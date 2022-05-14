Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.
Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Після обстеження місця влучання з’ясувалося, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Очевидно, ми - нічого, ми чакаємо, коли будуть масові жертви.
Тоді ми почнемо або бити у відповідь, або відселяти людей з прикордонної смуги.
А поки що - ми нічого. Як у 2019-2021 на Сході. Відповідати не можна, бо путєн нападе.
То далі коментувати такого роду новини взагалі немає сенсу...
ОтвеЧай не отвечай все равно будут бомбить
Должны знать это делать нельзя -- будет больно