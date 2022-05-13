РУС
Сливал государственные базы данных через Даркнет. СБУ задержали бывшего правоохранителя. ФОТО

Служба безопасности Украины в Киевской области блокировала канал сбыта государственных баз данных через нелегальную анонимную сеть – Даркнет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

К организации противоправного бизнеса причастен бывший работник одного из правоохранительных органов. Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленник наладил продажу информации с ограниченным доступом через анонимные аккаунты в закрытых ветках сети Даркнет.

Правоохранители задокументировали три факта сбыта данных фигурантом производства. Их стоимость зависела от вида информации и составляла от $50 до $200. Для анонимности оплату делец принимал на криптокошельке. В результате обыска по месту жительства организатора в г. Белая Церковь сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику, на которой содержатся доказательства его противоправной деятельности; она направлена на экспертизу", - сообщают в СБУ.

Пока решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

правоохранительные органы (2973) СБУ (20431) слив информации (66) подозрение (571)
Для таких только расстрел в военное время или пожизненное с конфискацией
показать весь комментарий
13.05.2022 11:30 Ответить
Лайно й тирнет
показать весь комментарий
13.05.2022 11:31 Ответить
мусорків, "колишніх" - не буває!!!! а таких пізнесменів серед теперішньоі мусорні - ТИСЯЧІ!!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:36 Ответить
отэто в красном - и есть та тварь??? *****...бывший правоохранитель??
показать весь комментарий
13.05.2022 11:37 Ответить
Втопить це гівно у бочці з, так би мовити - "естественной средой обитания"...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:37 Ответить
Яка ще підозра?! Зараз військовий стан! Виявили - кулю в лоб і на смітник!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:38 Ответить
І як, цікаво, цей "колишній" отримував доступ до закритоі інформації?
Чи просто звільнили на момент подання новини?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:39 Ответить
зіпсував репутації ..і вже напевно вже заказ не виконає...Але там таких ділків у департаменті киберзлочинності МВС ..як грязі))
показать весь комментарий
13.05.2022 11:43 Ответить
А це означає що в державних силових органах все тримається на декларованій порядності яка навіть не перевіряється періодично.
Тобто якщо поцан/бик/казачок був пропихнутий до лав правоохоронців - може творити що завгодно, бо йому як великому детективу доступні всі дані всіх баз, і доступ на рівні даних не контролюється (тобто що дивився кожен співробітник, кого "пробивав").
Ну не встоїть така "людинка" проти пропозиції отримати додатковий чималий дохід, а потім буде на гачку, якщо їй замовлять протипоавні дії оборотні повище.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:44 Ответить
такие внутренние враги
показать весь комментарий
13.05.2022 11:49 Ответить
когда ермакаку и демченко возьмете?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:50 Ответить
Странно, что СБУ до сих пор не увидели, как торгуют информацией из баз данных Пограничной службы? Таможенников? Почему-то СБУ не замечает, как по запросу криминала, за мзду малую, безо всяких аргументов и причин, делаются «нужные» запросы в базы на интересующий криминал граждан и юридические лица. Да разве только криминал имеет доступ к персональным данным украинцев..
показать весь комментарий
13.05.2022 12:36 Ответить
Цю сволоту, якщо вона насправдіце зробила, треба дійсно посадити на якнайбільший термін! Передо всім, тому що ця людина підриває довіру до держави взагалі, і правоохоронних органів зокрема.

А ще треба зайнятись людьми, які цю людину брали на роботу, проводили з нею співбесіду, тестування... чи вони не відповідають за свою роботу?

Але мені не подобається фраза

"...співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу"

До висновкив еспертизи, а взагалі-то до рішення суду, можно казати лише про "Ймовірні докази"!
показать весь комментарий
13.05.2022 12:47 Ответить
Будівельники доріг змінюють ринок незаконної діяльності.На часі факт переділу ринка.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:22 Ответить
 
 