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Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр. ФОТОрепортаж
Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили російських окупантів разом із технікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На світлинах чергові результати роботи десантників 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зі знищення техніки російських окупантів".
Топ коментарі
+35 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.05.2022 22:08 Відповісти Посилання
+25 Amber
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+20 Бенина Мама
показати весь коментар10.05.2022 22:02 Відповісти Посилання
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sbilsa so schotu
манкурты
Цензоре, вони що, її штовхали ззаду?