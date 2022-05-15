УКР
В Росії провели конкурс із прикрашання могил. ФОТОрепортаж

Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. Севастопольці заради участі в конкурсі добиралися чотири доби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Конкурс відбувся в Новосибірську. Протягом години його учасники мали прикрасити місце поховання з допомогою плитки, живих та штучних квітів.

"Враження чудові. Такі конкурси - це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання треба впорядковувати. ... Правильно, що організатори дали конкурс на загальне бачення", - розповіла журналістам конкурсантка із Севастополя Тетяна Федотова.

Перемогла на конкурсі команда з Омська. Чемпіони отримали приз - 20 тис. рублів (9 тис. грн).

+37
Пусть тренируются - работы будет МНОГО!
15.05.2022 12:14 Відповісти
+37
лучшая магіла года...Нога палковніка
15.05.2022 12:29 Відповісти
+30
якутский скульптор победил бы точно вне конкуренции )) из-за этого и не был приглашён.
15.05.2022 12:14 Відповісти
Funeral Doom Rules!
15.05.2022 13:18 Відповісти
русские и украинцы народы братья ?
и те и эти любят землю...

да, но только украинцы 6 соток, а кацапы 2х1 м

хороший праздник !
навык рытья могил и установки памятников должен быть отработан у кацапов до автоматизма
15.05.2022 13:47 Відповісти
кому Форт Буайяр, а кому скоростное рытье могил
15.05.2022 13:50 Відповісти
после попадания в танк Стугны или NLAW на площади копания могилы можно многократно сэкономить
15.05.2022 15:36 Відповісти
на фото победительница конкурса---грудастая Анька,путана из Омска
15.05.2022 14:25 Відповісти
Вдова-проститутка лучшее украшение кацапской могилы
15.05.2022 14:49 Відповісти
Даеш конкурс на лутшую могилу %уйла?
показати весь коментар
Я навіть лайк новині поставив.
15.05.2022 12:13 Відповісти
нехай ще цього заберуть

⚡️Киевсовет решил демонтировать 47 памятных знаков, связанных с Россией, в том числе 3 памятника Пушкину

В списке памятных знаков, подлежащих демонтажу, указано 22 памятника, в том числе 3 памятника Пушкину, советскому писателю Николаю Островскому, памятник-могила советскому военачальнику Николаю Ватутину, монумент работников россиянина и украинца с гербом СССР и композиция в честь Переяславской Рады у арки Дружбы народов, памятник советскому военачальнику Сидору Ковпаку, памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову (с перенесением в Музей авиации), памятник начальнику дивизии Красной Армии времен гражданской войны в России Николаю Щорсу.
https://t.me/kievreal1/21586
15.05.2022 12:24 Відповісти
Пусть тренируются - работы будет МНОГО!
15.05.2022 12:14 Відповісти
ну, зробити шоу на кладовищі могли тільки кончені...........
15.05.2022 13:25 Відповісти
- Куме! Новину чули?
- Яку? - В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір, як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
15.05.2022 15:18 Відповісти
якутский скульптор победил бы точно вне конкуренции )) из-за этого и не был приглашён.
15.05.2022 12:14 Відповісти
Он еще не доехал из Якутии.
16.05.2022 21:00 Відповісти
15.05.2022 12:14 Відповісти
Очень актуальный конкурс. Остается провести конкурс на лучшие похороны. Население россии должно подготовиться, хотя большинство убитых числятся "без вести пропавшими", но перспективу следует учитывать. Путлер считал оправданными потери 50 тысяч убитыми.
15.05.2022 12:15 Відповісти
Х-ло взагалі планував загарбати все практично без втрат. Йому це пообіцяли місцеві посередники. А мішки то для патріотів України були заготовлені і навіть списки заздалегідь узгоджені. Для москальського мяса мішків не планувалося.
15.05.2022 12:34 Відповісти
na vse riuzzge poxorony treba priglasiti preslovutyj egipetskij orkestr

https://www.youtube.com/watch?v=1yHbAhFnfrA
15.05.2022 15:30 Відповісти
Скотостополь буде дуже багато працювати в цьому напрямку, бо він руцкій город, і буде денацифікований
15.05.2022 12:15 Відповісти
Намек на сиськи сделал просмотр не бессмыленным😀
15.05.2022 12:15 Відповісти
Она там ещё сатанинский обряд проведет судя по её виду.
15.05.2022 12:21 Відповісти
свої дойли ржавими гвоздями приторочить на могилку ванятки
15.05.2022 12:41 Відповісти
Сидить рибалка на березі річки. Бачить - клює! Підсік. Витягує Золоту рибку. Просить Рибка:
- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
15.05.2022 15:38 Відповісти
Отличный конкурс! Тренируйтесь. Роботы у вас будет мно-о-о-го!
15.05.2022 12:15 Відповісти
Мешок не предлагать?
15.05.2022 12:17 Відповісти
Гарний конкурс,бажаю кожному кацапу по гарній могилі 💀
15.05.2022 12:18 Відповісти
Радують уроки історії,що усі диктатори будуть викрадені і убиті. Раша не перевродиться,вона розпадеться
15.05.2022 12:18 Відповісти
"Правільним путьом ідьотє, касаби"! Це ваше велике майбутнє!
15.05.2022 12:20 Відповісти
Они там деградируют со световой скоростью. Какой-то массовый атавизм.🤦
15.05.2022 12:20 Відповісти
Чого ти так? У мене знайомий у Маріуполі, після розвалу Союзу, відкрив майстерню по випуску "високохудожніх" домовин - з цінних порід дерева, і з барельєфним різьбленням зображень християнських символів - розп"яття, Богородиці та іншого Показував якось фотоальбом своїх робіт Від бандюків "данецких" відбою не було! Не знаю, чи живий він зараз Непогана людина - хоч і з "заворотами кишок в голові" .......
15.05.2022 15:28 Відповісти
Перемогла 3 фотографія зверху)
15.05.2022 12:21 Відповісти
@бані очі! Отето справжня жесть!
15.05.2022 12:22 Відповісти
Надіюсь, замовлень у них прибавиться...
15.05.2022 12:28 Відповісти
лучшая магіла года...Нога палковніка
15.05.2022 12:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nxrewCZi5BQ
15.05.2022 12:45 Відповісти
Тема сисек раскрыта
15.05.2022 12:30 Відповісти
Krasivoje konkursa.
15.05.2022 13:45 Відповісти
Нові "скрєпниє" традиції? Головне, що вчасно і доречно....
15.05.2022 12:30 Відповісти
**#нуті... реально zомбаки.... їм ***** впарює культ поховання як свято.... скоро почнуть вірити що здохнуть за шизонутого ***** "честь, свято, рай" .... чи вже вірять.... :/
15.05.2022 12:32 Відповісти
росіяни, наполегливо і натхненно перетворюйте вашу занедбану країну на квітучий могильник!
15.05.2022 12:33 Відповісти
Культ смерті для споконвічної національної ідеї свинособак - загарбницьких війн.
15.05.2022 12:33 Відповісти
Вгадай країну за конкурсом
15.05.2022 12:34 Відповісти
Треба було в Донецьку конкурс проводити. Там кацапський скотомогильник не прикрашений
15.05.2022 12:37 Відповісти
Ну теперь рашистам будет чем заняться. А вообще хитро придумали кремлевские хозяева. Траур переделать в развлечение. Осталось только выдать это как праздник с випивкой и половыми сношениями прямо на могиле Ваньки вернувшегося грузом 200.
15.05.2022 12:38 Відповісти
Люто аплодирую! Жду конкурса на скоростное сжигание тел убитых рашоорков. Телами рашистов Украина этот конкурс уже давно обеспечивает.
15.05.2022 12:39 Відповісти
Красиво бляха! Країна збочинців!
15.05.2022 12:41 Відповісти
Успіхів у створенні нових расєйських конкурсів! Прикрашати могили - це те, в чому вам доведеться практикуватися щодня! Адже ані на Євробаченні, ані де інде вас не чекатимуть
15.05.2022 12:42 Відповісти
15.05.2022 12:47 Відповісти
неужели там людей нормальных не осталось, одни имбецилы
15.05.2022 12:49 Відповісти
Там их никогда и не было
15.05.2022 15:41 Відповісти
У нас рефрижераторні вагони з дохлою мокшею вже задовбались чекати,коли кацапи заберуть своє біосміття.Могли б і забрати своїх ваняток для конкурсу,як наглядний посібник і атрибут.
15.05.2022 12:49 Відповісти
в расии сочуствующие уже собрали деньги для оплаты электричества, потраченного на охлаждение йихних трупов. Скоро заберут. Поэтому и проводят конкурсы, тренируются
15.05.2022 15:45 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы хорошие)
15.05.2022 12:51 Відповісти
Yaplakal
15.05.2022 13:49 Відповісти
Следующий конкурс - лучший танец с гробами на плечах...
15.05.2022 12:52 Відповісти
Нее, тут жодного шансу...
""
15.05.2022 12:55 Відповісти
Сама гарна прикраса на могилу - напис "Тут лежить В.В. пуцин - погибший в результате попытки высрать собственный скелет!"...
15.05.2022 12:53 Відповісти
Фигачьте, для тренировок нынче материала немеренно, можно стать настоящими асами этого дела. И сервис будет очень востребован.
15.05.2022 12:54 Відповісти
А тепер конкурс на кількість.....
15.05.2022 12:54 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы интересные))
15.05.2022 12:56 Відповісти
*****-копать ,какие же они **** ******** ,это панове ,просто ****** !!
15.05.2022 13:00 Відповісти
И дальше тост "Ну, за спецоперацию... не чокаясь..."
15.05.2022 13:02 Відповісти
Це якось повязано

15.05.2022 13:02 Відповісти
На Чорнобаевку
15.05.2022 13:12 Відповісти
Кацапи кажуть ГостомЬЄль
15.05.2022 13:19 Відповісти
..а просто нормально жити та нормально ставитися до живИх кацапам-андрофагам у маленький мозок з єдиною ізвІліной, та й з тією - на сраці, не прийшло.. мертва недодержава дебілів
15.05.2022 13:08 Відповісти
Я бы еще предложил им конкурс на лучшее самоубийство
15.05.2022 13:16 Відповісти
Ну кацапи є кацапи. Тільки вони можуть таке придумати.

https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw
15.05.2022 13:18 Відповісти
это *******, сказала бы Крупская..
15.05.2022 20:07 Відповісти
Конкурс. На украшение могил. Фильмы о зомби апокалипсисе уже и фильмами не кажутся. Пора строить стену.
15.05.2022 13:24 Відповісти
а вдоль стены - минные поля! с двух сторон
15.05.2022 15:26 Відповісти
*Руssкий* це діагноз частіше за все невиліковний
15.05.2022 13:31 Відповісти
Прикрасили ? А тепер пустіть танк, нехай поїздить, покрутиться, й сказати, що ось так ваші сини роблять на українських кладовищах.
Ублюдки кончені, щоб ви всі суки повиздихали.
15.05.2022 13:34 Відповісти
Спасибо за сиськи на третьей фотографии. Хотя татушки у неё стремные.
15.05.2022 13:55 Відповісти
Невже 20000 карбованців - 9000 гривень? Долар у обміннику коштує 300 карбованців!!!
А що, хіба можна дешевше купити?
15.05.2022 13:56 Відповісти
Тутешні роблять цвинтар із нічого, інші палять своїх загиблих в українських курниках. КОНЧЕНІ ДВОНОГІ НЕЛЮДИ ...
15.05.2022 14:05 Відповісти
15.05.2022 14:10 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
15.05.2022 14:24 Відповісти
уже 27 тысяч мёртвых так что ********* украшать!
15.05.2022 14:45 Відповісти
рівняли, рівняли, один хрін криво всьо лежить. криворуки мутанти
15.05.2022 15:03 Відповісти
В Росії провели конкурс із прикрашання могил.
Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. А перемогла в конкурсі команда песиків з Чорнобаївки.
15.05.2022 15:07 Відповісти
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
15.05.2022 15:43 Відповісти
А также сомы и раки Северского Донца
15.05.2022 15:56 Відповісти
який вчасний конкурс!! надзвичайно актуальний для раши! аж сльоза прошибає...
15.05.2022 15:23 Відповісти
А на красиво украшенной могиле табличка "Молодая вдова опять согласна..." и номер телефона.
15.05.2022 15:39 Відповісти
Это они своевременно придумали. Следующий конкурс - на лучшие похороны. С шампанским, кражей невесты и последующим салютом
15.05.2022 15:53 Відповісти
Правильно, хай звикають до землі, леприкони їбучі.
15.05.2022 18:24 Відповісти
 
 