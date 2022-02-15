Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну "практично завершена", - СІТ
Підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.
Про це стверджує група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
14 лютого фахівці оприлюднили докладну доповідь із висновками, які ґрунтуються на відкритих джерелах, насамперед відео з переміщенням військової техніки.
Як стверджує CIT, йдеться не тільки про сухопутні війська Збройних сил РФ, але також про авіацію, флот і національну гвардію.
У публікації вказується на переміщення значної кількості російських військ, включно з десантними, до Білорусі, де зараз відбуваються масштабні навчання. Згадана також концентрація військ на південному заході Брянської та Курської областей. До Білгородської області, як стверджується, перекидають техніку 1-ї гвардійської танкової армії, а також важкі САУ "Піон", які здатні обстрілювати Харків без перетину кордону.
Спостерігається також перекидання сил до анексованого Криму, а для можливої організації десанту російський флот має у Чорному морі угруповання з 11 великих десантних кораблів, 6 із яких прибули із баз Балтійського та Північного флотів. До Білорусі та до кордону з Україною перекинуто також авіацію і до 60 пускових установок "Іскандер".
"Усе описане є безпрецедентним зосередженням всіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств", – пише СIT. У повідомленні наголошується, що якщо йдеться про блеф, тобто Росія не планує вторгнення, то цей блеф "не відрізняється від підготовки до реального масштабного наступу".
У доповіді немає оцінки загальної кількості російських військ біля кордонів з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, до України зіграно все, що в рашці шевелиться і на кольосах
Тому не розраховуйте на те, що 1 джавелін = -1 танк.
Тож московська історія пришита до історії Русі білими нитками! А «страшна й огидна школа монгольського рабства, - констатує Карл Маркс, - виховала й зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати, як бути рабом. Навіть після свого визволення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Зрештою, Петро Великий поєднав політичне мистецтво монгольського раба з гордими прагненнями монгольського володаря, якому Чингізхан заповідав здійснити свій план завоювати увесь світ».
Для завдання поразки йому справжніх воїнів не вистачає. Всі у нас.
Ударне угрупування не сформоване...
Слава ЗСУ!!!
Де ще у світі йде війна? І від кого захищаються інші армії з використанням озброєння . Де ще у світі у двадцять першому столітті загинуло 14000 людей?
Те що зараз нас озброїли до зубів ще неозначає, що так було завжди. Навіть подарунковими Джавелінами не дозволяли користуватись.
Васька Гівняний Гівняний! Ти звідки вилізло?
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
Олександр Ковтуненко
Хотят ли русские войны?
(хотят):
Соцопрос.
Выборка 4200 человек, классическая выборка
респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без
пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да,
19.6% - нет.
В протестной, интеллигентной Москве - 51% /24%,
в Питере - 47% / 31%
Второй вопрос - "Готовы ли Вы быть призванным в войска для выполнения такой
миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального -
готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный ответ.
"В какую еще страну Вы поддержали бы
ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Максимум (не буду сообщать цифры) - в страны Прибалтики.
Потом США, Япония и, что удивительно,
в самом хвосте - Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
"Да" - ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве.
Без комментариев.
А уж денег у кацапов, чтобы купить у политиков, как у профессиональных проституток, ласковую преданность, в свете нынешних цен на нефть просто завались.
Вторую мировую Германия и СССР начали вместе, и отношения тоже были весьма теплыми. Напомнить про совместный военный парад в Бресте? Про многочисленные военные учебные заведения, и сколько немецких военных офицеров получили образование в СССР? Просто усатый грузин решил кинуть своего союзника, но тот его опередил.
Конечно, современные немецкие и российские элиты не имеют никакого отношения к той давно ушедшей истории, но традиции всегда сильнее персоналиев. Так что тут вот вообще не прав.
Я точно так же могу сказать, что мелкие разногласия во второй мировой - это были лишь временные недоразумения.
PS За несколько лет до начала Первой мировой войны, бывший шефом русского 13-го гусарского Нарвского полка Вильгельм II посетил подшефный полк. Объезжая строй гусар, германский император спросил, за что полку был пожалован Георгиевский штандарт. Прозвучал чёткий ответ: "За взятие Берлина, Ваше Величество". Кайзер ответил: "Это очень хорошо, но все же лучше никогда больше этого не повторять!"
Это просто было недоразумение...
Вот при таком раскладе искандеры точно подавились бы своим смехом, а русские впервые ощутили бы на собственной шкуре то, что они цинично называют "принуждением к миру", то есть, что их дети очень скоро могут отправиться в ад.
В декабре 2021 года российская армия заказала 50 тысяч цинковых гробов, теперь генералы поняли что этого маловато. Приказали ещё закупить 45 тысяч мешков для трупов.
"Главный Военный Клинический Госпиталь Имени Академика Н.Н. Бурденко" Министерства Обороны РФ 9 февраля объявил тендер на поставку "мешков патологоанатомических" в количестве 45 тысяч штук.
Стало быть, с учётом уже имеющихся запасов упаковочного материала, российская армия рассчитывает получить примерно 100 тысяч своих военных в виде "груза 200" в ближайшей перспективе.
--
Российская армия заказала 50 тысяч цинковых гробов
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1429153460839566&id=100012347762289&__cft__[0]=AZWjmGw-AtEKZ-2yEK8DJ2nhIm6dtlvdYNjxUCr6YYuCbeYseBNXaXdDcJVBXBDKxhTOnLRcEOGHE5U4JUXGjEjFdHSg9vj-ih_Cpk_ux2ZdArjNNX0NvC30x7HnE5O-Fp4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1429153460839566&id=100012347762289
https://rostender.info/region/moskva-gorod/58137361-tender-postavka-meshkov-patologoanatomicheskih https://rostender.info/.../58137361-tender-postavka...