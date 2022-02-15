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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Росія впродовж двох днів продовжує нарощувати свої війська. Посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та на заході РФ.

Про це у Twitter повідомив кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія продовжує нарощувати свої війська впродовж останніх 48 годин. Зокрема, посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та західній частині РФ. 

На фото зображено, що військову техніку РФ перекидають з місць дислокації.

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 01
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 02
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 03
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 04

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 05


Аеродром "Мачуліщі" в Білорусі. На фото важкі транспортні вертольоти Мі-26.

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 06
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 07
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 08

Транспортно-десантні гелікоптери біля озера Донузлав в окупованому Росією Криму.

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 09
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 10

Єльня, Росія.  Перше фото - 19 січня, друге - 13 лютого. Російські бойові тактичні групи залишили місце дислокації.

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 11

У Бєлгороді присутні вертолітні підрозділи РФ, фото 13 лютого.

Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 12
Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки 13

Російські винищуваці Су-34 в Приморсько-Ахтарську, 13 лютого.

Також читайте: Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну "практично завершена", - СІТ

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+9
Отличные мишени с точными координатами
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15.02.2022 10:14
+9
Чем больше опубликованно инфы про каждый пук кацапских войск, тем тяжелее им их применить хоть с какой-то видимостью приличий. Это все рассчитано на западную аудиторию, подготовка их общественного мнения для оправдания значительной помощи Украине.
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15.02.2022 10:23
+5
Обычный снег ,который в лесу и возле лежит до апреля. Тем более мороз еще.
Сами вы фотошоп .

А вкидываются эти фотки для разных целей. Для умных ,чтобы сориентироваться и действовать , а для таких как вы , чтобы смотаться успели и не истерили потом.
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15.02.2022 10:26
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15.02.2022 10:14 Відповісти
Вот только Сапсан не завезли...
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15.02.2022 10:20 Відповісти
Угу ... Чим діставати, рогатками ??
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15.02.2022 12:30 Відповісти
Ху..ло готується до надання особливого статусу ЛНР і ДНР. Текст із особливим статусом Шольц уже підвіз Бубочке на підпис.
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15.02.2022 10:15 Відповісти
Новий вид військ-металовата.
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15.02.2022 10:15 Відповісти
айрон коттон.
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Ох, йо сколько металлолома потом прийдется сдать в пункты приема
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15.02.2022 10:15 Відповісти
Все экипажи и пилоты белорусских ВВС которые проходили обучение в росии 14 февраля экстренно вернулись в белорусь и находятся на аэродромах в полной боевой готовности.
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15.02.2022 10:16 Відповісти
я эти фото видел еще в 2014 году.. НЕ ВЕРЮ И НЕ ОБЯЗАН ВЕРИТЬ снег..... а вы метеосводки видели.. какой нафиг снег... мозг включайте нам эти картинки фотошопа могут и будут вкидывать не знаю с какой целью но вкидывают....
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15.02.2022 10:19 Відповісти
Чем больше опубликованно инфы про каждый пук кацапских войск, тем тяжелее им их применить хоть с какой-то видимостью приличий. Это все рассчитано на западную аудиторию, подготовка их общественного мнения для оправдания значительной помощи Украине.
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15.02.2022 10:23 Відповісти
Обычный снег ,который в лесу и возле лежит до апреля. Тем более мороз еще.
Сами вы фотошоп .

А вкидываются эти фотки для разных целей. Для умных ,чтобы сориентироваться и действовать , а для таких как вы , чтобы смотаться успели и не истерили потом.
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15.02.2022 10:26 Відповісти
вы уже смотались..... лично я в своей Одессе неплохо жил живу и буду жить...
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15.02.2022 10:34 Відповісти
Я намерена бить врага и готовлюсь к этому. Даже мыслей не было куда-то бежать.

Одесса не ваша , а украинская. И останется таковой.

А жители могут перемещаться куда им захочется. Если считают , что там неплохо жили , то должны ,как минимум, встать на защиту .
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15.02.2022 10:49 Відповісти
Хочешь мира готовься к войне...
Не среагируй запад сейчас то ***** бы полезло ...а так просто иформационная истерия обоюдная с показухой
интересная игра получилась...те танчики к границе, нам джевлины, те вертушки к границе нам стингеры....
Хер бы у нас были и джевлины и стингеры...
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15.02.2022 10:56 Відповісти
+5
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15.02.2022 12:32 Відповісти
У нас сніг біля лісу лежить... що з того, краще коли мовчали в 14 і нічого не робили...

Загальна істерія на заході підготовка до санкцій РФ і надання війскової допоми України....

З фотошоперами треба воювати їх зброєю, РФ знатні фотошопери от нехай і отримують те що посіяли
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15.02.2022 10:35 Відповісти
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 10:26 Відповісти
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал Конашенков.
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15.02.2022 10:30 Відповісти
це все Байден, якщо б не він, хто знає. як би було, а так обломав Путіну рога)
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15.02.2022 10:38 Відповісти
В девяностых так комерсов братки разводили. Одни налетали, другие решали. Бабки делили.
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15.02.2022 10:45 Відповісти
ну да, за крышу надо платить)
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Прошу заметить. Крыша должна время от времени показывать свою необходимость. Дабы не усомниться в напрасно выброшенных деньгах. И чем страшнее отморозок, тем дороже крыша.
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15.02.2022 11:07 Відповісти
понятное дело, и цену регулярно повышать, чтоб не раслаблялись)
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15.02.2022 11:10 Відповісти
Довіряти кацапським потворам, себе не поважати.
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15.02.2022 10:39 Відповісти
То , що осталося - просто не завелося
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Может и фото БУКа за июль 2014 найдётся?
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Вони мабуть є. Але їх чомусь секретять, або притримують для останнього випадку.
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Зассал *****. Вот что Байден делает. Вывоз посольства - вот что добило кацапов.
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны
https://tass.ru/armiya-i-opk/13709739 Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость"
В Афгане талибы гнались пиндосы бежали. Ща никто не гонится- всё равно бегут.
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15.02.2022 10:43 Відповісти
Все верно когда страньІ Запада, показали карлику, что готовьІ к войне и взяли окурка на слабо, он обоср...я.

Ето не язьІком трепать.
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15.02.2022 10:59 Відповісти
Весь свой ржавый металлолом стянули, чтобы надуть "величие".
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15.02.2022 11:10 Відповісти
Путлерь покажет свой видос Оливееру Стоуна,,,типа РАБссия круче блока НАТО,,,
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15.02.2022 11:13 Відповісти
Кто-то подзаработает на металлоломе..
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15.02.2022 12:27 Відповісти
 
 