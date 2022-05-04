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Артиллеристы 81-й ОАМБр уничтожили российский БТР вместе с экипажем. ВИДЕО

Артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС уничтожили российский БТР с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Где это произошло, не отмечается. Впрочем, опубликовано видео феерического уничтожения вражеской техники. На записи также представлены нарукавные знаки, погоны и личные вещи уничтоженных оккупантов.

"Вместе победим!", - добавляют в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ударов по Украине Россия привлекла оперативно-тактическую и стратегическую авиацию, - Минобороны

Генштаб ВС (6434) уничтожение (7171) техника (1746) БТР (366) 81 отдельная аэромобильная бригада (69)


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Топ комментарии
+17
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:51
+14
прожарили, что бы чертям меньше работы было
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04.05.2022 16:50
+13
И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...ну так, не *** шастать ...
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04.05.2022 16:50
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И молодая не узнает ,какой танкисту был конец ...ну так, не *** шастать ...
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04.05.2022 16:50 Ответить
прожарили, что бы чертям меньше работы было
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04.05.2022 16:50 Ответить
ДШВ України-черговий респект...
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04.05.2022 16:51 Ответить
шо за хєрня? там же все мало згоріти - звідки свіженькі нашивки??? якшо вони з інших орків, то так і пишіть, а то всі ознаки фейку на ліцо
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04.05.2022 16:53 Ответить
Знищили - це не завжди означає "спалили". Екіпаж можливо зміг вибратися з БТР до моменту коли той загорівся. Та далеко втікти не вдалося їм.
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04.05.2022 17:10 Ответить
"..знищили разом з екіпажем.."
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04.05.2022 17:33 Ответить
а що не так, екіпаж обов'язково мав бутив середині, щоб його знищити?
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05.05.2022 08:01 Ответить
поймали орков, посадили на бутылочку, они расслабились и сняли нашивки.

Орки бегут при малейшей угрозе - это же вторая армия сопливых обосранных московитов, которая в песочнице, с детьми способна только воевать.
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04.05.2022 17:26 Ответить
А все почему? Да потому что вместо кресел в бетере унитазы спиз..енные не поставили. Вот до чего доводит пренебрежение к главным скрепам рабссиян
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04.05.2022 16:56 Ответить
Хлопці , так ТРИМАТИ 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
Бийте орків і в небі , і на землі 😠
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04.05.2022 16:57 Ответить
Судя по свеженьким нашивкам и погонам экипажу удалось выбраться из БТР целехонькими. Смерть их настигла уже потом. Возможно тела и бросили в догорающие БТР. Война, как ни крути, а враг - это уже не человек, а "живая сила противника" и должен быть уничтожен.
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04.05.2022 16:58 Ответить
В бетері не екіпаж, а відділення. Швидше за все в броні був водій і кулеметник, а решта ваньок топталася поруч. От нашивки і вціліли.
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04.05.2022 17:58 Ответить
А навіщо нам екіпаж, «Нам кузнец ненужен». ©
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04.05.2022 16:58 Ответить
Эти все погоны-шевроны в несгораемом сейфе в бэтре лежат?
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04.05.2022 16:58 Ответить
Їхні покійні господарі обов'язково всередині повинні сидіти були?
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04.05.2022 18:00 Ответить
Документы и шевроны не горят. Даже не коптятся.
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04.05.2022 17:06 Ответить
показали лейби ніби із воєнторгу тілько-но, а мали б бути в багні та поросі
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04.05.2022 17:42 Ответить
екіпаж всередині, а на броні то десант, а не екіпаж
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04.05.2022 17:43 Ответить
А БТР НЕЛЬЗЯ БЫЛО СОХРАНИТЬ? СЛАВА ЗСУ!
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04.05.2022 17:20 Ответить
Красномовне підтвердження, судячи по репліках в темі, хто тут українець, а хто кацап. Запам`ятовуєм.
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04.05.2022 17:21 Ответить
бажання добавити переконливості зробило з новини фейк - от і вся красномовність
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04.05.2022 17:36 Ответить
Не пити "Сактанову" горілку стаканами
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04.05.2022 18:13 Ответить
у танкиста был конец! не чё бурятов много! у другого уже узнаёт!
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07.05.2022 23:21 Ответить
 
 