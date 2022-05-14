Войска РФ обстреляли приграничные районы Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Враг обстрелял приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами.
Вчера вечером военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали на окраине одного из пограничных сел Шосткинского района пять разрывов, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле.
Пострадавших в результате обстрелов нет.
Очевидно, ми - нічого, ми чакаємо, коли будуть масові жертви.
Тоді ми почнемо або бити у відповідь, або відселяти людей з прикордонної смуги.
А поки що - ми нічого. Як у 2019-2021 на Сході. Відповідати не можна, бо путєн нападе.
То далі коментувати такого роду новини взагалі немає сенсу...
ОтвеЧай не отвечай все равно будут бомбить
Должны знать это делать нельзя -- будет больно