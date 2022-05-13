В боях за Маріуполь загинув Михайло Попов. ФОТОрепортаж

Український захисник Михайло Попов (Брат) загинув в боях з російськими окупантами за Маріуполь.

Про це повідомили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Попов Михайло Сергійович - "Брат". Уродженець східних теренів країни. Загинув в боях за Маріуполь. Разом встали на шлях боротьби в далекому 2017-му, пройшли КМБ пліч-о-пліч, по розподілу потрапили в один піхотний підрозділ, згодом наші шляхи розійшлись. Був вмілим і старанним бійцем, особливо проявив себе в снайперській справі, вміло і професійно знищував ворога. Велика втрата, втрата професіонала військової справи і просто хорошої людини. Не забудем і не пробачим", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир роти капітан Володимир Лемещук загинув у бою під Попасною. ФОТО







