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Присутність правоохоронців на вулицях збільшиться, - Монастирський. ВIДЕО

У неспокійний час, коли панують тривожні настрої, що збільшує ймовірність зростання рівня злочинності, правоохоронці посилюють активну присутність на вулицях для забезпечення безпеки громадян.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Збільшення поліцейської присутності в містах, селах дає добропорядним людям впевненість, а для тих, що налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою", – зазначив міністр внутрішніх справ.

За його словами, ефективність таких заходів підтверджують і нещодавні навчань сил МВС у населеному пункті Каланчак: упродовж тижня підготовки й проведення навчань не надійшло жодної заяви в поліцію і не було жодної крадіжки, як у цьому населеному пункті, так і навколо нього.

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Автор: 

МВС (3501) Нацполіція (15164) порядок (22) Правоохоронні органи (2708) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+3
Ефективно зменшена злочинність в Яремче . Чоловік просто зайшов в стомат-кабінет і влучними пострілами зменшив злочинність . Без видворення з країни , без апеляції , без права на амністію , без корупції в суді .
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15.02.2022 10:16
+2
Збільшяться також побори з пересічних громадян на дорогах України..Монастирський чому на посадах ще укурок Зозуля і "пітушиний МАРШАЛ" Жуков шокер які ховали відео з Тухіним від ДБР, а потім раптом Сабаков його злив? Харківського главм@усора ти звільнив на другий день після того як твої підлеглі почали фальсіфікувати справу..а тут що...напевно по твоїй вказівці ховали відео))) БРЕХУН!!!!
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15.02.2022 10:10
+1
Ага ... "збільшется присутность"
Ты, Монастырский, сначала расскажи про комплектность л/с в МВД 50%, а потом рассказывай сказки про "збільшется присутность".
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15.02.2022 10:42
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Збільшяться також побори з пересічних громадян на дорогах України..Монастирський чому на посадах ще укурок Зозуля і "пітушиний МАРШАЛ" Жуков шокер які ховали відео з Тухіним від ДБР, а потім раптом Сабаков його злив? Харківського главм@усора ти звільнив на другий день після того як твої підлеглі почали фальсіфікувати справу..а тут що...напевно по твоїй вказівці ховали відео))) БРЕХУН!!!!
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15.02.2022 10:10 Відповісти
Просто нада пєрєстать платіть пабори 🤣👍
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15.02.2022 10:18 Відповісти
тоді будеш жити на зарплату му@орську)))
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15.02.2022 10:45 Відповісти
Ефективно зменшена злочинність в Яремче . Чоловік просто зайшов в стомат-кабінет і влучними пострілами зменшив злочинність . Без видворення з країни , без апеляції , без права на амністію , без корупції в суді .
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15.02.2022 10:16 Відповісти
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Ага ... "збільшется присутность"
Ты, Монастырский, сначала расскажи про комплектность л/с в МВД 50%, а потом рассказывай сказки про "збільшется присутность".
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Мусора давно мечтают о сытной московской пайке...
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Брешеш курво.
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Признаю, я оказался **********, и это очень хорошо
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18.03.2022 06:09 Відповісти
Цікаво, але на в'їзді до Києва зі сторони Борисполя немая навіть бутафорського блокпосту.
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15.02.2022 12:09 Відповісти
 
 