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Присутствие стражей порядка на улицах увеличится, - Монастырский. ВИДЕО

В беспокойное время, когда царят тревожные настроения, что увеличивает вероятность роста уровня преступности, правоохранители усиливают активное присутствие на улицах для обеспечения безопасности граждан.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Увеличение полицейского присутствия в городах, селах дает добропорядочным людям уверенность, а для настроенных на определенные правонарушения является предостережением", - отметил министр внутренних дел.

По его словам, эффективность таких мероприятий подтверждают и недавние учения сил МВД в населенном пункте Каланчак: в течение недели подготовки и проведения учений не поступило ни одного заявления в полицию и не было ни кражи, как в этом населенном пункте, так и вокруг него.

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Автор: 

МВД (9318) Нацполиция (16459) порядок (42) правоохранительные органы (2970) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+3
Ефективно зменшена злочинність в Яремче . Чоловік просто зайшов в стомат-кабінет і влучними пострілами зменшив злочинність . Без видворення з країни , без апеляції , без права на амністію , без корупції в суді .
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15.02.2022 10:16
+2
Збільшяться також побори з пересічних громадян на дорогах України..Монастирський чому на посадах ще укурок Зозуля і "пітушиний МАРШАЛ" Жуков шокер які ховали відео з Тухіним від ДБР, а потім раптом Сабаков його злив? Харківського главм@усора ти звільнив на другий день після того як твої підлеглі почали фальсіфікувати справу..а тут що...напевно по твоїй вказівці ховали відео))) БРЕХУН!!!!
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15.02.2022 10:10
+1
Ага ... "збільшется присутность"
Ты, Монастырский, сначала расскажи про комплектность л/с в МВД 50%, а потом рассказывай сказки про "збільшется присутность".
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15.02.2022 10:42
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Збільшяться також побори з пересічних громадян на дорогах України..Монастирський чому на посадах ще укурок Зозуля і "пітушиний МАРШАЛ" Жуков шокер які ховали відео з Тухіним від ДБР, а потім раптом Сабаков його злив? Харківського главм@усора ти звільнив на другий день після того як твої підлеглі почали фальсіфікувати справу..а тут що...напевно по твоїй вказівці ховали відео))) БРЕХУН!!!!
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15.02.2022 10:10 Ответить
Просто нада пєрєстать платіть пабори 🤣👍
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15.02.2022 10:18 Ответить
тоді будеш жити на зарплату му@орську)))
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15.02.2022 10:45 Ответить
Ефективно зменшена злочинність в Яремче . Чоловік просто зайшов в стомат-кабінет і влучними пострілами зменшив злочинність . Без видворення з країни , без апеляції , без права на амністію , без корупції в суді .
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15.02.2022 10:16 Ответить
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15.02.2022 10:33 Ответить
Ага ... "збільшется присутность"
Ты, Монастырский, сначала расскажи про комплектность л/с в МВД 50%, а потом рассказывай сказки про "збільшется присутность".
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15.02.2022 10:42 Ответить
Мусора давно мечтают о сытной московской пайке...
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15.02.2022 10:44 Ответить
Брешеш курво.
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15.02.2022 13:32 Ответить
Признаю, я оказался **********, и это очень хорошо
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18.03.2022 06:09 Ответить
Цікаво, але на в'їзді до Києва зі сторони Борисполя немая навіть бутафорського блокпосту.
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15.02.2022 12:09 Ответить
 
 