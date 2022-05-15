РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7531 посетитель онлайн
Новости Фото Война
18 499 19

Защитники "Азовстали" показали, чем занимаются во время отдыха. ФОТОрепортаж

Защитники Мариуполя в перерывах между боями отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг.

Фотографии их досуга опубликовала Государственная пограничная служба Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на Азовстали! А в перерывах наши Герои отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Пресс-конференция жен украинских защитников, заблокированных на "Азовстали". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Защитники Азовстали показали, чем занимаются во время отдыха 01
Защитники Азовстали показали, чем занимаются во время отдыха 02
Защитники Азовстали показали, чем занимаются во время отдыха 03
Защитники Азовстали показали, чем занимаются во время отдыха 04
Защитники Азовстали показали, чем занимаются во время отдыха 05

Автор: 

Госпогранслужба (6875) Мариуполь (5748) Азов (836) Азовсталь (383)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Дякую Господи що врятуєш цих найкращих воїнів в світі...
показать весь комментарий
15.05.2022 15:59 Ответить
+31
Книжки, шахи - козломорді і слів таких не знають.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:06 Ответить
+28
Ми живемо у історичні часи.Ці люди будуть увіковічнені та прославлені у вічність у книгах ,фільмах ,художності та монументах.Ця незламність українського духу говорить сама за себе ,чому Україне є і буде.А безліч могутніх імперій в же давно немає .Слава ЗСУ слава Азову та україньському наподу слава!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 16:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую Господи що врятуєш цих найкращих воїнів в світі...
показать весь комментарий
15.05.2022 15:59 Ответить
А якщо їх вб'ють ти теж будеш дякувати своєму богу?
показать весь комментарий
15.05.2022 19:16 Ответить
Ми живемо у історичні часи.Ці люди будуть увіковічнені та прославлені у вічність у книгах ,фільмах ,художності та монументах.Ця незламність українського духу говорить сама за себе ,чому Україне є і буде.А безліч могутніх імперій в же давно немає .Слава ЗСУ слава Азову та україньському наподу слава!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 16:06 Ответить
Нажаль героїзм одних це помилки інших.Важливо зозібрати все що привело до такого і винні мають бути покарані.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:20 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 17:58 Ответить
Книжки, шахи - козломорді і слів таких не знають.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:06 Ответить
Парни, боронь вас боже!!! Смотришь и человеческие лица,смотришь на орков и диву даешься, как природа так отдыхает на людях!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:18 Ответить
Тільки дочекайтесь підмоги....Боже почуй нас і поможи нашим Воїнам.....
показать весь комментарий
15.05.2022 16:09 Ответить
молюсь каждый день за АЗОВ и УКРАИНУ.спаси и сохрани!
показать весь комментарий
15.05.2022 16:11 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
15.05.2022 16:12 Ответить
Вони будуть жити і множити свій Сталевий Дух на всю Україну!
Ви і є ті Герої, яким СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 16:12 Ответить
владу не критикують під час війни!не на часі!-влада
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ? 2022
показать весь комментарий
15.05.2022 16:13 Ответить
Азов - это наша несломленная Украина, и, говоря по другому, Украина - это Азов, это наши хлопцы.
Сколько в них верности долгу и патриотизма, нашей власти до них ещё полем и полем.
К сожалению, ненависть и зависть одних перевешивает возможности и стойкость других.
Нет смысла говорить с властью.
показать весь комментарий
15.05.2022 16:26 Ответить
жителі Донецька й Луганська - ви нікуди не дінетесь ,планета Земля має круглу форму як і паркан ,який буде кругом всієї росії ...Так що пакуйте речі
показать весь комментарий
15.05.2022 16:33 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 16:45 Ответить
якщо бог існує, він врятує Маріуполь та його Героїв
показать весь комментарий
15.05.2022 17:32 Ответить
Тримайтеся хлопці!
Всім вам здоров"я,воїнам світла!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 17:44 Ответить
Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус (с)
показать весь комментарий
15.05.2022 19:29 Ответить
ЕСЛИ ОНИ ПОГИБНУТ - ПОГИБНУТ ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА И ЕГО ШАЙКИ !!!
показать весь комментарий
16.05.2022 02:04 Ответить
 
 