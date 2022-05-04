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Артилеристи 81-ї ОАМБр знищили російський БТР разом з екіпажем. ВIДЕО

Артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС знищили російський БТР з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на пресцентр Генштабу.

Де саме це відбулося, не зазначається. Втім, опубліковано відео феєричного знищення ворожої техніки. На записі також демонструються нарукавні знаки, погони та особисті речі знищених окупантів.

"Разом переможемо!", - додають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці 93-ї ОМБр знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6741) знищення (7488) техніка (1846) БТР (281) 81 окрема аеромобільна бригада (70)


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Топ коментарі
+17
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:51
+14
прожарили, что бы чертям меньше работы было
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04.05.2022 16:50
+13
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...ну так, не *** шастать ...
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04.05.2022 16:50
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И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...ну так, не *** шастать ...
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04.05.2022 16:50 Відповісти
прожарили, что бы чертям меньше работы было
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04.05.2022 16:50 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:51 Відповісти
шо за хєрня? там же все мало згоріти - звідки свіженькі нашивки??? якшо вони з інших орків, то так і пишіть, а то всі ознаки фейку на ліцо
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04.05.2022 16:53 Відповісти
Знищили - це не завжди означає "спалили". Екіпаж можливо зміг вибратися з БТР до моменту коли той загорівся. Та далеко втікти не вдалося їм.
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04.05.2022 17:10 Відповісти
"..знищили разом з екіпажем.."
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04.05.2022 17:33 Відповісти
а що не так, екіпаж обов'язково мав бутив середині, щоб його знищити?
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05.05.2022 08:01 Відповісти
поймали орков, посадили на бутылочку, они расслабились и сняли нашивки.

Орки бегут при малейшей угрозе - это же вторая армия сопливых обосранных московитов, которая в песочнице, с детьми способна только воевать.
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04.05.2022 17:26 Відповісти
А все почему? Да потому что вместо кресел в бетере унитазы спиз..енные не поставили. Вот до чего доводит пренебрежение к главным скрепам рабссиян
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04.05.2022 16:56 Відповісти
Хлопці , так ТРИМАТИ 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
Бийте орків і в небі , і на землі 😠
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04.05.2022 16:57 Відповісти
Судя по свеженьким нашивкам и погонам экипажу удалось выбраться из БТР целехонькими. Смерть их настигла уже потом. Возможно тела и бросили в догорающие БТР. Война, как ни крути, а враг - это уже не человек, а "живая сила противника" и должен быть уничтожен.
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04.05.2022 16:58 Відповісти
В бетері не екіпаж, а відділення. Швидше за все в броні був водій і кулеметник, а решта ваньок топталася поруч. От нашивки і вціліли.
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04.05.2022 17:58 Відповісти
А навіщо нам екіпаж, «Нам кузнец ненужен». ©
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04.05.2022 16:58 Відповісти
Эти все погоны-шевроны в несгораемом сейфе в бэтре лежат?
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04.05.2022 16:58 Відповісти
Їхні покійні господарі обов'язково всередині повинні сидіти були?
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04.05.2022 18:00 Відповісти
Документы и шевроны не горят. Даже не коптятся.
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04.05.2022 17:06 Відповісти
показали лейби ніби із воєнторгу тілько-но, а мали б бути в багні та поросі
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04.05.2022 17:42 Відповісти
екіпаж всередині, а на броні то десант, а не екіпаж
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04.05.2022 17:43 Відповісти
А БТР НЕЛЬЗЯ БЫЛО СОХРАНИТЬ? СЛАВА ЗСУ!
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04.05.2022 17:20 Відповісти
Красномовне підтвердження, судячи по репліках в темі, хто тут українець, а хто кацап. Запам`ятовуєм.
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04.05.2022 17:21 Відповісти
бажання добавити переконливості зробило з новини фейк - от і вся красномовність
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Не пити "Сактанову" горілку стаканами
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04.05.2022 18:13 Відповісти
у танкиста был конец! не чё бурятов много! у другого уже узнаёт!
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07.05.2022 23:21 Відповісти
 
 