Пресконференція дружин українських захисників, заблокованих на "Азовсталі". ВIДЕО
Дружини українських захисників, які перебувають на заблокованій "Азовсталі", проводять пресконференцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Потрібно максимально перевезти населення з тих територій в центральну /західну Україну. Взагалі, потрібно побудувати нове місто. По фінансам воно й так мабуть вийде одно, що відбудовувати рашистами зруйновані міста.
Та й всю промисловість потрібно в найбільш короткі часи перевезти.
Посудіть самі-пам'ять в людей нажаль коротка. Люди за деякий час знов будуть голусувати за ala Медведчуків, Бойків тощо.
Так що, ті міста в близькості расеї, не потрібно відбудовувати.
СЛАВА УКРАЇНІ
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.