Герое Днепра в Героев Украины - вот вопрос к КМДА и причем тут дерусификация? И Берестейська чем не угодила?
А щодо "дєньох", то, знаєте, як не дивно, але у цьому світі не все вимірюється у "дєньхах".
Війна з кацапами, як не дивно, йде не за "дєньхі", а за світоглядні принципи.
І солдати на фронті зараз жертвують своїм життям не за матеріальні речі, - а за українську мову, за українську ідентичність, за можливість бути українцями нашим дітям.
Ну, а хтось вибирає "дєньхі". То бог їм суддя.
Запроторити станцію імені найзнаковішого письменника, патріота і Пророка України - в індустріальне зажоп'я між Подолом і Почайною, посеред нічого, де навкруги лише промзона і гаражні комплекси - це однозначно перемога. Перемога кацапських консерв, очевидно.
Ця назва (Русь) залишилася навіть сьогодні. Фінни називають так само, як і тисячу років тому, Швецію. Фінською мовою Швеція називається Русь (Ruotsi).
Можете пересвідчитися, - погугліть це слово.
А ось ******* фінська карта: