Росія продовжує нарощувати війська: опубліковано нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Росія впродовж двох днів продовжує нарощувати свої війська. Посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та на заході РФ.

Про це у Twitter повідомив кореспондент BuzzFeed News Кристофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія продовжує нарощувати свої війська впродовж останніх 48 годин. Зокрема, посилення військової активності помічено в Білорусі, окупованому Криму та західній частині РФ.

На фото зображено, що військову техніку РФ перекидають з місць дислокації.















Аеродром "Мачуліщі" в Білорусі. На фото важкі транспортні вертольоти Мі-26.









Транспортно-десантні гелікоптери біля озера Донузлав в окупованому Росією Криму.







Єльня, Росія. Перше фото - 19 січня, друге - 13 лютого. Російські бойові тактичні групи залишили місце дислокації.





У Бєлгороді присутні вертолітні підрозділи РФ, фото 13 лютого.







Російські винищуваці Су-34 в Приморсько-Ахтарську, 13 лютого.

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