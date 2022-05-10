Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр. ФОТОрепортаж

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили російських окупантів разом із технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На світлинах чергові результати роботи десантників 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зі знищення техніки російських окупантів".

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