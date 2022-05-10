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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Результаты работы воинов 81-й ОАМБр. ФОТОрепортаж

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российских оккупантов вместе с техникой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На фотографиях очередные результаты работы десантников 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины по уничтожению техники российских оккупантов".

Также читайте: Оккупанты под Харьков свозят мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР", - Генштаб

Результаты работы воинов 81-й ОАМБр 01
Результаты работы воинов 81-й ОАМБр 02
Результаты работы воинов 81-й ОАМБр 03
Результаты работы воинов 81-й ОАМБр 04

техника (1753) 81 отдельная аэромобильная бригада (69)


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Топ комментарии
+35
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10.05.2022 22:08 Ответить
+25
Гарна робота
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10.05.2022 22:02 Ответить
+20
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10.05.2022 22:02 Ответить
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Гарна робота
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10.05.2022 22:02 Ответить
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10.05.2022 22:02 Ответить
Цей орк без ніг з 2014 року
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10.05.2022 22:12 Ответить
Они не скачут - они подмахивают ЗСУ!
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11.05.2022 12:34 Ответить
Танк здається вцілів і кацапи скоро отримають на горіхи від "ставрополя"!
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10.05.2022 22:03 Ответить
то ж т80))) карасіна кончилась,от лапті його і покинули)))
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10.05.2022 23:44 Ответить


sbilsa so schotu
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10.05.2022 22:04 Ответить
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11.05.2022 00:48 Ответить
найс джоб, хлопці!
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10.05.2022 22:05 Ответить
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10.05.2022 22:08 Ответить
ставраполье подъехало
манкурты
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10.05.2022 22:21 Ответить
придется Ставрополье дераZZиризировать....
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10.05.2022 22:37 Ответить
Взагалі то знищують техніку з окупантами, а в новині написано, що знищено окупантів з технікою...
Цензоре, вони що, її штовхали ззаду?
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10.05.2022 22:51 Ответить
 
 