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Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций. ИНФОГРАФИКА

метро,київ,арсенальна

Киевский метрополитен завершил онлайн-голосование по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня в фейсбуке начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, участие в онлайн-голосовании по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого" приняли 170 646 пользователей.

Как отметил Брагинский, по мнению общественности, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса, "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины", "Минская" - "Варшавской ", а "Дружбы народов" - "Ботанической".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался опрос по переименованию 5 станций метро в Киеве. Каждый может предложить название

Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Также представлена ​​инфографика голосования по каждой станции.

Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций 01
Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций 02
Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций 03
Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций 04
Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций 05

голосование (1397) Киев (25692) Метрополитен (1017)


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Топ комментарии
+23
Рашисти будут в розпачі - ні для однієї станції не обрали Степана Бандери. Вони просто не знають. що метрополітен буде ім. Степана Бандери
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10.05.2022 17:55 Ответить
+23
Буде. І Степана Бандери буде. Нові побудують.
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10.05.2022 17:59 Ответить
+11
Ліна Костенко жива ,довгих їй років життя.
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10.05.2022 17:58 Ответить
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Ну и чудесно, и правильно.
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10.05.2022 17:51 Ответить
Шкода, що не буде Героїв Маріуполя
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10.05.2022 17:51 Ответить
Буде. І Степана Бандери буде. Нові побудують.
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10.05.2022 17:59 Ответить
Рашисти будут в розпачі - ні для однієї станції не обрали Степана Бандери. Вони просто не знають. що метрополітен буде ім. Степана Бандери
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10.05.2022 17:55 Ответить
Ліна Костенко жива ,довгих їй років життя.
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10.05.2022 17:58 Ответить
Отакої, ті хто в листопаді 1943 звільняли Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, хто у складі "чорної піхоти" ліз у крижану воду Дніпра вже не герої...
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10.05.2022 18:02 Ответить
Отчего? Теперь Героев Украины станция называется. Или это не Герои Украины?
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10.05.2022 18:16 Ответить
Хотя, есть и еще одни герои: Литвин, Бойко, Звягильський, Засуха, Дейч и еще масса виродков носят до сих пор звание Героя Украины.
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10.05.2022 18:22 Ответить
Станция по имени настоящих героев Украины.
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10.05.2022 23:13 Ответить
Не звільняли, а окуповували у складі одной з окупаційних армій. Якщо ви не в курсі, червона армія - окупаційна для України, фактично, ми зараз знов з нею воюємо.
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10.05.2022 20:10 Ответить
Немного не по теме - Під час війни в Києві було пошкоджено 390 будівель, вартість їх відновлення становитиме близько 70 млн євро - Кличко Із них 222 - багатоквартирні будинки

Откуда такие цифры? То было больше сотни домов от трех взыров, потом 200 ,а теперь уже 390 ... Ракеты что продолжают падать, а мы ничего не знаем?!
Что происходит?
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10.05.2022 18:02 Ответить
Кличко лучше знает, к нему и вопросы...
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10.05.2022 18:18 Ответить
дележ бюджета.
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10.05.2022 18:19 Ответить
Знаете сколько Кличко выделил из бюджета денег на оборону всего Киева на весь 2022 год?
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10.05.2022 18:28 Ответить
Влучань у житлові будинки було щонайменше 9
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10.05.2022 18:23 Ответить
На каждое попадание по 7 млн.евро.норм!
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10.05.2022 18:57 Ответить
200 житлових, а решта школи, торговельні центри та ін.
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10.05.2022 19:57 Ответить
Заводи.
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10.05.2022 23:17 Ответить
Нарешті іменем Василя Стуса почнуть щось називати! Особисто для мене це другий після Шевченка поет в українській літературі, його вірші та життя заслуговують на найвищу пошану!
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10.05.2022 18:03 Ответить
Василь Стус, - знаковий поет для України.
А мені більше до вподоби Василь Симоненко. Його поезія струменить кришталево-прозорим джерелом, легко і співочо пурхає, як метелик.
І його також убила совєцька система у розквіті таланту.

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10.05.2022 23:06 Ответить
А есть неудачный проект? Ну, типа начали копать не туда? Хочу, что был Путинский тупик.
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10.05.2022 18:05 Ответить
именем путина можно разве что выгребную яму назвать и то еще подумать надо
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10.05.2022 18:29 Ответить
Кстати, можно Тверской тупик переименовать в Путлеровский!
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10.05.2022 18:30 Ответить
А при чем тут "Варшавська" к району Оболони, или "Бучанська" к Берестейке?
Я серьезно не понимаю этого тупизма в переименовании.
Вот «Дружби народів» → «Ботанічна» очень даже поддерживаю.
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10.05.2022 18:34 Ответить
На Венике есть два новых микрорайона Варшавский и Варшавский плюс. Вокруг них типа строят новые станции метро с 2016. Назови одну из этих станций Варшавской, уже хоть какая то логика была бы.
Но это же Кличко. Только он мог назвать станцию возле Квазар Микро, где конечная 5 троллейбуса Мостицкой. А сама улица Мостицкая вместе с массивом находится ну вы знаете где!
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10.05.2022 18:41 Ответить
Так. Станцію "Мостицька" логічніше було б назвати "Білицька" - бо там й вулиця "Білицька" й недалеко історична місцевість "Біличе поле".
"Мостицькою" ж, якраз, доречно було б назвати станцію на проспекті "Правди", бо, власне, там край Мостицького масиву і це ще якось можна прив'язати одне до одного.
А от дві майбутні перспективні станції на Варшавському мікрорайоні назвати вже, відповідно, "Виноградар" та "Варшавська". Це було б доречніше.
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10.05.2022 19:35 Ответить
було голосування. так насєлєніє проголосувало. 170 тис.
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10.05.2022 19:59 Ответить
Население может быть и проголосовало, но вопросы здесь задают всего несколько человек, а население не спешит отвечать на вполне разумные вопросы.
В век хакеров, вполне возможно допустить, что это самое население, голосовало в кабинетах КМДА, учитывая все выше сказанное и всю глубину мозгового штурма при переименовывании.
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10.05.2022 20:23 Ответить
Льва Толстого сами россияне и недолюбливают. и он явно осуждал россиян на кавказе. зря его убрали.
берестейская- историческое название от "брест-литовское шоссе". за что пострадала- не понятно. не все белорусы нам враги и не навсегда.
строил бы Кличко новые станции, хоть бы до войны, и называл бы в честь героев нового времени.
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10.05.2022 18:41 Ответить
К тому же, Берестейська уже переименовывалась на моей памяти.
И вот опять, и не факт, что окончательно.
Лучше в Бучу метро протяните! Это будет лучше для всех!
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10.05.2022 18:48 Ответить
https://vt.tiktok.com/ZSduQt3dC/?k=1
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10.05.2022 19:05 Ответить
А нафиг Героев Днепра переименовывать или река Днепр это совок или может наши герои Днепр не защищали. Этот опрос филькина грамота, пускай Киевляни голосуют через Киев цифровой с привязкой к прописке!!
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10.05.2022 18:53 Ответить
Станція "Героїв Дніпра" - неприкритий цинізм радянської влади. Враховуючи те, скільки українців вона в тому Дніпрі втопила. Особливо - "чорносвитників". Перейменування на "Героїв/Захисників України" виглядає цілком відповідним.
Це дозволить вшанувати усіх наших героїв, з усієї України, а не лише з якогось одного конкретного міста. Бо не можна й аморально порівнювати хто "крутіший" - оборонці Ірпеня-Гостомеля-Бучі, чи Харкова? Сум, Маріуполя, Миколаєва чи Чернігова? Чи Ізюма? Рубіжного? Лисичанська? Мар'їнки? Херсона, Мелітополя, Енергодара - які виходили з голими руками проти російських танків, закривали свої міста власними тілами?

Перейменування станції "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України" дозволить вшанувати всіх загиблих за Україну. Й не лише в часи новітньої російсько-українській війні.
Й до того ж, майже нічого не коштуватиме - тільки поміняти кілька літер на самій стації, й замінити "зірочки" на "Тризуби", та внести нову назву в покажчики.

Що ж до самого голосування в прив'язці до місця проживання, так - підтримую.
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10.05.2022 19:27 Ответить
Українці тоді примусово воювали у складі окупаційної армії. Якщо ви не в курсі, червона армія - окупаційна для України, фактично, ми зараз знов з нею воюємо. Ви ж не вважаєте донбасян у складі армії рф героями?
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10.05.2022 20:19 Ответить
голосування, якщо його результати не намальовані "зі стелі", взагалі дещо дивні.
Попри важливість для нас подій, які зараз тривають в Україні, при перейменуванні, ми маємо, все ж таки, орієнтуватися, на історію нашої країни й міста, яка має тяглість у тисячі, сотні років, й давати нових назв з урахуванням збереження загального українського контексту, а не лише з політичної ситуації сьогодення хоч би якою важливою вона була.
Традиційно, для назв станцій Київського метрополітену найкраще використовувати саме назви історичних місцевостей Києва задля увіковічення його багатої історії та культури. В крайньому разі, назви напрямків міст та місцевостей для станцій на околицях Києва. Тому такі назви є пріоритетними.
Тож, якщо ми хочемо закарбовувати якість важливі моменти нашого сьогодення, або новітньої історії, для цього краще використовувати вулиці та проспекти. Проспект Василя Стуса, чи Степана Бандери, або вулиця Героїв/Захисників Маріуполя, чи навпаки - це буде дуже доречно. Але аж ніяк не назва станції метро. Бо назва станції метро має прив'язувати людину до конкретної історичної місцевості. В цьому її логіка.
І якщо ми вже називаємо станцію метро ім'ям людини, то треба десять разів подумати, чи масштаб людини є співвимірний цій назві? Бо, наприклад, Шевченко, Франко, Котляревський, чи навіть Куліш - для становлення української мови і нації, виглядає так, що в історичному масштабі, вплив зробили все-таки більший. Тому ж Шевченкові, ім'ям якого названа одна зі станцій - пам'ятники українці ставлять всюди, лише де тільки можуть, вже півтора століття, не тому, що "хтось їм наказав".

"Мінську" перейменовувати на "Варшавську"? При тому, що Варшава в інший бік розташована? Дуже дивно. На заході Києва, десь на Виноградарі, ця назва була б доречнішою. Тим більше, там же є поруч "Варшавський" мікрорайон. Натомість, "Варшавська" на Півночі. Хоча, було безліч варіантів з перейменування: "Поліська", "Прип'ятська", "Чорнобильська" ("Вишгородську" як варіант не розглядаємо з огляду на можливе будівництво продовження "синьої лінії" в бік м. Вишгород, або ж перспективного будівництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F Вишгородсько-Дарницька лінії метрополітену .
"Ботанічна"? Ну краще вже "Ботанічний сад". Якщо вже "Звіринецька" не пройшла. Хоча останній варіант, певно, був кращий.

Назву "Берестейська", певно, було б краще лишити, але назва "Бучанська" - не найгірший варіант. Як варіант, можна було перейменувати на "Варшавську" саме її.
Перейменування "Героїв Дніпра" на "Героїв/Захисників України" також виглядає, з огляду на обставини, та оформлення самої станції, в цілому, непоганим варіантом.
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10.05.2022 19:15 Ответить
здравый голос о том, что истории Киева не два года.
за Героев Днепра- не соглашусь. мало того, что их гнали на смерть из-за даты, так теперь и забыть о них хотят. Героев Украины можно было назвать другую станцию. или лучше новую. почему Нивки или Теремки не предают забвению, а героев Днепра-да?
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10.05.2022 19:37 Ответить
Українці тоді примусово воювали у складі окупаційної армії. Якщо ви не в курсі, червона армія - окупаційна для України, фактично, ми зараз знов з нею воюємо. Ви ж не вважаєте донбасян у складі армії рф героями?
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10.05.2022 20:24 Ответить
тоесть пусть бы мы оставались под немцами и нас уничтожали бы как славян-недолюдей?
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10.05.2022 20:51 Ответить
Гитлер итак был обречен на проигрыш когда США изобрели ЯО, так что Украину и без дедов бы освободили только с Запада.
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10.05.2022 21:06 Ответить
Вже запарили з тією варшавською. Носяться як з мазаною торбою. А чому не вашингтонська? Чому не лондонська? А ви знали, що крихітна Естонія дала нам найбільше зброї чим всі інші держави (окрім США і Британії) . То чому не талліннська?
Ну і Героїв Дніпра перейменувати - це також дєрьмо. Сотні тисяч воїнів загинули при визволенні Києва у 43-му і це також потрібно пам'ятати.
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10.05.2022 19:36 Ответить
Українці тоді примусово воювали у складі окупаційної армії. Якщо ви не в курсі, червона армія - окупаційна для України, фактично, ми зараз знов з нею воюємо. Ви ж не вважаєте донбасян у складі армії рф героями?
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10.05.2022 20:27 Ответить
При форсировании Днепра гибли наши Герои не только при освобождении Киева, а и других городов Украины! Так что не надо ля-ля.
Насколько важно переименовать Герое Днепра в Героев Украины - вот вопрос к КМДА и причем тут дерусификация? И Берестейська чем не угодила?
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10.05.2022 20:32 Ответить
В Киеве есть Варшавский микрорайон на Виноградаре, который занимает значительную площадь сейчас и планировалось развитие вместе со станциями метро. Логичней это название дать одной из станций там, чтобы люди понимали, где они выходят. А то, им надо на Мостицкую, а выйдт они в районе Квазар Микро, как планирует сейчас Кличко. Это маразм.
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10.05.2022 20:39 Ответить
Вопрос серьезный и могли бы подготовить развернутые аргументы по каждой станции и улице, а не просто списком ознакомить, мол все уже решили за вас. Нате, жуйте. Население проголосовало, совок форева.
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10.05.2022 20:35 Ответить
Совок - це послуговуватися мовою окупанта в окупованій країні.
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10.05.2022 20:49 Ответить
Это конечно хорошо, но 5000 тысяч работников метро сидят на своем счету , а замена стоит денег
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10.05.2022 20:50 Ответить
Звісно, як завжди, - то українська мова не на часі, то українські герої не до шмиги!
А щодо "дєньох", то, знаєте, як не дивно, але у цьому світі не все вимірюється у "дєньхах".
Війна з кацапами, як не дивно, йде не за "дєньхі", а за світоглядні принципи.
І солдати на фронті зараз жертвують своїм життям не за матеріальні речі, - а за українську мову, за українську ідентичність, за можливість бути українцями нашим дітям.
Ну, а хтось вибирає "дєньхі". То бог їм суддя.
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10.05.2022 23:20 Ответить
Ну таке. Льва толстого треба було перейменувать в Тараса Шевченка, бо то є більш ніж логічно - поруч університет і площа, і взагалі, іменем нашого Пророка має бути названа вулиця в центрі столиці, а не в сраному індустріальному зажоп'ї між подолом і почайною... а стус, ну таке, де стус і де Шевченко?
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10.05.2022 21:16 Ответить
Народ обирав з тих назв, які йому пропонували. А на рахунок перейменування толстова в Шевченко ви праві. І метро і площу. А площу Шевченка (що є зараз, можна в Стуса).
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10.05.2022 23:43 Ответить
На синей ветке уже есть
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11.05.2022 08:22 Ответить
Кацап не читателя, кацап писатєля?
Запроторити станцію імені найзнаковішого письменника, патріота і Пророка України - в індустріальне зажоп'я між Подолом і Почайною, посеред нічого, де навкруги лише промзона і гаражні комплекси - це однозначно перемога. Перемога кацапських консерв, очевидно.
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12.05.2022 10:09 Ответить
чому "берестейська" було погано? це ж, либонь, не "піонерська"?
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10.05.2022 22:28 Ответить
"Дружби народів" - "Ботанічною"? Краще б - "Остап Вишня".
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11.05.2022 09:07 Ответить
Народи Східної Європи у 9-11 століттях називали "русами" вікінгів. Назва походить від слова "русмен" - гребець. Кожен вікінг був гребцем на своєму драккарі.
Ця назва (Русь) залишилася навіть сьогодні. Фінни називають так само, як і тисячу років тому, Швецію. Фінською мовою Швеція називається Русь (Ruotsi).
Можете пересвідчитися, - погугліть це слово.
А ось ******* фінська карта:

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12.05.2022 10:46 Ответить
Льва Толстого зря переименовали! Его царская Расия не любила и даже предала анафеме.
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12.05.2022 08:35 Ответить
 
 