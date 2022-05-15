УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6747 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
18 499 19

Захисники "Азовсталі" показали, чим займаються під час відпочинку. ФОТОрепортаж

Оборонці Маріуполя в перервах між боями відволікаються грою в шахи та читанням книг.

Світлини їхнього дозвілля опублікувала Державна прикордонна служба України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри надскладні умови, прикордонники Маріупольського загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на Азовсталі! А у перервах наші Герої відволікаються грою в шахи та читанням книг", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Пресконференція дружин українських захисників, заблокованих на "Азовсталі". ВIДЕО

Захисники Азовсталі показали, чим займаються під час відпочинку 01
Захисники Азовсталі показали, чим займаються під час відпочинку 02
Захисники Азовсталі показали, чим займаються під час відпочинку 03
Захисники Азовсталі показали, чим займаються під час відпочинку 04
Захисники Азовсталі показали, чим займаються під час відпочинку 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6448) Маріуполь (3268) Азов (820) Азовсталь (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Дякую Господи що врятуєш цих найкращих воїнів в світі...
показати весь коментар
15.05.2022 15:59 Відповісти
+31
Книжки, шахи - козломорді і слів таких не знають.
показати весь коментар
15.05.2022 16:06 Відповісти
+28
Ми живемо у історичні часи.Ці люди будуть увіковічнені та прославлені у вічність у книгах ,фільмах ,художності та монументах.Ця незламність українського духу говорить сама за себе ,чому Україне є і буде.А безліч могутніх імперій в же давно немає .Слава ЗСУ слава Азову та україньському наподу слава!!!
показати весь коментар
15.05.2022 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую Господи що врятуєш цих найкращих воїнів в світі...
показати весь коментар
15.05.2022 15:59 Відповісти
А якщо їх вб'ють ти теж будеш дякувати своєму богу?
показати весь коментар
15.05.2022 19:16 Відповісти
Ми живемо у історичні часи.Ці люди будуть увіковічнені та прославлені у вічність у книгах ,фільмах ,художності та монументах.Ця незламність українського духу говорить сама за себе ,чому Україне є і буде.А безліч могутніх імперій в же давно немає .Слава ЗСУ слава Азову та україньському наподу слава!!!
показати весь коментар
15.05.2022 16:06 Відповісти
Нажаль героїзм одних це помилки інших.Важливо зозібрати все що привело до такого і винні мають бути покарані.
показати весь коментар
15.05.2022 16:20 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 17:58 Відповісти
Книжки, шахи - козломорді і слів таких не знають.
показати весь коментар
15.05.2022 16:06 Відповісти
Парни, боронь вас боже!!! Смотришь и человеческие лица,смотришь на орков и диву даешься, как природа так отдыхает на людях!!!
показати весь коментар
15.05.2022 17:18 Відповісти
Тільки дочекайтесь підмоги....Боже почуй нас і поможи нашим Воїнам.....
показати весь коментар
15.05.2022 16:09 Відповісти
молюсь каждый день за АЗОВ и УКРАИНУ.спаси и сохрани!
показати весь коментар
15.05.2022 16:11 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.05.2022 16:12 Відповісти
Вони будуть жити і множити свій Сталевий Дух на всю Україну!
Ви і є ті Герої, яким СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!!!
показати весь коментар
15.05.2022 16:12 Відповісти
владу не критикують під час війни!не на часі!-влада
https://youtu.be/O3pmfkBe5vE
ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ? 2022
показати весь коментар
15.05.2022 16:13 Відповісти
Азов - это наша несломленная Украина, и, говоря по другому, Украина - это Азов, это наши хлопцы.
Сколько в них верности долгу и патриотизма, нашей власти до них ещё полем и полем.
К сожалению, ненависть и зависть одних перевешивает возможности и стойкость других.
Нет смысла говорить с властью.
показати весь коментар
15.05.2022 16:26 Відповісти
жителі Донецька й Луганська - ви нікуди не дінетесь ,планета Земля має круглу форму як і паркан ,який буде кругом всієї росії ...Так що пакуйте речі
показати весь коментар
15.05.2022 16:33 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2022 16:45 Відповісти
якщо бог існує, він врятує Маріуполь та його Героїв
показати весь коментар
15.05.2022 17:32 Відповісти
Тримайтеся хлопці!
Всім вам здоров"я,воїнам світла!!!
показати весь коментар
15.05.2022 17:44 Відповісти
Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус (с)
показати весь коментар
15.05.2022 19:29 Відповісти
ЕСЛИ ОНИ ПОГИБНУТ - ПОГИБНУТ ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ПУТИНА И ЕГО ШАЙКИ !!!
показати весь коментар
16.05.2022 02:04 Відповісти
 
 