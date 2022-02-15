Присутність правоохоронців на вулицях збільшиться, - Монастирський. ВIДЕО
У неспокійний час, коли панують тривожні настрої, що збільшує ймовірність зростання рівня злочинності, правоохоронці посилюють активну присутність на вулицях для забезпечення безпеки громадян.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі токшоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Збільшення поліцейської присутності в містах, селах дає добропорядним людям впевненість, а для тих, що налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою", – зазначив міністр внутрішніх справ.
За його словами, ефективність таких заходів підтверджують і нещодавні навчань сил МВС у населеному пункті Каланчак: упродовж тижня підготовки й проведення навчань не надійшло жодної заяви в поліцію і не було жодної крадіжки, як у цьому населеному пункті, так і навколо нього.
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Ты, Монастырский, сначала расскажи про комплектность л/с в МВД 50%, а потом рассказывай сказки про "збільшется присутность".