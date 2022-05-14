Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО
Родичі захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", проводять спеціальний брифінг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Родичі українських військових, які понад два місяці боронять Маріуполь на "Азовсталі", закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції.
Вони також заявили, що вивезти військових можна в Туреччину — президент Ердоган заявляв про готовність їх прийняти.
Топ коментарі
+14 Чайка Київ
показати весь коментар14.05.2022 14:02 Відповісти Посилання
+12 Ksenia VB
показати весь коментар14.05.2022 13:31 Відповісти Посилання
+10 Voc Vox
показати весь коментар14.05.2022 13:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А решта то таке..
Але народ то знову у дурниках.
Раніше журнашлюхам платив мертвечук. Тепер мервечуківським журнашлюхам платить сам нарід, з власної кишені, за те, щоб вони облизували дерьмака та його Бубочку.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
Вони з арестовичем ментальні брати-неукраїнці.