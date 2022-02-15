Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж
Росія впродовж двох днів продовжує нарощувати свої війська. Посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та на заході РФ.
Про це у Twitter повідомив кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія продовжує нарощувати свої війська впродовж останніх 48 годин. Зокрема, посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та західній частині РФ.
На фото зображено, що військову техніку РФ перекидають з місць дислокації.
Аеродром "Мачуліщі" в Білорусі. На фото важкі транспортні вертольоти Мі-26.
Транспортно-десантні гелікоптери біля озера Донузлав в окупованому Росією Криму.
Єльня, Росія. Перше фото - 19 січня, друге - 13 лютого. Російські бойові тактичні групи залишили місце дислокації.
У Бєлгороді присутні вертолітні підрозділи РФ, фото 13 лютого.
Російські винищуваці Су-34 в Приморсько-Ахтарську, 13 лютого.
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Сами вы фотошоп .
А вкидываются эти фотки для разных целей. Для умных ,чтобы сориентироваться и действовать , а для таких как вы , чтобы смотаться успели и не истерили потом.
Одесса не ваша , а украинская. И останется таковой.
А жители могут перемещаться куда им захочется. Если считают , что там неплохо жили , то должны ,как минимум, встать на защиту .
Не среагируй запад сейчас то ***** бы полезло ...а так просто иформационная истерия обоюдная с показухой
интересная игра получилась...те танчики к границе, нам джевлины, те вертушки к границе нам стингеры....
Хер бы у нас были и джевлины и стингеры...
Загальна істерія на заході підготовка до санкцій РФ і надання війскової допоми України....
З фотошоперами треба воювати їх зброєю, РФ знатні фотошопери от нехай і отримують те що посіяли
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал Конашенков.
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость"
В Афгане талибы гнались пиндосы бежали. Ща никто не гонится- всё равно бегут.
Ето не язьІком трепать.