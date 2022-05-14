Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.

Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали на окраине одного из пограничных сел Шосткинского района пять разрывов, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК "Север". ФОТО

Пострадавших в результате обстрелов нет.







