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Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр. ФОТОрепортаж

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили російських окупантів разом із технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "На світлинах чергові результати роботи десантників 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зі знищення техніки російських окупантів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 81-ї ОАМБр знищили російський БТР разом з екіпажем. ВIДЕО

Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр 01
Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр 02
Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр 03
Результати роботи воїнів 81-ї ОАМБр 04

Автор: 

техніка (1858) 81 окрема аеромобільна бригада (70)


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Топ коментарі
+35
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10.05.2022 22:08 Відповісти
+25
Гарна робота
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10.05.2022 22:02 Відповісти
+20
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10.05.2022 22:02 Відповісти
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10.05.2022 22:02 Відповісти
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10.05.2022 22:02 Відповісти
Цей орк без ніг з 2014 року
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10.05.2022 22:12 Відповісти
Они не скачут - они подмахивают ЗСУ!
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11.05.2022 12:34 Відповісти
Танк здається вцілів і кацапи скоро отримають на горіхи від "ставрополя"!
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10.05.2022 22:03 Відповісти
то ж т80))) карасіна кончилась,от лапті його і покинули)))
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10.05.2022 23:44 Відповісти


sbilsa so schotu
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10.05.2022 22:04 Відповісти
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11.05.2022 00:48 Відповісти
найс джоб, хлопці!
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10.05.2022 22:05 Відповісти
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10.05.2022 22:08 Відповісти
ставраполье подъехало
манкурты
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10.05.2022 22:21 Відповісти
придется Ставрополье дераZZиризировать....
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10.05.2022 22:37 Відповісти
Взагалі то знищують техніку з окупантами, а в новині написано, що знищено окупантів з технікою...
Цензоре, вони що, її штовхали ззаду?
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10.05.2022 22:51 Відповісти
 
 