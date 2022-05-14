Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО

Родичі захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", проводять спеціальний брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Родичі українських військових, які понад два місяці боронять Маріуполь на "Азовсталі", закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції.

Вони також заявили, що вивезти військових можна в Туреччину — президент Ердоган заявляв про готовність їх прийняти.

Читайте також: Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук