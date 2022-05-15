РУС
18 941 92

В России провели конкурс по украшению могил. ФОТОрепортаж

Команды из Новосибирска, Омска и оккупированного Севастополя соревновались в оформлении мест захоронения. Севастопольцы ради участия в конкурсе добирались четыре дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Конкурс прошел в Новосибирске. В течение часа его участники должны были украсить место захоронения с помощью плитки, живых и искусственных цветов.

"Впечатления замечательные. Такие конкурсы – это правильно. Нужно показывать людям, что захоронение нужно упорядочивать… Правильно, что организаторы дали конкурс на общее видение", - рассказала журналистам конкурсантка из Севастополя Татьяна Федотова.

Победила на конкурсе команда из Омска. Чемпионы получили приз – 20 тыс. рублей (9 тыс. грн).

В России провели конкурс по украшению могил 01В России провели конкурс по украшению могил 02
В России провели конкурс по украшению могил 03
В России провели конкурс по украшению могил 04
В России провели конкурс по украшению могил 05
В России провели конкурс по украшению могил 06
В России провели конкурс по украшению могил 07
В России провели конкурс по украшению могил 08
В России провели конкурс по украшению могил 09
В России провели конкурс по украшению могил 10
В России провели конкурс по украшению могил 11
В России провели конкурс по украшению могил 12
В России провели конкурс по украшению могил 13
В России провели конкурс по украшению могил 14
В России провели конкурс по украшению могил 15

+37
Пусть тренируются - работы будет МНОГО!
15.05.2022 12:14 Ответить
+37
лучшая магіла года...Нога палковніка
15.05.2022 12:29 Ответить
+30
якутский скульптор победил бы точно вне конкуренции )) из-за этого и не был приглашён.
15.05.2022 12:14 Ответить
Funeral Doom Rules!
15.05.2022 13:18 Ответить
русские и украинцы народы братья ?
и те и эти любят землю...

да, но только украинцы 6 соток, а кацапы 2х1 м

хороший праздник !
навык рытья могил и установки памятников должен быть отработан у кацапов до автоматизма
15.05.2022 13:47 Ответить
кому Форт Буайяр, а кому скоростное рытье могил
15.05.2022 13:50 Ответить
после попадания в танк Стугны или NLAW на площади копания могилы можно многократно сэкономить
15.05.2022 15:36 Ответить
на фото победительница конкурса---грудастая Анька,путана из Омска
15.05.2022 14:25 Ответить
Вдова-проститутка лучшее украшение кацапской могилы
15.05.2022 14:49 Ответить
Даеш конкурс на лутшую могилу %уйла?
15.05.2022 12:12 Ответить
Я навіть лайк новині поставив.
15.05.2022 12:13 Ответить
нехай ще цього заберуть

⚡️Киевсовет решил демонтировать 47 памятных знаков, связанных с Россией, в том числе 3 памятника Пушкину

В списке памятных знаков, подлежащих демонтажу, указано 22 памятника, в том числе 3 памятника Пушкину, советскому писателю Николаю Островскому, памятник-могила советскому военачальнику Николаю Ватутину, монумент работников россиянина и украинца с гербом СССР и композиция в честь Переяславской Рады у арки Дружбы народов, памятник советскому военачальнику Сидору Ковпаку, памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову (с перенесением в Музей авиации), памятник начальнику дивизии Красной Армии времен гражданской войны в России Николаю Щорсу.
https://t.me/kievreal1/21586
15.05.2022 12:24 Ответить
Пусть тренируются - работы будет МНОГО!
15.05.2022 12:14 Ответить
ну, зробити шоу на кладовищі могли тільки кончені...........
15.05.2022 13:25 Ответить
- Куме! Новину чули?
- Яку? - В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір, як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
15.05.2022 15:18 Ответить
якутский скульптор победил бы точно вне конкуренции )) из-за этого и не был приглашён.
15.05.2022 12:14 Ответить
Он еще не доехал из Якутии.
16.05.2022 21:00 Ответить
15.05.2022 12:14 Ответить
Очень актуальный конкурс. Остается провести конкурс на лучшие похороны. Население россии должно подготовиться, хотя большинство убитых числятся "без вести пропавшими", но перспективу следует учитывать. Путлер считал оправданными потери 50 тысяч убитыми.
15.05.2022 12:15 Ответить
Х-ло взагалі планував загарбати все практично без втрат. Йому це пообіцяли місцеві посередники. А мішки то для патріотів України були заготовлені і навіть списки заздалегідь узгоджені. Для москальського мяса мішків не планувалося.
15.05.2022 12:34 Ответить
na vse riuzzge poxorony treba priglasiti preslovutyj egipetskij orkestr

https://www.youtube.com/watch?v=1yHbAhFnfrA
15.05.2022 15:30 Ответить
Скотостополь буде дуже багато працювати в цьому напрямку, бо він руцкій город, і буде денацифікований
15.05.2022 12:15 Ответить
Намек на сиськи сделал просмотр не бессмыленным😀
15.05.2022 12:15 Ответить
Она там ещё сатанинский обряд проведет судя по её виду.
15.05.2022 12:21 Ответить
свої дойли ржавими гвоздями приторочить на могилку ванятки
15.05.2022 12:41 Ответить
Сидить рибалка на березі річки. Бачить - клює! Підсік. Витягує Золоту рибку. Просить Рибка:
- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
15.05.2022 15:38 Ответить
Отличный конкурс! Тренируйтесь. Роботы у вас будет мно-о-о-го!
15.05.2022 12:15 Ответить
Мешок не предлагать?
15.05.2022 12:17 Ответить
Гарний конкурс,бажаю кожному кацапу по гарній могилі 💀
15.05.2022 12:18 Ответить
Радують уроки історії,що усі диктатори будуть викрадені і убиті. Раша не перевродиться,вона розпадеться
15.05.2022 12:18 Ответить
"Правільним путьом ідьотє, касаби"! Це ваше велике майбутнє!
15.05.2022 12:20 Ответить
Они там деградируют со световой скоростью. Какой-то массовый атавизм.🤦
15.05.2022 12:20 Ответить
Чого ти так? У мене знайомий у Маріуполі, після розвалу Союзу, відкрив майстерню по випуску "високохудожніх" домовин - з цінних порід дерева, і з барельєфним різьбленням зображень християнських символів - розп"яття, Богородиці та іншого Показував якось фотоальбом своїх робіт Від бандюків "данецких" відбою не було! Не знаю, чи живий він зараз Непогана людина - хоч і з "заворотами кишок в голові" .......
15.05.2022 15:28 Ответить
Перемогла 3 фотографія зверху)
15.05.2022 12:21 Ответить
@бані очі! Отето справжня жесть!
15.05.2022 12:22 Ответить
Надіюсь, замовлень у них прибавиться...
15.05.2022 12:28 Ответить
лучшая магіла года...Нога палковніка
15.05.2022 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nxrewCZi5BQ
15.05.2022 12:45 Ответить
Тема сисек раскрыта
15.05.2022 12:30 Ответить
Krasivoje konkursa.
15.05.2022 13:45 Ответить
Нові "скрєпниє" традиції? Головне, що вчасно і доречно....
15.05.2022 12:30 Ответить
**#нуті... реально zомбаки.... їм ***** впарює культ поховання як свято.... скоро почнуть вірити що здохнуть за шизонутого ***** "честь, свято, рай" .... чи вже вірять.... :/
15.05.2022 12:32 Ответить
росіяни, наполегливо і натхненно перетворюйте вашу занедбану країну на квітучий могильник!
15.05.2022 12:33 Ответить
Культ смерті для споконвічної національної ідеї свинособак - загарбницьких війн.
15.05.2022 12:33 Ответить
Вгадай країну за конкурсом
15.05.2022 12:34 Ответить
Треба було в Донецьку конкурс проводити. Там кацапський скотомогильник не прикрашений
15.05.2022 12:37 Ответить
Ну теперь рашистам будет чем заняться. А вообще хитро придумали кремлевские хозяева. Траур переделать в развлечение. Осталось только выдать это как праздник с випивкой и половыми сношениями прямо на могиле Ваньки вернувшегося грузом 200.
15.05.2022 12:38 Ответить
Люто аплодирую! Жду конкурса на скоростное сжигание тел убитых рашоорков. Телами рашистов Украина этот конкурс уже давно обеспечивает.
15.05.2022 12:39 Ответить
Красиво бляха! Країна збочинців!
15.05.2022 12:41 Ответить
Успіхів у створенні нових расєйських конкурсів! Прикрашати могили - це те, в чому вам доведеться практикуватися щодня! Адже ані на Євробаченні, ані де інде вас не чекатимуть
15.05.2022 12:42 Ответить
15.05.2022 12:47 Ответить
неужели там людей нормальных не осталось, одни имбецилы
15.05.2022 12:49 Ответить
Там их никогда и не было
15.05.2022 15:41 Ответить
У нас рефрижераторні вагони з дохлою мокшею вже задовбались чекати,коли кацапи заберуть своє біосміття.Могли б і забрати своїх ваняток для конкурсу,як наглядний посібник і атрибут.
15.05.2022 12:49 Ответить
в расии сочуствующие уже собрали деньги для оплаты электричества, потраченного на охлаждение йихних трупов. Скоро заберут. Поэтому и проводят конкурсы, тренируются
15.05.2022 15:45 Ответить
Хороший тамада и конкурсы хорошие)
15.05.2022 12:51 Ответить
Yaplakal
15.05.2022 13:49 Ответить
Следующий конкурс - лучший танец с гробами на плечах...
15.05.2022 12:52 Ответить
Нее, тут жодного шансу...
""
15.05.2022 12:55 Ответить
Сама гарна прикраса на могилу - напис "Тут лежить В.В. пуцин - погибший в результате попытки высрать собственный скелет!"...
15.05.2022 12:53 Ответить
Фигачьте, для тренировок нынче материала немеренно, можно стать настоящими асами этого дела. И сервис будет очень востребован.
15.05.2022 12:54 Ответить
А тепер конкурс на кількість.....
15.05.2022 12:54 Ответить
Хороший тамада и конкурсы интересные))
15.05.2022 12:56 Ответить
*****-копать ,какие же они **** ******** ,это панове ,просто ****** !!
15.05.2022 13:00 Ответить
И дальше тост "Ну, за спецоперацию... не чокаясь..."
15.05.2022 13:02 Ответить
Це якось повязано

15.05.2022 13:02 Ответить
На Чорнобаевку
15.05.2022 13:12 Ответить
Кацапи кажуть ГостомЬЄль
15.05.2022 13:19 Ответить
..а просто нормально жити та нормально ставитися до живИх кацапам-андрофагам у маленький мозок з єдиною ізвІліной, та й з тією - на сраці, не прийшло.. мертва недодержава дебілів
15.05.2022 13:08 Ответить
Я бы еще предложил им конкурс на лучшее самоубийство
15.05.2022 13:16 Ответить
Ну кацапи є кацапи. Тільки вони можуть таке придумати.

https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw
15.05.2022 13:18 Ответить
это *******, сказала бы Крупская..
15.05.2022 20:07 Ответить
Конкурс. На украшение могил. Фильмы о зомби апокалипсисе уже и фильмами не кажутся. Пора строить стену.
15.05.2022 13:24 Ответить
а вдоль стены - минные поля! с двух сторон
15.05.2022 15:26 Ответить
*Руssкий* це діагноз частіше за все невиліковний
15.05.2022 13:31 Ответить
Прикрасили ? А тепер пустіть танк, нехай поїздить, покрутиться, й сказати, що ось так ваші сини роблять на українських кладовищах.
Ублюдки кончені, щоб ви всі суки повиздихали.
15.05.2022 13:34 Ответить
Спасибо за сиськи на третьей фотографии. Хотя татушки у неё стремные.
15.05.2022 13:55 Ответить
Невже 20000 карбованців - 9000 гривень? Долар у обміннику коштує 300 карбованців!!!
А що, хіба можна дешевше купити?
15.05.2022 13:56 Ответить
Тутешні роблять цвинтар із нічого, інші палять своїх загиблих в українських курниках. КОНЧЕНІ ДВОНОГІ НЕЛЮДИ ...
15.05.2022 14:05 Ответить
15.05.2022 14:10 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
15.05.2022 14:24 Ответить
уже 27 тысяч мёртвых так что ********* украшать!
15.05.2022 14:45 Ответить
рівняли, рівняли, один хрін криво всьо лежить. криворуки мутанти
15.05.2022 15:03 Ответить
В Росії провели конкурс із прикрашання могил.
Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. А перемогла в конкурсі команда песиків з Чорнобаївки.
15.05.2022 15:07 Ответить
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
15.05.2022 15:43 Ответить
А также сомы и раки Северского Донца
15.05.2022 15:56 Ответить
який вчасний конкурс!! надзвичайно актуальний для раши! аж сльоза прошибає...
15.05.2022 15:23 Ответить
А на красиво украшенной могиле табличка "Молодая вдова опять согласна..." и номер телефона.
15.05.2022 15:39 Ответить
Это они своевременно придумали. Следующий конкурс - на лучшие похороны. С шампанским, кражей невесты и последующим салютом
15.05.2022 15:53 Ответить
Правильно, хай звикають до землі, леприкони їбучі.
15.05.2022 18:24 Ответить
 
 