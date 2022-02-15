Підготовка Росії до можливого вторгнення в Україну "практично завершена", - СІТ

Підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Про це стверджує група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

14 лютого фахівці оприлюднили докладну доповідь із висновками, які ґрунтуються на відкритих джерелах, насамперед відео з переміщенням військової техніки.

Як стверджує CIT, йдеться не тільки про сухопутні війська Збройних сил РФ, але також про авіацію, флот і національну гвардію.

У публікації вказується на переміщення значної кількості російських військ, включно з десантними, до Білорусі, де зараз відбуваються масштабні навчання. Згадана також концентрація військ на південному заході Брянської та Курської областей. До Білгородської області, як стверджується, перекидають техніку 1-ї гвардійської танкової армії, а також важкі САУ "Піон", які здатні обстрілювати Харків без перетину кордону.

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Спостерігається також перекидання сил до анексованого Криму, а для можливої організації десанту російський флот має у Чорному морі угруповання з 11 великих десантних кораблів, 6 із яких прибули із баз Балтійського та Північного флотів. До Білорусі та до кордону з Україною перекинуто також авіацію і до 60 пускових установок "Іскандер".

"Усе описане є безпрецедентним зосередженням всіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств", – пише СIT. У повідомленні наголошується, що якщо йдеться про блеф, тобто Росія не планує вторгнення, то цей блеф "не відрізняється від підготовки до реального масштабного наступу".

У доповіді немає оцінки загальної кількості російських військ біля кордонів з Україною.

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