Окупанти роздають мелітопольцям автономери з гербом царських часів. ФОТО

Загарбники роздають автомобільні номери із зображенням герба Запоріжжя зразка 1811 року та написом TVR, що має означати Таврійську губернію.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях ворог намагається розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські. Це стосується різних сфер життєдіяльності: відновлення комуністичних пам'ятників, використання фальшивих символів тощо. У Мелітополі, наприклад, загарбники роздавали автомобільні номери із зображенням герба Запоріжжя зразка 1811 року, та напису "TVR", що є прямою відсилкою до таврійської губернії", - розповіли в ОВА.

Там зазначили, що це частина потужної інформаційно-психологічної операції. Її мета - придушити спротив українців на окупованих територіях.

Також російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по лінії фронту. Через обстріли в Гуляйполі загорівся гараж і житловий будинок. Також пожежі від обстрілів були в Оріхові й Пологах.