Результаты работы воинов 81-й ОАМБр. ФОТОрепортаж
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российских оккупантов вместе с техникой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На фотографиях очередные результаты работы десантников 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины по уничтожению техники российских оккупантов".
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+35 Вася Шевченко #371210
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sbilsa so schotu
манкурты
Цензоре, вони що, її штовхали ззаду?