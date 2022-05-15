Защитники "Азовстали" показали, чем занимаются во время отдыха. ФОТОрепортаж
Защитники Мариуполя в перерывах между боями отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг.
Фотографии их досуга опубликовала Государственная пограничная служба Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на Азовстали! А в перерывах наши Герои отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+41 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий15.05.2022 15:59 Ответить Ссылка
+31 Белла Богун
показать весь комментарий15.05.2022 16:06 Ответить Ссылка
+28 Вільна Людина.
показать весь комментарий15.05.2022 16:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви і є ті Герої, яким СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ? 2022
Сколько в них верности долгу и патриотизма, нашей власти до них ещё полем и полем.
К сожалению, ненависть и зависть одних перевешивает возможности и стойкость других.
Нет смысла говорить с властью.
Всім вам здоров"я,воїнам світла!!!
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус (с)