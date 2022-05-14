Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

Учора ввечері військовослужбовці Держприкордонслужби зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Після обстеження місця влучання з’ясувалося, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.








