Захисники "Азовсталі" показали, чим займаються під час відпочинку. ФОТОрепортаж
Оборонці Маріуполя в перервах між боями відволікаються грою в шахи та читанням книг.
Світлини їхнього дозвілля опублікувала Державна прикордонна служба України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Попри надскладні умови, прикордонники Маріупольського загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на Азовсталі! А у перервах наші Герої відволікаються грою в шахи та читанням книг", - йдеться у повідомленні.
Ви і є ті Герої, яким СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ? 2022
Сколько в них верности долгу и патриотизма, нашей власти до них ещё полем и полем.
К сожалению, ненависть и зависть одних перевешивает возможности и стойкость других.
Нет смысла говорить с властью.
Всім вам здоров"я,воїнам світла!!!
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус (с)