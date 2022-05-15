В Росії провели конкурс із прикрашання могил. ФОТОрепортаж

Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. Севастопольці заради участі в конкурсі добиралися чотири доби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Конкурс відбувся в Новосибірську. Протягом години його учасники мали прикрасити місце поховання з допомогою плитки, живих та штучних квітів.

"Враження чудові. Такі конкурси - це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання треба впорядковувати. ... Правильно, що організатори дали конкурс на загальне бачення", - розповіла журналістам конкурсантка із Севастополя Тетяна Федотова.

Перемогла на конкурсі команда з Омська. Чемпіони отримали приз - 20 тис. рублів (9 тис. грн).



























