В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов. ФОТОрепортаж

Украинский защитник Михаил Попов (Брат) погиб в боях с российскими оккупантами за Мариуполь.

Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.

"Попов Михаил Сергеевич - позывной Брат. Уроженец восточных территорий страны. Погиб в боях за Мариуполь. Вместе встали на путь борьбы в далеком 2017 году, прошли КМБ бок о бок, по распределению попали в одно пехотное подразделение, впоследствии наши пути разошлись. Был умелым и усердным бойцом, особенно проявил себя в снайперском деле, умело и профессионально уничтожал врага. Большая потеря, потеря профессионала военного дела и просто хорошего человека. Не забудем и не простим", - говорится в сообщении.

В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов 01

В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов 02
В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов 03
В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов 04

Мариуполь (5747) потери (4560)
