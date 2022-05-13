УКР
Окупанти роздають мелітопольцям автономери з гербом царських часів. ФОТО

Загарбники роздають автомобільні номери із зображенням герба Запоріжжя зразка 1811 року та написом TVR, що має означати Таврійську губернію.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях ворог намагається розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські. Це стосується різних сфер життєдіяльності: відновлення комуністичних пам'ятників, використання фальшивих символів тощо. У Мелітополі, наприклад, загарбники роздавали автомобільні номери із зображенням герба Запоріжжя зразка 1811 року, та напису "TVR", що є прямою відсилкою до таврійської губернії", - розповіли в ОВА.

Там зазначили, що це  частина потужної інформаційно-психологічної операції. Її мета - придушити спротив українців на окупованих територіях.

Дивіться: "Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - загарбник вчить російської "історії" українських дітей в окупованому Скадовську. ВIДЕО

Також російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по лінії фронту. Через обстріли в Гуляйполі загорівся гараж і житловий будинок. Також пожежі від обстрілів були в Оріхові й Пологах.

Мелітополь (779) окупація (6861)
Видно, що до нападу готувались давно і конкретно.
А наша розвідка все проспала.
показати весь коментар
13.05.2022 10:29 Відповісти
Достатньо подивитися на бюджет.Пріоритети були не безпека країни-розвідка,армія,а банальний дерібан бюджету з великим будівництвом та ********.
показати весь коментар
13.05.2022 10:35 Відповісти
Вы слишком хорошо думаете про нашу разведку и СБУ. Проспать такое очевидное готовящееся нападение? Скорее готовились сдать Украину.
показати весь коментар
13.05.2022 10:50 Відповісти
Просто покинули міста окупантам.
Люди були непопереджені. Багатьох розстріляли.
Я чесно кажучи в шоці.
показати весь коментар
13.05.2022 11:37 Відповісти
просто покинули ,просто проспали,просто проэбали...-для каких дэбилов эта сказочка про ПРОСТО? ничего просто не бывает даже зэбилами становятся не просто Но либо за деньги либо из-за отсутствия мозгов
показати весь коментар
13.05.2022 12:16 Відповісти
Інформація надходила і документувалася. Але це було не на часі.
показати весь коментар
13.05.2022 12:14 Відповісти
шо значит раздают и шо
показати весь коментар
13.05.2022 10:30 Відповісти
Могут запретить ездить с украинскими ,как начинают запрещать торговать украинскими товарами ,это одно из многих и шо
показати весь коментар
13.05.2022 10:35 Відповісти
TVR - незалежна британська автомобілебудівна компанія.
показати весь коментар
13.05.2022 10:52 Відповісти
8 лет был замороженый конфликт и минск лаптеногий сейчас будем освобожать все окупированые включая Крым, тогда были не санкции вообще
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
Вже незабаром ці номери запхаемо москалям у сраки.
показати весь коментар
13.05.2022 10:37 Відповісти
Ну що ЗеленИй! Може настав час, вибачитись перед Василем Бурбою, повернути на службу групу Шведа, і починати фізично знищувати колаборантів, як на окупованих територіях, так і навколо СЕБЕ?
показати весь коментар
13.05.2022 10:38 Відповісти
Государственный банк СССР устанавливал официальный курс рубля по отношению к другим валютам, так, на 25 декабря 1991 года 1 доллар США равнялся 0,5571 рубля....
Правда, за покупку доллара была уголовная ответственность....
показати весь коментар
13.05.2022 10:46 Відповісти
Не неси пурги. Реальный курс был бы где-то 40.
показати весь коментар
13.05.2022 11:03 Відповісти
******* попробуй купить за деревяные тур в турцию где ваши орки могли себе позволить сейчас Турция по цене мальдив начиная от 100 000 деревяных на человека можете нарисовать и 30 рублей только цены опустят на землю баньте кацапского орка под румынским прокси почитайте его коменты поймете что это орк
показати весь коментар
13.05.2022 10:56 Відповісти
А эти дебилы в курсе, что "ВН" - это Одесская область !?
показати весь коментар
13.05.2022 10:39 Відповісти
дебилы
показати весь коментар
13.05.2022 10:40 Відповісти
Як собаки мітять свою площу,так і орда поступає,по шакалячому!
показати весь коментар
13.05.2022 10:43 Відповісти
Не дуже відрізняється і від сьогоднішнього.
показати весь коментар
13.05.2022 10:44 Відповісти
а що то за ідіот "" ?
показати весь коментар
13.05.2022 10:57 Відповісти
То кацапа,а модератор спит
показати весь коментар
13.05.2022 11:02 Відповісти
кацап який вліз через vpn з румунским прапором
показати весь коментар
13.05.2022 11:02 Відповісти
А то рашистский тролль. Недолго ему тут осталось, уже сообщили куда следует.
показати весь коментар
13.05.2022 11:08 Відповісти
фотошоп из Одесских номеров!!!
показати весь коментар
13.05.2022 11:20 Відповісти
ВН - то Одеса
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
Яка мразота назву міста Пологи переклада як Роди?
показати весь коментар
13.05.2022 13:28 Відповісти
 
 