Присутствие стражей порядка на улицах увеличится, - Монастырский. ВИДЕО

В беспокойное время, когда царят тревожные настроения, что увеличивает вероятность роста уровня преступности, правоохранители усиливают активное присутствие на улицах для обеспечения безопасности граждан.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Увеличение полицейского присутствия в городах, селах дает добропорядочным людям уверенность, а для настроенных на определенные правонарушения является предостережением", - отметил министр внутренних дел.

По его словам, эффективность таких мероприятий подтверждают и недавние учения сил МВД в населенном пункте Каланчак: в течение недели подготовки и проведения учений не поступило ни одного заявления в полицию и не было ни кражи, как в этом населенном пункте, так и вокруг него.

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