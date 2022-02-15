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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну "практично завершена", - СІТ

Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну

Підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Про це стверджує група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

14 лютого фахівці оприлюднили докладну доповідь із висновками, які ґрунтуються на відкритих джерелах, насамперед відео з переміщенням військової техніки.

Як стверджує CIT, йдеться не тільки про сухопутні війська Збройних сил РФ, але також про авіацію, флот і національну гвардію.

У публікації вказується на переміщення значної кількості російських військ, включно з десантними, до Білорусі, де зараз відбуваються масштабні навчання. Згадана також концентрація військ на південному заході Брянської та Курської областей. До Білгородської області, як стверджується, перекидають техніку 1-ї гвардійської танкової армії, а також важкі САУ "Піон", які здатні обстрілювати Харків без перетину кордону.

Також читайте: Поруч з нашими кордонами чужа армія, але нам є що протиставити, - Зеленський

Спостерігається також перекидання сил до анексованого Криму, а для можливої організації десанту російський флот має у Чорному морі угруповання з 11 великих десантних кораблів, 6 із яких прибули із баз Балтійського та Північного флотів. До Білорусі та до кордону з Україною перекинуто також авіацію і до 60 пускових установок "Іскандер".

"Усе описане є безпрецедентним зосередженням всіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств", – пише СIT. У повідомленні наголошується, що якщо йдеться про блеф, тобто Росія не планує вторгнення, то цей блеф "не відрізняється від підготовки до реального масштабного наступу".

У доповіді немає оцінки загальної кількості російських військ біля кордонів з Україною.

Також дивіться: Станом на сьогодні наступально-ударних угруповань для нападу на Україну армія РФ не сформувала, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250)


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Топ коментарі
+24
Ми вже вісім років воюємо наодинці з самим підступним ворогом у світі. Наша армія єдина у світі, яка захищає свою країну без НАТО, без допомоги з-за кордону, і чує всі ці роки лише стурбованість та занепокоєння. Тому нам більше і не лячно, ми вже лякані.

Слава ЗСУ!!!
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15.02.2022 03:17
+15
Порох вірно каже призвати на піврічний контракт і таким чином теж роздути жабри - хай Хло подивиться, що ми готові
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15.02.2022 02:15
+13
Нічпуя не буде. Кацапам тут ловити крім гробів немає чого. Їздуйте нах.
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15.02.2022 01:54
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ну что же, до смены в рейтингах армий мира второй строчки осталось совсем немного ждать
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15.02.2022 01:47 Відповісти
Ну таки да, ще пару глобмастерів із джавелінами і вся бронетехніка рашки стане металоломом в Україні 😂

До речі, до України зіграно все, що в рашці шевелиться і на кольосах
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15.02.2022 02:10 Відповісти
вчера была инфа, что какая-то танковая армия из подморковья припёрлась, говорят вообще трагический вид имеет
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15.02.2022 02:15 Відповісти
Та їхні Т-72 взагалі не фонтан - захист наліплений на башти та борти аби як
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15.02.2022 02:18 Відповісти
Пару??? Щоб якось прикрити кордони - не "пару", а ще кількасот бортів потрібно. І не забувайте, що Джавелін може вразити ціль лише за 2 км. Танк стріляє значно далі, а атилерія - незрівняно далі. І захисту у оператора Джавеліну немає.
Тому не розраховуйте на те, що 1 джавелін = -1 танк.
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15.02.2022 12:49 Відповісти
Мертва рука Чінгісхана через 8 століть готова завдати Європі фінальної поразки.
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15.02.2022 01:48 Відповісти
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15.02.2022 02:00 Відповісти
чи напівмертвий бункерний член ? 😂
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15.02.2022 02:12 Відповісти
Не сувора слава норманської доби, а криваве болото монгольського рабства було колискою Московії, а ******* Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої.

Тож московська історія пришита до історії Русі білими нитками! А «страшна й огидна школа монгольського рабства, - констатує Карл Маркс, - виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого визволення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою, Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ».
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15.02.2022 02:13 Відповісти
Воно не рука. Воно *****.
Для завдання поразки йому справжніх воїнів не вистачає. Всі у нас.
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15.02.2022 05:38 Відповісти
Нічпуя не буде. Кацапам тут ловити крім гробів немає чого. Їздуйте нах.
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15.02.2022 01:54 Відповісти
Але ж....
Ударне угрупування не сформоване...

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15.02.2022 01:56 Відповісти
Методичку поменяли уже, прекращай сеять панику. В следующий раз проявляй больше уважения к нашей разведке, а не CNN.
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15.02.2022 09:05 Відповісти
Зеленский хотя бы запасников призвал в ответ? Нет, он запил видос, что всё оукей😑
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15.02.2022 01:59 Відповісти
Порох вірно каже призвати на піврічний контракт і таким чином теж роздути жабри - хай Хло подивиться, що ми готові
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15.02.2022 02:15 Відповісти
Открий двері,повістку тобі принесли ,а ти тут тіпа поради даєш,уклоніст
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15.02.2022 08:28 Відповісти
три с половиной, три с волосиной. главное шоб вся эта игра в подкидного не зря была
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15.02.2022 02:13 Відповісти
ага, весь мир в шахматы, а ***** в хокей
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15.02.2022 02:17 Відповісти
Ну все. Отбой, бери шинель , иди домой в свои таежные епеня, ванья. "Ножек" Буша теперь тебе не видать.
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15.02.2022 02:16 Відповісти
Уряд США - " Ми будемо постачати зброю Україні наземним шляхом, в разі російського вторгнення"
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15.02.2022 02:47 Відповісти
Ми вже вісім років воюємо наодинці з самим підступним ворогом у світі. Наша армія єдина у світі, яка захищає свою країну без НАТО, без допомоги з-за кордону, і чує всі ці роки лише стурбованість та занепокоєння. Тому нам більше і не лячно, ми вже лякані.

Слава ЗСУ!!!
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15.02.2022 03:17 Відповісти
Що ти мелеш? А що, всі інші армії захищаються виключно з допомогою НАТО? А те, що ВСУ зараз захишається без допомоги з-за кордону - взагалі, повна маячня.
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15.02.2022 08:27 Відповісти
Вася ти мелеш хрень.Ми ядерну зброю на папірецн пустий обміняли.І тепер Гаранти обсіцяні,один грабує , вбиває,а другий робить вид що стурбований.Обміняди зброю на палиці.
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15.02.2022 08:32 Відповісти
Лапоть ликовий!
Де ще у світі йде війна? І від кого захищаються інші армії з використанням озброєння . Де ще у світі у двадцять першому столітті загинуло 14000 людей?
Те що зараз нас озброїли до зубів ще неозначає, що так було завжди. Навіть подарунковими Джавелінами не дозволяли користуватись.

Васька Гівняний Гівняний! Ти звідки вилізло?
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15.02.2022 12:24 Відповісти
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 03:50 Відповісти
CIT то кацапський півень.
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15.02.2022 07:38 Відповісти
Українці готові вбивати цапів без каплі жалю.
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15.02.2022 03:53 Відповісти
Рашистов и путинистов. Оккупантов. Также как и преспешников Лукашенко. А белорусов и россиян простых не готовы украинцы убивать. Не надо путать мягкое с теплым.
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15.02.2022 05:41 Відповісти
Ну це апріорі, тільки імперіалістів
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15.02.2022 06:30 Відповісти
Шо значит "готовы"?Это должно быть мечтой и любимым занятием)))
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15.02.2022 08:51 Відповісти
16 лютого - повний місяць.
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15.02.2022 04:53 Відповісти
Розводилово-нагніталово.
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15.02.2022 05:06 Відповісти
Когда страна хочет войны, она её таки начинает. А она хочет.

Олександр Ковтуненко

Хотят ли русские войны?
(хотят):
Соцопрос.
Выборка 4200 человек, классическая выборка
респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без
пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да,
19.6% - нет.
В протестной, интеллигентной Москве - 51% /24%,
в Питере - 47% / 31%
Второй вопрос - "Готовы ли Вы быть призванным в войска для выполнения такой
миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального -
готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный ответ.
"В какую еще страну Вы поддержали бы
ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Максимум (не буду сообщать цифры) - в страны Прибалтики.
Потом США, Япония и, что удивительно,
в самом хвосте - Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
"Да" - ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве.

Без комментариев.
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15.02.2022 05:33 Відповісти
Хотіти не шкідливо. Вони хотять ще з 1991го.
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15.02.2022 06:41 Відповісти
орки
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15.02.2022 07:38 Відповісти
Это до тех пор, пока к ним не нечнут прилетать ракеты. Как правило после первых несколких сотен сгоревших гражданских, мнение остальных быстро меняется.
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15.02.2022 08:31 Відповісти
По афганскому опыту - нужно 10-15 лет цинковых гробов в каждый город, чтобы население начало что-то подозревать. Так что не нужно излишнего оптимизма, запоребриком народ темный, дремучий и упертый.
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15.02.2022 14:42 Відповісти
Этот "опрос"-полная туфта.Как и сам Ковтуненко
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15.02.2022 09:00 Відповісти
Результаты повторяемы на нескольких опросах, в том числе даже проводимыми кацапским телевидением, в разных регионах. Везде цифры колеблются в пределах 50-60% желающих пововоевать. На моей выборке тамошних знакомых - тоже, хоть это и не репрезентативная выборка, но это показатель. Причем на уровне личных отношений опрашиваемые мною кацапы так и не смогли хоть как-то связно объяснить, за что они собрались воевать. Против проклятых хахлов и НАТО - это понятно, а вот вопрос "не против кого, а за что" ставит их в тупик.
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15.02.2022 14:40 Відповісти
Шо для забада страшно,то для нас обычно
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15.02.2022 05:28 Відповісти
Конечно страшно для запада, "глубочайшая озабоченность" уже не действует, а превосходные степени прилагательных уже закончились. Франция и Германия попеременно были союзниками Российской империи последних лет так 200-250, с чего бы им менять свою половую ориентацию?
А уж денег у кацапов, чтобы купить у политиков, как у профессиональных проституток, ласковую преданность, в свете нынешних цен на нефть просто завались.
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15.02.2022 05:38 Відповісти
Что ты мелешь?Германская Империя была создана в 1871-ом году и почти сразу отношения были холодными.Мягко говоря.А в 1878-ом и вообще состоялся Берлинский конгресс,где кацапов чмыронули по полной.Первую/вторую напомнить?"теплые" отношения были только после того,как картавый простил долг,ну и когда Польшу деребанили.И было это очень не долго.Все.Какие нах "союзники"?Меня и самого тошнит от нынешней политики Германии,но не на много меньше подташнивает от таких умников,которое что-то где-то услышало,нифига не поняло,но умняка из себя скорчить все равно решило
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15.02.2022 09:11 Відповісти
Хех, почитай про взаимоотношения Вильгельма II и такого же второго Николая. Германия и Российская империя были вынужденно втянуты в войну на стороне своих союзников, и всячески тормозили конфликт и пытались решить его дипломатическим путем. Вильгельм и Николай обменивались телеграммами вполне дружеского содержания даже после того, как вступили в войну на стороне своих союзников.
Вторую мировую Германия и СССР начали вместе, и отношения тоже были весьма теплыми. Напомнить про совместный военный парад в Бресте? Про многочисленные военные учебные заведения, и сколько немецких военных офицеров получили образование в СССР? Просто усатый грузин решил кинуть своего союзника, но тот его опередил.

Конечно, современные немецкие и российские элиты не имеют никакого отношения к той давно ушедшей истории, но традиции всегда сильнее персоналиев. Так что тут вот вообще не прав.
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15.02.2022 12:52 Відповісти
Обмен телеграммами и разовый совместный дерибан-это "были союзниками 250 лет"?
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15.02.2022 13:30 Відповісти
Тебе нацитировать заголовков из советских газет 30-х? Разве что в десна не целовались.

Я точно так же могу сказать, что мелкие разногласия во второй мировой - это были лишь временные недоразумения.

PS За несколько лет до начала Первой мировой войны, бывший шефом русского 13-го гусарского Нарвского полка Вильгельм II посетил подшефный полк. Объезжая строй гусар, германский император спросил, за что полку был пожалован Георгиевский штандарт. Прозвучал чёткий ответ: "За взятие Берлина, Ваше Величество". Кайзер ответил: "Это очень хорошо, но все же лучше никогда больше этого не повторять!"

Это просто было недоразумение...
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15.02.2022 14:47 Відповісти
Скажу тебе более.В свое время увлекался орденами.Так вот:на некоторых советских орденах присутствовала свастика.Это были чисто опытные экземпляры:на сколько знаю,утверждены не были.Но это не умиляет милоты))))
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15.02.2022 15:04 Відповісти
И, кстати, раз уж зашел разговор про Берлинский конгресс. Бисмарк на нем был "нейтральной стороной", этаким Лукашенко. Хотя в российской и советской историографии считается, что Бисмарк вел игру против России, в западной науке считается ровно наоборот, без посредничества Бисмарка результаты для России были бы существенно хуже. У меня есть очень давний знакомый, профессиональный историк, на выходных попытаю его на эту тему, почему так.
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15.02.2022 14:52 Відповісти
Бисмарк был "нейтральной стороной",сам устроив этот ******?Оригинально)Короче:та и хрен с ними.Не вижу смысла ссориться ,выясняя любили ли фрицы кацапов в 19-ом веке.Главное,что эта любовь расцвела в 21-ом.И то,что от этой любви тошно-думаю,тут у нас с тобой мнения совпадают)
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15.02.2022 15:02 Відповісти
Що !? Вазелін та цинк заготували!?
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15.02.2022 06:42 Відповісти
Не слід довіряти вкидам помийок глобалістів. Раджу слідкувати за діями країн, які не втратили адекватність в даній ситуації, насамперед Китаю та Польщі.
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15.02.2022 06:47 Відповісти
Украина к встречи врага тоже практически готова.Ни паники,ни дизертирства,а полная спокойная решимость и готовность населения.
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15.02.2022 06:51 Відповісти
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15.02.2022 07:04 Відповісти
Пора уже в гроб укладывать
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15.02.2022 12:27 Відповісти
Вот сейчас для Китая лучшее время разобраться с временно оккупированным мордором Дальним Востоком, Японии - с Курильскими островами, Грузии - начать войну за Абхазию и т.н. Южную Осетию, Казахстану - вышвырнуть всех русских с территори страны, Молдове при помощи Румынии начать возврат территорий т.н. ПМР, а Чечне провозгласить независимость, заручившись поддержкой исламских стран. При этом страны НАТО вполне могли бы подввести несколько флотов максимально близко к Мордору и привести их в полную боевую готовность.
Вот при таком раскладе искандеры точно подавились бы своим смехом, а русские впервые ощутили бы на собственной шкуре то, что они цинично называют "принуждением к миру", то есть, что их дети очень скоро могут отправиться в ад.
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15.02.2022 08:28 Відповісти
"доклад с выводами, основывающимися на открытых источниках "?У нас такое называют "попи*деть ни о чем"
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15.02.2022 08:38 Відповісти
Ну що ж, про барановірус і вакцинацію гой вже починає забувати. Крики про війну будуть лунати аж до згортання пландемії. Потім проплачена гебня буде робити круглі очі: який вірус? яка війна?
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15.02.2022 08:46 Відповісти
А кацапская гнида зеленский не закупил ниодного ракетного комплекса за 2.5 года своего бездарного правления. Зато миллиарды народных денег угнал в офшоры и пораздавал каламойским-фирташам-мертведчукам. Зато смешно, правда долпоепы 73%?!!

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15.02.2022 08:46 Відповісти
А сколько закупил Гэтьман за в два раза больший срок?
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15.02.2022 09:56 Відповісти
Эксперды напряглись!....😭
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15.02.2022 08:47 Відповісти
Российская армия готовится хоронить 100 тысяч своих солдат: помимо 50 тысяч цинковых гробов, заказано ещё 45 тысяч мешков для трупов

В декабре 2021 года российская армия заказала 50 тысяч цинковых гробов, теперь генералы поняли что этого маловато. Приказали ещё закупить 45 тысяч мешков для трупов.
"Главный Военный Клинический Госпиталь Имени Академика Н.Н. Бурденко" Министерства Обороны РФ 9 февраля объявил тендер на поставку "мешков патологоанатомических" в количестве 45 тысяч штук.

Стало быть, с учётом уже имеющихся запасов упаковочного материала, российская армия рассчитывает получить примерно 100 тысяч своих военных в виде "груза 200" в ближайшей перспективе.

--
Российская армия заказала 50 тысяч цинковых гробов
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1429153460839566&id=100012347762289&__cft__[0]=AZWjmGw-AtEKZ-2yEK8DJ2nhIm6dtlvdYNjxUCr6YYuCbeYseBNXaXdDcJVBXBDKxhTOnLRcEOGHE5U4JUXGjEjFdHSg9vj-ih_Cpk_ux2ZdArjNNX0NvC30x7HnE5O-Fp4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1429153460839566&id=100012347762289

https://rostender.info/region/moskva-gorod/58137361-tender-postavka-meshkov-patologoanatomicheskih https://rostender.info/.../58137361-tender-postavka...
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15.02.2022 08:55 Відповісти
если это так, то кацапам нечего ловить в Украине. с такими "силами" им максимум с Чечней воевать или с Воронежем.
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15.02.2022 09:44 Відповісти
О, помойный CIT вылез. Еще через несколько дней эти ыксперды напишут, что "подготовка завершена и все ждут приказа, который МОЖЕТ быть отдан в ближайшее время". А когда это ближайшее время пройдет, просто исчезнут, как и было раньше. До следующего раза.
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15.02.2022 09:58 Відповісти
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15.02.2022 10:11 Відповісти
Меня беспокоят Зброя на Белгородчине. Харьков могут обстреливать ,не пересекая границы, из Градов,буратин,САУ.С кремлёвского утырка станется.Хотелось бы услышать версии хорошей защиты Харькова от господина Бутусова,как видного стратега!
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15.02.2022 10:11 Відповісти
 
 