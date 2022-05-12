Командир роти капітан Володимир Лемещук загинув у бою під Попасною. ФОТО

В одному з боїв під Попасною загинув командир роти капітан 24 ОМБр міста Яворів Володимир Володимирович Лемещук. Мужній офіцер встиг евакуювати з поля бою поранених бійців, однак сам зазнав смертельного поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як зазначається, продовж двох місяців опорні пункти взводів та рот мужньо протистояли агресору в районі Попасної. Незважаючи на нещадні обстріли та бомбардування, українські оборонці щоразу завдавали потужних ударів у відповідь, а ворог щоденно зазнавав нищівних втрат, як у живій силі, так і в бойовій техніці та озброєнні.

"На жаль, в одному із боїв під Попасною загинув командир роти капітан Володимир Лемещук. Мужній офіцер встиг евакуювати з поля бою поранених бійців, однак сам зазнав смертельного поранення", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами

Випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного скерували у 24 ОМБр імені короля Данила на посаду командира взводу 2019 року. Відтоді офіцер неодноразово відряджався у зону проведення операції Об’єднаних сил, разом з підлеглими виконував відповідальні бойові завдання, за що неодноразово заохочувався командуванням бригади. Нещодавно було ухвалено рішення про призначення капітана на посаду заступника командира батальйону.

"Військовослужбовці із вдячністю говорять про свого ротного. Особливо відзначають його фаховість та врівноваженість під час ведення бою. Стверджують, що його впевненість передавалась і їм, а відтак кожен з них знав свій маневр у тій чи іншій ситуації на полі бою. А чотирьом бійцям Володимир Лемещук врятував життя: він на своїх плечах виніс їх у безпечне місце під шаленим ворожим артобстрілом. Спочивай з миром, Воїне…" - сказано в повідомленні.

Як повідомила виданню Varta1 дружина загиблого, воїн загинув 20 квітня. У нього залишилася дружина і 2-місячна донька.

"Загинув наш відважний воїн Володя Лемещук захищаючи Україну!!! Сиротою залишилася малесенька донечка, яка тільки народилася!!!! З горем залишилася дружина і батьки, рідні!!!! Спочивай з миром Герой!!!! Ти назавжди в наших серцях", — повідомила дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині. ФОТО