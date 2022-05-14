РУС
Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.

Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали на окраине одного из пограничных сел Шосткинского района пять разрывов, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК "Север". ФОТО

Пострадавших в результате обстрелов нет.

Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба 01
Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба 02
Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба 03
Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба 04

плохо, что обстреляли... а был ли ответ с украинской стороны? если не было - причина?
14.05.2022 10:11 Ответить
Ністрілять, атопутіннападьоть.
14.05.2022 10:16 Ответить
Є в мене смутна підозра, що вони просто бояться залітати вглиб України, тож "розвантажуються" щойно прямо на кордоні - з власної ініціативи, звісно, бо керівництву доповідають, як "героїчно" бомбили міста.
14.05.2022 10:31 Ответить
Раніше я писав комент: "Ну а ми що?".
Очевидно, ми - нічого, ми чакаємо, коли будуть масові жертви.
Тоді ми почнемо або бити у відповідь, або відселяти людей з прикордонної смуги.
А поки що - ми нічого. Як у 2019-2021 на Сході. Відповідати не можна, бо путєн нападе.
То далі коментувати такого роду новини взагалі немає сенсу...
14.05.2022 11:03 Ответить
Безнаказанность
ОтвеЧай не отвечай все равно будут бомбить
Должны знать это делать нельзя -- будет больно
14.05.2022 11:09 Ответить
Не буде обстрілу тільки якщо Україна буде в НАТО. Або якщо відповідь буде дуже болючою. З другим складніше
14.05.2022 11:34 Ответить
 
 