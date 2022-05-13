Оккупанты раздают мелитопольцам автономера с гербом царских времен. ФОТО

Захватчики раздают автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписью TVR, что означает Таврическую губернию.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как собственно российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.д. В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожье 1811 года и надписи "TVR", которая является прямой отсылкой на ​​таврическую губернию", - рассказали в ОВА.

Там отметили, что это часть мощной информационно-психологической операции. Ее цель – подавить сопротивление украинцев на оккупированных территориях.

Также российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. Из-за обстрелов в Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Родах.