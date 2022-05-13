РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6576 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
16 842 36

Оккупанты раздают мелитопольцам автономера с гербом царских времен. ФОТО

Захватчики раздают автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписью TVR, что означает Таврическую губернию.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как собственно российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.д. В Мелитополе, например, захватчики раздавали автомобильные номера с изображением герба Запорожье 1811 года и надписи "TVR", которая является прямой отсылкой на ​​таврическую губернию", - рассказали в ОВА.

Там отметили, что это часть мощной информационно-психологической операции. Ее цель – подавить сопротивление украинцев на оккупированных территориях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты похитили скифское золото из музея Мелитополя, - Офис ГПУ. ФОТО

Также российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по линии фронта. Из-за обстрелов в Гуляйполе загорелся гараж и жилой дом. Также пожары от обстрелов были в Орехове и Родах.

Оккупанты раздают мелитопольцам автономера с гербом царских времен 01

Мелитополь (622) оккупация (10299)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Достатньо подивитися на бюджет.Пріоритети були не безпека країни-розвідка,армія,а банальний дерібан бюджету з великим будівництвом та ********.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:35 Ответить
+23
Видно, що до нападу готувались давно і конкретно.
А наша розвідка все проспала.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:29 Ответить
+20
Вы слишком хорошо думаете про нашу разведку и СБУ. Проспать такое очевидное готовящееся нападение? Скорее готовились сдать Украину.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видно, що до нападу готувались давно і конкретно.
А наша розвідка все проспала.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:29 Ответить
Достатньо подивитися на бюджет.Пріоритети були не безпека країни-розвідка,армія,а банальний дерібан бюджету з великим будівництвом та ********.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:35 Ответить
Вы слишком хорошо думаете про нашу разведку и СБУ. Проспать такое очевидное готовящееся нападение? Скорее готовились сдать Украину.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:50 Ответить
Просто покинули міста окупантам.
Люди були непопереджені. Багатьох розстріляли.
Я чесно кажучи в шоці.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:37 Ответить
просто покинули ,просто проспали,просто проэбали...-для каких дэбилов эта сказочка про ПРОСТО? ничего просто не бывает даже зэбилами становятся не просто Но либо за деньги либо из-за отсутствия мозгов
показать весь комментарий
13.05.2022 12:16 Ответить
Інформація надходила і документувалася. Але це було не на часі.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:14 Ответить
шо значит раздают и шо
показать весь комментарий
13.05.2022 10:30 Ответить
Могут запретить ездить с украинскими ,как начинают запрещать торговать украинскими товарами ,это одно из многих и шо
показать весь комментарий
13.05.2022 10:35 Ответить
TVR - незалежна британська автомобілебудівна компанія.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:52 Ответить
8 лет был замороженый конфликт и минск лаптеногий сейчас будем освобожать все окупированые включая Крым, тогда были не санкции вообще
показать весь комментарий
13.05.2022 11:00 Ответить
Вже незабаром ці номери запхаемо москалям у сраки.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:37 Ответить
Ну що ЗеленИй! Може настав час, вибачитись перед Василем Бурбою, повернути на службу групу Шведа, і починати фізично знищувати колаборантів, як на окупованих територіях, так і навколо СЕБЕ?
показать весь комментарий
13.05.2022 10:38 Ответить
Государственный банк СССР устанавливал официальный курс рубля по отношению к другим валютам, так, на 25 декабря 1991 года 1 доллар США равнялся 0,5571 рубля....
Правда, за покупку доллара была уголовная ответственность....
показать весь комментарий
13.05.2022 10:46 Ответить
Не неси пурги. Реальный курс был бы где-то 40.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:03 Ответить
******* попробуй купить за деревяные тур в турцию где ваши орки могли себе позволить сейчас Турция по цене мальдив начиная от 100 000 деревяных на человека можете нарисовать и 30 рублей только цены опустят на землю баньте кацапского орка под румынским прокси почитайте его коменты поймете что это орк
показать весь комментарий
13.05.2022 10:56 Ответить
А эти дебилы в курсе, что "ВН" - это Одесская область !?
показать весь комментарий
13.05.2022 10:39 Ответить
дебилы
показать весь комментарий
13.05.2022 10:40 Ответить
Як собаки мітять свою площу,так і орда поступає,по шакалячому!
показать весь комментарий
13.05.2022 10:43 Ответить
Не дуже відрізняється і від сьогоднішнього.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:44 Ответить
а що то за ідіот "" ?
показать весь комментарий
13.05.2022 10:57 Ответить
То кацапа,а модератор спит
показать весь комментарий
13.05.2022 11:02 Ответить
кацап який вліз через vpn з румунским прапором
показать весь комментарий
13.05.2022 11:02 Ответить
А то рашистский тролль. Недолго ему тут осталось, уже сообщили куда следует.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:08 Ответить
фотошоп из Одесских номеров!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:20 Ответить
ВН - то Одеса
показать весь комментарий
13.05.2022 11:24 Ответить
Яка мразота назву міста Пологи переклада як Роди?
показать весь комментарий
13.05.2022 13:28 Ответить
 
 