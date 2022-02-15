Россия продолжает наращивать войска: опубликованы новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж

Россия в течение двух дней продолжает наращивать свои войска. Усиление военной активности отмечено в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе РФ.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия продолжает наращивать свои войска за последние 48 часов. В частности, усиление военной активности отмечено в Беларуси, оккупированном Крыму и западной части РФ.

На фото изображено, что военная техника РФ перебрасывается с мест дислокации.















Аэродром "Мачулищи" в Беларуси. На фото тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.









Транспортно-десантные вертолеты у озера Донузлав в оккупированном Россией Крыму.







Ельня, Россия. Первое фото – 19 января, второе – 13 февраля. Российские боевые тактические группы покинули место дислокации.





В Белгороде находятся вертолетные подразделения РФ, фото 13 февраля.







Российские истребители Су-34 в Приморско-Ахтарске, 13 февраля.

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