Командир роты капитан Владимир Лемещук погиб в бою под Попасной. ФОТО

В одном из боев под Попасной погиб командир роты капитан 24 ОМБр города Яворов Владимир Владимирович Лемещук. Мужественный офицер успел эвакуировать с поля боя раненых бойцов, однако сам получил смертельное ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как отмечается, в течение двух месяцев опорные пункты взводов и рот мужественно противостояли агрессору в районе Попасной. Несмотря на беспощадные обстрелы и бомбардировки, украинские защитники каждый раз наносили мощные ответные удары, а враг ежедневно терпел сокрушительные потери, как в живой силе, так и в боевой технике и вооружении.

"К сожалению, в одном из боев под Попасной погиб командир роты капитан Владимир Лемещук. Мужественный офицер успел эвакуировать с поля боя раненых бойцов, однако сам получил смертельное ранение", - сказано в сообщении.

Выпускника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного направили в 24 ОМБр имени короля Даниила на должность командира взвода 2019 года. С этого момента офицер неоднократно отправлялся в зону проведения операции Объединенных сил, вместе с подчиненными выполнял ответственные боевые задания, за что неоднократно поощрялся командованием бригады. Не так давно было принято решение о назначении капитана на должность заместителя командира батальона.

Военнослужащие с благодарностью говорят о своем ротном. Особо отмечают его профессиональность и уравновешенность при ведении боя. Утверждают, что его уверенность передавалась и им, поэтому каждый из них знал свой маневр в той или иной ситуации на поле боя. А четырем бойцам Владимир Лемещук спас жизни: он на своих плечах вынес их в безопасное место под бешеным вражеским артобстрелом. Почивай с миром, Воин…" - сказано в сообщении.

Как сообщила изданию Varta1 супруга погибшего, воин погиб 20 апреля. У него осталась жена и 2-месячная дочь.

"Погиб наш отважный воин Володя Лемещук защищая Украину!!! Сиротой осталась крошечная доченька, которая только родилась!!!! С горем осталась жена и родители!!!! Почивай с миром Герой!!!! Ты навсегда в наших сердцах" , – сообщила жена.

