УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4072 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 829 8

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Після обстеження місця влучання з’ясувалося, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали двох ракетних ударів по прикордонному населеному пункту на Сумщині, - ОК "Північ". ФОТО

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба 01
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба 02
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба 03
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

армія рф (18793) Держприкордонслужба ДПСУ (6438) обстріл (31008) ракети (4183) Сумська область (4250)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
плохо, что обстреляли... а был ли ответ с украинской стороны? если не было - причина?
показати весь коментар
14.05.2022 10:11 Відповісти
Ністрілять, атопутіннападьоть.
показати весь коментар
14.05.2022 10:16 Відповісти
Є в мене смутна підозра, що вони просто бояться залітати вглиб України, тож "розвантажуються" щойно прямо на кордоні - з власної ініціативи, звісно, бо керівництву доповідають, як "героїчно" бомбили міста.
показати весь коментар
14.05.2022 10:31 Відповісти
Раніше я писав комент: "Ну а ми що?".
Очевидно, ми - нічого, ми чакаємо, коли будуть масові жертви.
Тоді ми почнемо або бити у відповідь, або відселяти людей з прикордонної смуги.
А поки що - ми нічого. Як у 2019-2021 на Сході. Відповідати не можна, бо путєн нападе.
То далі коментувати такого роду новини взагалі немає сенсу...
показати весь коментар
14.05.2022 11:03 Відповісти
Безнаказанность
ОтвеЧай не отвечай все равно будут бомбить
Должны знать это делать нельзя -- будет больно
показати весь коментар
14.05.2022 11:09 Відповісти
Не буде обстрілу тільки якщо Україна буде в НАТО. Або якщо відповідь буде дуже болючою. З другим складніше
показати весь коментар
14.05.2022 11:34 Відповісти
 
 