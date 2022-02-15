Россия продолжает наращивать войска: опубликованы новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж
Россия в течение двух дней продолжает наращивать свои войска. Усиление военной активности отмечено в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе РФ.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия продолжает наращивать свои войска за последние 48 часов. В частности, усиление военной активности отмечено в Беларуси, оккупированном Крыму и западной части РФ.
На фото изображено, что военная техника РФ перебрасывается с мест дислокации.
Аэродром "Мачулищи" в Беларуси. На фото тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.
Транспортно-десантные вертолеты у озера Донузлав в оккупированном Россией Крыму.
Ельня, Россия. Первое фото – 19 января, второе – 13 февраля. Российские боевые тактические группы покинули место дислокации.
В Белгороде находятся вертолетные подразделения РФ, фото 13 февраля.
Российские истребители Су-34 в Приморско-Ахтарске, 13 февраля.
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Сами вы фотошоп .
А вкидываются эти фотки для разных целей. Для умных ,чтобы сориентироваться и действовать , а для таких как вы , чтобы смотаться успели и не истерили потом.
Одесса не ваша , а украинская. И останется таковой.
А жители могут перемещаться куда им захочется. Если считают , что там неплохо жили , то должны ,как минимум, встать на защиту .
Не среагируй запад сейчас то ***** бы полезло ...а так просто иформационная истерия обоюдная с показухой
интересная игра получилась...те танчики к границе, нам джевлины, те вертушки к границе нам стингеры....
Хер бы у нас были и джевлины и стингеры...
Загальна істерія на заході підготовка до санкцій РФ і надання війскової допоми України....
З фотошоперами треба воювати їх зброєю, РФ знатні фотошопери от нехай і отримують те що посіяли
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал Конашенков.
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость"
В Афгане талибы гнались пиндосы бежали. Ща никто не гонится- всё равно бегут.
Ето не язьІком трепать.