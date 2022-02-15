Подготовка России к возможному вторжению в Украину "практически завершена", - СИТ

Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в ближайшие дни.

Об этом утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

14 февраля специалисты обнародовали подробный доклад с выводами, основывающимися на открытых источниках, в первую очередь видео с перемещением военной техники.

Как утверждает CIT, речь идет не только о сухопутных войсках Вооруженных сил РФ, но также об авиации, флоте и национальной гвардии.

В публикации указывается на перемещение значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Упомянута также концентрация войск на юго-западе Брянской и Курской областей. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжелые САУ "Пион", способные обстреливать Харьков без пересечения границы.

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Наблюдается также переброс сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот имеет в Черном море группировки из 11 крупных десантных кораблей, 6 из которых прибыли из баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и в 60 пусковых установок "Искандер".

"Все описанное является беспрецедентным сосредоточением всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств", – пишет СIT. В сообщении отмечается, что если речь идет о блефе, то есть Россия не планирует вторжение, то этот блеф "не отличается от подготовки к реальному масштабному наступлению".

В докладе нет оценки общего количества российских войск у границ с Украиной.

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