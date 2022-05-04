Артиллеристы 81-й ОАМБр уничтожили российский БТР вместе с экипажем. ВИДЕО
Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС уничтожили российский БТР с экипажем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Где это произошло, не отмечается. Впрочем, опубликовано видео феерического уничтожения вражеской техники. На записи также представлены нарукавные знаки, погоны и личные вещи уничтоженных оккупантов.
"Вместе победим!", - добавляют в Генштабе.
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+17 Александр Чуднивец #474549
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+14 Dmitri #506354
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+13 Мистер Икс #492862
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Орки бегут при малейшей угрозе - это же вторая армия сопливых обосранных московитов, которая в песочнице, с детьми способна только воевать.
Бийте орків і в небі , і на землі 😠