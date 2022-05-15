В России провели конкурс по украшению могил. ФОТОрепортаж
Команды из Новосибирска, Омска и оккупированного Севастополя соревновались в оформлении мест захоронения. Севастопольцы ради участия в конкурсе добирались четыре дня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Конкурс прошел в Новосибирске. В течение часа его участники должны были украсить место захоронения с помощью плитки, живых и искусственных цветов.
"Впечатления замечательные. Такие конкурсы – это правильно. Нужно показывать людям, что захоронение нужно упорядочивать… Правильно, что организаторы дали конкурс на общее видение", - рассказала журналистам конкурсантка из Севастополя Татьяна Федотова.
Победила на конкурсе команда из Омска. Чемпионы получили приз – 20 тыс. рублей (9 тыс. грн).
и те и эти любят землю...
да, но только украинцы 6 соток, а кацапы 2х1 м
хороший праздник !
навык рытья могил и установки памятников должен быть отработан у кацапов до автоматизма
⚡️Киевсовет решил демонтировать 47 памятных знаков, связанных с Россией, в том числе 3 памятника Пушкину
В списке памятных знаков, подлежащих демонтажу, указано 22 памятника, в том числе 3 памятника Пушкину, советскому писателю Николаю Островскому, памятник-могила советскому военачальнику Николаю Ватутину, монумент работников россиянина и украинца с гербом СССР и композиция в честь Переяславской Рады у арки Дружбы народов, памятник советскому военачальнику Сидору Ковпаку, памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову (с перенесением в Музей авиации), памятник начальнику дивизии Красной Армии времен гражданской войны в России Николаю Щорсу.
https://t.me/kievreal1/21586
- Яку? - В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір, як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
https://www.youtube.com/watch?v=1yHbAhFnfrA
- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
""
https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw
Ублюдки кончені, щоб ви всі суки повиздихали.
А що, хіба можна дешевше купити?
Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. А перемогла в конкурсі команда песиків з Чорнобаївки.
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…