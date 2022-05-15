В Росії провели конкурс із прикрашання могил. ФОТОрепортаж
Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. Севастопольці заради участі в конкурсі добиралися чотири доби.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Конкурс відбувся в Новосибірську. Протягом години його учасники мали прикрасити місце поховання з допомогою плитки, живих та штучних квітів.
"Враження чудові. Такі конкурси - це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання треба впорядковувати. ... Правильно, що організатори дали конкурс на загальне бачення", - розповіла журналістам конкурсантка із Севастополя Тетяна Федотова.
Також на Цензор.НЕТ: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,4 тис. осіб, 200 літаків, 164 гелікоптери, 1 220 танків і 2 958 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Перемогла на конкурсі команда з Омська. Чемпіони отримали приз - 20 тис. рублів (9 тис. грн).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и те и эти любят землю...
да, но только украинцы 6 соток, а кацапы 2х1 м
хороший праздник !
навык рытья могил и установки памятников должен быть отработан у кацапов до автоматизма
⚡️Киевсовет решил демонтировать 47 памятных знаков, связанных с Россией, в том числе 3 памятника Пушкину
В списке памятных знаков, подлежащих демонтажу, указано 22 памятника, в том числе 3 памятника Пушкину, советскому писателю Николаю Островскому, памятник-могила советскому военачальнику Николаю Ватутину, монумент работников россиянина и украинца с гербом СССР и композиция в честь Переяславской Рады у арки Дружбы народов, памятник советскому военачальнику Сидору Ковпаку, памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову (с перенесением в Музей авиации), памятник начальнику дивизии Красной Армии времен гражданской войны в России Николаю Щорсу.
https://t.me/kievreal1/21586
- Яку? - В Росії почали символічні поховання своїх убитих «іхтамнєтів» , яких, насправді , вовки в ярах українських доїдають!
- Знайшли новину! Це повинно було рано чи пізно початься - з тих пір, як у них почали відбирать особисті документи при заході в Україну Мене цікавить тільки одне - вони «кенотафи» ставитимуть «по повній програмі» - з викопуванням ями і похованням особистих речей покійного, чи тільки символічно надгробок насиплють?
https://www.youtube.com/watch?v=1yHbAhFnfrA
- Відпусти мене, старче... Три бажання виконаю...
Подумав чоловік, та й питає:
- Росію знаєш?
- Знаю...
- Обгороди її бетонним муром метрів з десять висотою....
Обгородила...
- Тепер виведи звідти всіх порядних людей...
Вивела...
- А тепер заливай усе бетоном, поки вискакувать не почали!...
""
https://www.youtube.com/watch?v=0gVROku-Lmw
Ублюдки кончені, щоб ви всі суки повиздихали.
А що, хіба можна дешевше купити?
Команди з Новосибірська, Омська та окупованого Севастополя змагалися в оформленні місць поховання. А перемогла в конкурсі команда песиків з Чорнобаївки.
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…