В России провели конкурс по украшению могил. ФОТОрепортаж

Команды из Новосибирска, Омска и оккупированного Севастополя соревновались в оформлении мест захоронения. Севастопольцы ради участия в конкурсе добирались четыре дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Конкурс прошел в Новосибирске. В течение часа его участники должны были украсить место захоронения с помощью плитки, живых и искусственных цветов.

"Впечатления замечательные. Такие конкурсы – это правильно. Нужно показывать людям, что захоронение нужно упорядочивать… Правильно, что организаторы дали конкурс на общее видение", - рассказала журналистам конкурсантка из Севастополя Татьяна Федотова.

Победила на конкурсе команда из Омска. Чемпионы получили приз – 20 тыс. рублей (9 тыс. грн).



























