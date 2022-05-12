РУС
Командир роты капитан Владимир Лемещук погиб в бою под Попасной. ФОТО

В одном из боев под Попасной погиб командир роты капитан 24 ОМБр города Яворов Владимир Владимирович Лемещук. Мужественный офицер успел эвакуировать с поля боя раненых бойцов, однако сам получил смертельное ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как отмечается, в течение двух месяцев опорные пункты взводов и рот мужественно противостояли агрессору в районе Попасной. Несмотря на беспощадные обстрелы и бомбардировки, украинские защитники каждый раз наносили мощные ответные удары, а враг ежедневно терпел сокрушительные потери, как в живой силе, так и в боевой технике и вооружении.

"К сожалению, в одном из боев под Попасной погиб командир роты капитан Владимир Лемещук. Мужественный офицер успел эвакуировать с поля боя раненых бойцов, однако сам получил смертельное ранение", - сказано в сообщении.

Выпускника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного направили в 24 ОМБр имени короля Даниила на должность командира взвода 2019 года. С этого момента офицер неоднократно отправлялся в зону проведения операции Объединенных сил, вместе с подчиненными выполнял ответственные боевые задания, за что неоднократно поощрялся командованием бригады. Не так давно было принято решение о назначении капитана на должность заместителя командира батальона.

Военнослужащие с благодарностью говорят о своем ротном. Особо отмечают его профессиональность и уравновешенность при ведении боя. Утверждают, что его уверенность передавалась и им, поэтому каждый из них знал свой маневр в той или иной ситуации на поле боя. А четырем бойцам Владимир Лемещук спас жизни: он на своих плечах вынес их в безопасное место под бешеным вражеским артобстрелом. Почивай с миром, Воин…" - сказано в сообщении.

Командир роты капитан Владимир Лемещук погиб в бою под Попасной 01

Как сообщила изданию Varta1 супруга погибшего, воин погиб 20 апреля. У него осталась жена и 2-месячная дочь.

"Погиб наш отважный воин Володя Лемещук защищая Украину!!! Сиротой осталась крошечная доченька, которая только родилась!!!! С горем осталась жена и родители!!!! Почивай с миром Герой!!!! Ты навсегда в наших сердцах" , – сообщила жена.

Топ комментарии
+44
Спочивай з миром Воїн!!!
12.05.2022 16:53 Ответить
+36
Вічна пам'ять герою, та співчуття рідним!
12.05.2022 16:57 Ответить
+21
Герої не вмирають ...Слава Україні !!! Вічная пам'ять !!!
12.05.2022 17:02 Ответить
Спочивай з миром Воїн!!!
12.05.2022 16:53 Ответить
Нужно воевать на смерть и не брать пленных!
12.05.2022 16:56 Ответить
Вічна пам'ять герою, та співчуття рідним!
12.05.2022 16:57 Ответить
Почему нам на наших ТВ и Радио эфирах,не говорят правду о том что происходит на фронте, Арестовича послушать у нас всё в шоколаде,Генштаб почитать уже не так в шоколаде. И этот погибший воин под Попасной тому подтверждение,а сколько наших воинов погибает сейчас на Востоке и Юге, одному Богу известно. А то что мирных у нас уже 22000 людей ,по словам Порошенко, погибло это как понимать!? Земля пухом и царства небесного парню и всем погибшим.
12.05.2022 17:02 Ответить
Ты точно хочешь знать эту информацию, уверен что у 99% людей после этих данных, будут психологические проблемы, паника и тд
12.05.2022 17:04 Ответить
Это война. Или Вы думаете что если орков умирает по 300 в день, то у нас бессмертные роботы-киборги воюют?
Не мы напали, а на нас напали, тут выбор либо принять бой и не потерять страну, но быть готовым к потере лучших людей страны, либо пустить без боя орков, 2 миллиона она расстреляют, 10 миллионов вывезут, а остальных сделают рассеянами, и не будет ни Украины и украинцев. То есть выбор десятки тысяч украинцев или целая нация и страна.

Вы либо очень глупы, либо рашистский тролль.
12.05.2022 17:10 Ответить
На войне не может не быть потерь. Герои не умирают. Помни, что кацо-ваты погибло несравнимо больше. А гражданские востока голосовали сами знаешь за кого, так что их посчитаем после победы! Сейчас это не имеет значения... Нужна победа
12.05.2022 17:12 Ответить
Звичайна кацапомовна брехня - наших менше, а скільки не скажемо. А цивільні - то не має значення, нехай хоч усі повиздихають.. - Ви що у москвитів вчилися?
12.05.2022 21:45 Ответить
Герої не вмирають ...Слава Україні !!! Вічная пам'ять !!!
12.05.2022 17:02 Ответить
Такі золоті люди гинуть, а у владу обираєм непотріб. Мало б бути навпаки, треба виправляти.
12.05.2022 17:20 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
12.05.2022 17:27 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
12.05.2022 17:28 Ответить
Шана
12.05.2022 17:33 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
12.05.2022 18:06 Ответить
як завжди справжні захисники на передовій а нам показують дивано бункерних ослойобів ППодоляка та куска Арестовича які ховаюця за спиною нашого Президента
12.05.2022 18:40 Ответить
Україна сумує і пам'ятатиме кожного Героя 😪😪😪
12.05.2022 18:43 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
12.05.2022 19:06 Ответить
Захищають державу найкращі и погибают совсем молодые ребята. Хорошо что от его родилась маленькая девочка - продолжательница рода человеческого.
Дай Бог сил дружині і рідним в цей для їх нелегкий час .
12.05.2022 20:09 Ответить
 
 