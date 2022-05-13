Сливал государственные базы данных через Даркнет. СБУ задержали бывшего правоохранителя. ФОТО

Служба безопасности Украины в Киевской области блокировала канал сбыта государственных баз данных через нелегальную анонимную сеть – Даркнет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

К организации противоправного бизнеса причастен бывший работник одного из правоохранительных органов. Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленник наладил продажу информации с ограниченным доступом через анонимные аккаунты в закрытых ветках сети Даркнет.





Правоохранители задокументировали три факта сбыта данных фигурантом производства. Их стоимость зависела от вида информации и составляла от $50 до $200. Для анонимности оплату делец принимал на криптокошельке. В результате обыска по месту жительства организатора в г. Белая Церковь сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику, на которой содержатся доказательства его противоправной деятельности; она направлена на экспертизу", - сообщают в СБУ.

Пока решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.