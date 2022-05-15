Защитники "Азовстали" показали, чем занимаются во время отдыха. ФОТОрепортаж

Защитники Мариуполя в перерывах между боями отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг.

Фотографии их досуга опубликовала Государственная пограничная служба Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на Азовстали! А в перерывах наши Герои отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Пресс-конференция жен украинских защитников, заблокированных на "Азовстали". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ










