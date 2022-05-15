РУС
8 906 12

Пресс-конференция жен украинских защитников, заблокированных на "Азовстали". ВИДЕО

Жены украинских защитников, находящихся на заблокированной "Азовстали", проводят пресс-конференцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Мариуполь (5748) Азов (836) Азовсталь (383) 36 отдельная бригада морской пехоты (215)
+9
Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
15.05.2022 15:01 Ответить
+3
Взагалі вважаю, що ті міста на півночі та сході України не потрібно відновлювати. А нащо? Щоб і В майбутньому була загроза русифікації тих людей?
Потрібно максимально перевезти населення з тих територій в центральну /західну Україну. Взагалі, потрібно побудувати нове місто. По фінансам воно й так мабуть вийде одно, що відбудовувати рашистами зруйновані міста.
Та й всю промисловість потрібно в найбільш короткі часи перевезти.

Посудіть самі-пам'ять в людей нажаль коротка. Люди за деякий час знов будуть голусувати за ala Медведчуків, Бойків тощо.
Так що, ті міста в близькості расеї, не потрібно відбудовувати.

СЛАВА УКРАЇНІ
15.05.2022 14:41 Ответить
+2
Не можна здавати ні метру нашої землі, всі міста треба звільнити та відновити. Тих, хто чекав руського міра треба відправвити в рашу, а ці міста заселити українцями.
15.05.2022 15:08 Ответить
довбо'..***(ша)
15.05.2022 14:59 Ответить
Ну, ну да, и-за бугра воно всегда виднее ). Мужик ты несёшь чушь. Тебе бы понравилось, если бы твой дом розебали, а правительство твоей страны такое. Не мы это чинить не будем. Так чтоли?
15.05.2022 15:02 Ответить
Пфуй чёрт, извиняюсь леди не посмотрел на ник.
15.05.2022 15:04 Ответить
Не можна здавати ні метру нашої землі, всі міста треба звільнити та відновити. Тих, хто чекав руського міра треба відправвити в рашу, а ці міста заселити українцями.
15.05.2022 15:08 Ответить
А вот это одобряю, нужно смотреть на тех у кого есть росс паспорт. Такие нам тута не надо.
15.05.2022 15:11 Ответить
Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
15.05.2022 15:01 Ответить
Але після перемоги! Покажемо всім, що у нас і переможців судять!
15.05.2022 15:21 Ответить
Да, именно после победы. Но мы не забудем
15.05.2022 15:32 Ответить
Меня интересует другое, а план по спасению разрабатывается или как получится?
15.05.2022 16:19 Ответить
Маріуполь та Азов можуть звільнити тільки ВСУ, на жодні варіанти відпустити бійців Азову РФ не піде, якщо ВСУ не встигне їх там знищать усіх...
Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.
«Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», - пояснил он.
15.05.2022 19:31 Ответить
 
 