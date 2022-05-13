В боях за Мариуполь погиб Михаил Попов. ФОТОрепортаж
Украинский защитник Михаил Попов (Брат) погиб в боях с российскими оккупантами за Мариуполь.
Об этом сообщили в сети, передает Цензор.НЕТ.
"Попов Михаил Сергеевич - позывной Брат. Уроженец восточных территорий страны. Погиб в боях за Мариуполь. Вместе встали на путь борьбы в далеком 2017 году, прошли КМБ бок о бок, по распределению попали в одно пехотное подразделение, впоследствии наши пути разошлись. Был умелым и усердным бойцом, особенно проявил себя в снайперском деле, умело и профессионально уничтожал врага. Большая потеря, потеря профессионала военного дела и просто хорошего человека. Не забудем и не простим", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль