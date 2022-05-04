Артилеристи 81-ї ОАМБр знищили російський БТР разом з екіпажем. ВIДЕО

Артилеристи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС знищили російський БТР з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на пресцентр Генштабу.

Де саме це відбулося, не зазначається. Втім, опубліковано відео феєричного знищення ворожої техніки. На записі також демонструються нарукавні знаки, погони та особисті речі знищених окупантів.

"Разом переможемо!", - додають у Генштабі.

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