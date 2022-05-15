Захисники "Азовсталі" показали, чим займаються під час відпочинку. ФОТОрепортаж

Оборонці Маріуполя в перервах між боями відволікаються грою в шахи та читанням книг.

Світлини їхнього дозвілля опублікувала Державна прикордонна служба України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри надскладні умови, прикордонники Маріупольського загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на Азовсталі! А у перервах наші Герої відволікаються грою в шахи та читанням книг", - йдеться у повідомленні.

