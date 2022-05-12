УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7994 відвідувача онлайн
Новини Фото
18 150 18

Командир роти капітан Володимир Лемещук загинув у бою під Попасною. ФОТО

В одному з боїв під Попасною загинув командир роти капітан 24 ОМБр міста Яворів Володимир Володимирович Лемещук. Мужній офіцер встиг евакуювати з поля бою поранених бійців, однак сам зазнав смертельного поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як зазначається, продовж двох місяців опорні пункти взводів та рот мужньо протистояли агресору в районі Попасної. Незважаючи на нещадні обстріли та бомбардування, українські оборонці щоразу завдавали потужних ударів у відповідь, а ворог щоденно зазнавав нищівних втрат, як у живій силі, так і в бойовій техніці та озброєнні.

"На жаль, в одному із боїв під Попасною загинув командир роти капітан Володимир Лемещук. Мужній офіцер встиг евакуювати з поля бою поранених бійців, однак сам зазнав смертельного поранення", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами

Випускника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного скерували у 24 ОМБр імені короля Данила на посаду командира взводу 2019 року. Відтоді офіцер неодноразово відряджався у зону проведення операції Об’єднаних сил, разом з підлеглими виконував відповідальні бойові завдання, за що неодноразово заохочувався командуванням бригади. Нещодавно було ухвалено рішення про призначення капітана на посаду заступника командира батальйону.

"Військовослужбовці із вдячністю говорять про свого ротного. Особливо відзначають його фаховість та врівноваженість під час ведення бою. Стверджують, що його впевненість передавалась і їм, а відтак кожен з них знав свій маневр у тій чи іншій ситуації на полі бою. А чотирьом бійцям Володимир Лемещук врятував життя: він на своїх плечах виніс їх у безпечне місце під шаленим ворожим артобстрілом. Спочивай з миром, Воїне…" - сказано в повідомленні.

Командир роти капітан Володимир Лемещук загинув у бою під Попасною 01

Як повідомила виданню Varta1 дружина загиблого, воїн загинув 20 квітня. У нього залишилася дружина і 2-місячна донька.

"Загинув наш відважний воїн Володя Лемещук захищаючи Україну!!! Сиротою залишилася малесенька донечка, яка тільки народилася!!!! З горем залишилася дружина і батьки, рідні!!!! Спочивай з миром Герой!!!! Ти назавжди в наших серцях", — повідомила дружина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 24-ї ОМБр Ігор Сергійчук загинув у боях за Попасну на Луганщині. ФОТО

Автор: 

втрати (4574) 24 ОМБр імені короля Данила (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Спочивай з миром Воїн!!!
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
+36
Вічна пам'ять герою, та співчуття рідним!
показати весь коментар
12.05.2022 16:57 Відповісти
+21
Герої не вмирають ...Слава Україні !!! Вічная пам'ять !!!
показати весь коментар
12.05.2022 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочивай з миром Воїн!!!
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
Нужно воевать на смерть и не брать пленных!
показати весь коментар
12.05.2022 16:56 Відповісти
Вічна пам'ять герою, та співчуття рідним!
показати весь коментар
12.05.2022 16:57 Відповісти
Почему нам на наших ТВ и Радио эфирах,не говорят правду о том что происходит на фронте, Арестовича послушать у нас всё в шоколаде,Генштаб почитать уже не так в шоколаде. И этот погибший воин под Попасной тому подтверждение,а сколько наших воинов погибает сейчас на Востоке и Юге, одному Богу известно. А то что мирных у нас уже 22000 людей ,по словам Порошенко, погибло это как понимать!? Земля пухом и царства небесного парню и всем погибшим.
показати весь коментар
12.05.2022 17:02 Відповісти
Ты точно хочешь знать эту информацию, уверен что у 99% людей после этих данных, будут психологические проблемы, паника и тд
показати весь коментар
12.05.2022 17:04 Відповісти
Это война. Или Вы думаете что если орков умирает по 300 в день, то у нас бессмертные роботы-киборги воюют?
Не мы напали, а на нас напали, тут выбор либо принять бой и не потерять страну, но быть готовым к потере лучших людей страны, либо пустить без боя орков, 2 миллиона она расстреляют, 10 миллионов вывезут, а остальных сделают рассеянами, и не будет ни Украины и украинцев. То есть выбор десятки тысяч украинцев или целая нация и страна.

Вы либо очень глупы, либо рашистский тролль.
показати весь коментар
12.05.2022 17:10 Відповісти
На войне не может не быть потерь. Герои не умирают. Помни, что кацо-ваты погибло несравнимо больше. А гражданские востока голосовали сами знаешь за кого, так что их посчитаем после победы! Сейчас это не имеет значения... Нужна победа
показати весь коментар
12.05.2022 17:12 Відповісти
Звичайна кацапомовна брехня - наших менше, а скільки не скажемо. А цивільні - то не має значення, нехай хоч усі повиздихають.. - Ви що у москвитів вчилися?
показати весь коментар
12.05.2022 21:45 Відповісти
Герої не вмирають ...Слава Україні !!! Вічная пам'ять !!!
показати весь коментар
12.05.2022 17:02 Відповісти
Такі золоті люди гинуть, а у владу обираєм непотріб. Мало б бути навпаки, треба виправляти.
показати весь коментар
12.05.2022 17:20 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
показати весь коментар
12.05.2022 17:27 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!
показати весь коментар
12.05.2022 17:28 Відповісти
Шана
показати весь коментар
12.05.2022 17:33 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
12.05.2022 18:06 Відповісти
як завжди справжні захисники на передовій а нам показують дивано бункерних ослойобів ППодоляка та куска Арестовича які ховаюця за спиною нашого Президента
показати весь коментар
12.05.2022 18:40 Відповісти
Україна сумує і пам'ятатиме кожного Героя 😪😪😪
показати весь коментар
12.05.2022 18:43 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
12.05.2022 19:06 Відповісти
Захищають державу найкращі и погибают совсем молодые ребята. Хорошо что от его родилась маленькая девочка - продолжательница рода человеческого.
Дай Бог сил дружині і рідним в цей для їх нелегкий час .
показати весь коментар
12.05.2022 20:09 Відповісти
 
 