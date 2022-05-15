УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5533 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 906 12

Пресконференція дружин українських захисників, заблокованих на "Азовсталі". ВIДЕО

Дружини українських захисників, які перебувають на заблокованій "Азовсталі", проводять пресконференцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3268) Азов (820) Азовсталь (450) 36 окрема бригада морської піхоти (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
показати весь коментар
15.05.2022 15:01 Відповісти
+3
Взагалі вважаю, що ті міста на півночі та сході України не потрібно відновлювати. А нащо? Щоб і В майбутньому була загроза русифікації тих людей?
Потрібно максимально перевезти населення з тих територій в центральну /західну Україну. Взагалі, потрібно побудувати нове місто. По фінансам воно й так мабуть вийде одно, що відбудовувати рашистами зруйновані міста.
Та й всю промисловість потрібно в найбільш короткі часи перевезти.

Посудіть самі-пам'ять в людей нажаль коротка. Люди за деякий час знов будуть голусувати за ala Медведчуків, Бойків тощо.
Так що, ті міста в близькості расеї, не потрібно відбудовувати.

СЛАВА УКРАЇНІ
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
+2
Не можна здавати ні метру нашої землі, всі міста треба звільнити та відновити. Тих, хто чекав руського міра треба відправвити в рашу, а ці міста заселити українцями.
показати весь коментар
15.05.2022 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взагалі вважаю, що ті міста на півночі та сході України не потрібно відновлювати. А нащо? Щоб і В майбутньому була загроза русифікації тих людей?
Потрібно максимально перевезти населення з тих територій в центральну /західну Україну. Взагалі, потрібно побудувати нове місто. По фінансам воно й так мабуть вийде одно, що відбудовувати рашистами зруйновані міста.
Та й всю промисловість потрібно в найбільш короткі часи перевезти.

Посудіть самі-пам'ять в людей нажаль коротка. Люди за деякий час знов будуть голусувати за ala Медведчуків, Бойків тощо.
Так що, ті міста в близькості расеї, не потрібно відбудовувати.

СЛАВА УКРАЇНІ
показати весь коментар
15.05.2022 14:41 Відповісти
довбо'..***(ша)
показати весь коментар
15.05.2022 14:59 Відповісти
Ну, ну да, и-за бугра воно всегда виднее ). Мужик ты несёшь чушь. Тебе бы понравилось, если бы твой дом розебали, а правительство твоей страны такое. Не мы это чинить не будем. Так чтоли?
показати весь коментар
15.05.2022 15:02 Відповісти
Пфуй чёрт, извиняюсь леди не посмотрел на ник.
показати весь коментар
15.05.2022 15:04 Відповісти
Не можна здавати ні метру нашої землі, всі міста треба звільнити та відновити. Тих, хто чекав руського міра треба відправвити в рашу, а ці міста заселити українцями.
показати весь коментар
15.05.2022 15:08 Відповісти
А вот это одобряю, нужно смотреть на тех у кого есть росс паспорт. Такие нам тута не надо.
показати весь коментар
15.05.2022 15:11 Відповісти
Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
показати весь коментар
15.05.2022 15:01 Відповісти
Але після перемоги! Покажемо всім, що у нас і переможців судять!
показати весь коментар
15.05.2022 15:21 Відповісти
Да, именно после победы. Но мы не забудем
показати весь коментар
15.05.2022 15:32 Відповісти
Меня интересует другое, а план по спасению разрабатывается или как получится?
показати весь коментар
15.05.2022 16:19 Відповісти
Маріуполь та Азов можуть звільнити тільки ВСУ, на жодні варіанти відпустити бійців Азову РФ не піде, якщо ВСУ не встигне їх там знищать усіх...
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.
показати весь коментар
15.05.2022 19:31 Відповісти
 
 