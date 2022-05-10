Киевский метрополитен завершил голосование по переименованию пяти станций. ИНФОГРАФИКА

Киевский метрополитен завершил онлайн-голосование по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня в фейсбуке начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, участие в онлайн-голосовании по переименованию станций "Берестейская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Минская" и "Площадь Льва Толстого" приняли 170 646 пользователей.

Как отметил Брагинский, по мнению общественности, станция "Берестейская" должна носить название "Бучанская", станция "Площадь Льва Толстого" должна быть переименована в честь Василия Стуса, "Героев Днепра" должна стать "Героев Украины", "Минская" - "Варшавской ", а "Дружбы народов" - "Ботанической".

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Отбор предложений проводился до 1 мая. После этого до 9 мая проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.

"В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Также представлена ​​инфографика голосования по каждой станции.









