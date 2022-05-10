Київський метрополітен завершив голосування щодо перейменування п’яти станцій. ІНФОГРАФІКА

Київський метрополітен завершив онлайн-голосування щодо перейменування станцій "Берестейська", "Героїв Дніпра", "Дружби народів", "Мінська" і "Площа Льва Толстого"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сьогодні у фейсбуці начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, участь в онлайн-голосуванні щодо перейменування станцій "Берестейська", "Героїв Дніпра", "Дружби народів", "Мінська" і "Площа Льва Толстого" взяли 170 646 користувачів.

Як зазначив Брагінський, на думку громадськості станція "Берестейська" має носити назву "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь "Василя Стуса", "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України", "Мінська" - "Варшавською", а "Дружби народів" - "Ботанічною".

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Він нагадав, що відбір пропозицій проводився до 1 травня. Після цього, до 9 травня, проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів.

"Найближчим часом буде підготовлено проєкт рішення для розгляду на засідання Київської міської ради", - сказано в повідомленні.

Також подано інфографіку голосування щодо кожної станції.









