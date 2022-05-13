Сливал государственные базы данных через Даркнет. СБУ задержали бывшего правоохранителя. ФОТО
Служба безопасности Украины в Киевской области блокировала канал сбыта государственных баз данных через нелегальную анонимную сеть – Даркнет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
К организации противоправного бизнеса причастен бывший работник одного из правоохранительных органов. Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленник наладил продажу информации с ограниченным доступом через анонимные аккаунты в закрытых ветках сети Даркнет.
Правоохранители задокументировали три факта сбыта данных фигурантом производства. Их стоимость зависела от вида информации и составляла от $50 до $200. Для анонимности оплату делец принимал на криптокошельке. В результате обыска по месту жительства организатора в г. Белая Церковь сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику, на которой содержатся доказательства его противоправной деятельности; она направлена на экспертизу", - сообщают в СБУ.
Пока решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи просто звільнили на момент подання новини?
Тобто якщо поцан/бик/казачок був пропихнутий до лав правоохоронців - може творити що завгодно, бо йому як великому детективу доступні всі дані всіх баз, і доступ на рівні даних не контролюється (тобто що дивився кожен співробітник, кого "пробивав").
Ну не встоїть така "людинка" проти пропозиції отримати додатковий чималий дохід, а потім буде на гачку, якщо їй замовлять протипоавні дії оборотні повище.
А ще треба зайнятись людьми, які цю людину брали на роботу, проводили з нею співбесіду, тестування... чи вони не відповідають за свою роботу?
Але мені не подобається фраза
"...співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу"
До висновкив еспертизи, а взагалі-то до рішення суду, можно казати лише про "Ймовірні докази"!