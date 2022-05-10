Результаты работы воинов 81-й ОАМБр. ФОТОрепортаж

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российских оккупантов вместе с техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На фотографиях очередные результаты работы десантников 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины по уничтожению техники российских оккупантов".

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