Брифінг рідних захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь". ВIДЕО

Родичі захисників Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", проводять спеціальний брифінг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Родичі українських військових, які понад два місяці боронять Маріуполь на "Азовсталі", закликали Китай виступити посередником у переговорах щодо їхньої екстракції.

Вони також заявили, що вивезти військових можна в Туреччину — президент Ердоган заявляв про готовність їх прийняти.

Читайте також: Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук

Маріуполь (3268) евакуація (2424) Азов (820) Азовсталь (450) 36 окрема бригада морської піхоти (214)
Топ коментарі
+14
14.05.2022 14:02 Відповісти
14.05.2022 14:02 Відповісти
+12
На марафоні не покажуть. Там взагалі лише один герой.
А решта то таке..
14.05.2022 13:31 Відповісти
14.05.2022 13:31 Відповісти
+10
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
14.05.2022 13:43 Відповісти
14.05.2022 13:43 Відповісти
На марафоні не покажуть. Там взагалі лише один герой.
А решта то таке..
14.05.2022 13:31 Відповісти
14.05.2022 13:31 Відповісти
14.05.2022 14:02 Відповісти
14.05.2022 14:02 Відповісти
Геть Ткаченко !!!
14.05.2022 14:04 Відповісти
14.05.2022 14:04 Відповісти
Все просто ці журнашлюхи ,що обсосували ,обслуговували мертведчук ,за гроші,сьогодні якісно облизують дерьмака ,паДольляка ,преза,які хочуть заглянути в очко уйла.
14.05.2022 14:20 Відповісти
14.05.2022 14:20 Відповісти
Зараз вони працюють на інше очко, вже зелене.
Але народ то знову у дурниках.
14.05.2022 15:03 Відповісти
14.05.2022 15:03 Відповісти
Ще й у яких дурниках.
Раніше журнашлюхам платив мертвечук. Тепер мервечуківським журнашлюхам платить сам нарід, з власної кишені, за те, щоб вони облизували дерьмака та його Бубочку.
14.05.2022 15:16 Відповісти
14.05.2022 15:16 Відповісти
Саме Ткаченко прийняв рішення про вимкнення з ефіру кількох телеканалів і редакцій, попри те, що його повноваження не мають відношення до телетрансляції. Це стосується не лише 5+прямий і еспресо. Втратив доступ до ефіру суспільний мовник, Шустер Live, ще кілька інших редакцій, які не є відверто опозиційними. Справа не лише в інформації, а в тому, що міністр культури створив такий собі тотальний 1+1. І не хоче, щоби внутрішня кухня випливла назовні. Тож, я думаю, цю зелену інформаційну блокаду тягнутимуть доти, доки суспільство не відчує небезпеку від руйнування свободи слова.
14.05.2022 19:58 Відповісти
14.05.2022 19:58 Відповісти
Блокировка морских портов ведущее к всемирному голоду - это уже дело ООН и всего мира. Это не локальная война. Зовите морские миротворческие силы ООН или другие и разблокируйте порты Одессы, Николаева, Мариуполя. Так можно освободить Азов.
14.05.2022 13:33 Відповісти
14.05.2022 13:33 Відповісти
Дельное предложение, но ООН боится
14.05.2022 13:46 Відповісти
14.05.2022 13:46 Відповісти
14.05.2022 13:37 Відповісти
14.05.2022 13:37 Відповісти
14.05.2022 13:39 Відповісти
14.05.2022 13:39 Відповісти
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
14.05.2022 13:43 Відповісти
14.05.2022 13:43 Відповісти
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото.
14.05.2022 13:44 Відповісти
14.05.2022 13:44 Відповісти
Зате його дуже ******* нє_такіє_руZкіє, облизують його з голови до ніг.
Вони з арестовичем ментальні брати-неукраїнці.
14.05.2022 14:22 Відповісти
14.05.2022 14:22 Відповісти
До Китаю? це що арахамія підказав, поклик у порожнечу, нажаль.
14.05.2022 13:44 Відповісти
14.05.2022 13:44 Відповісти
Зараз Ки обісреться... Тільки надувати щоки здатні. Які,всі,значими й величні,але, нікчемні
14.05.2022 13:54 Відповісти
14.05.2022 13:54 Відповісти
Китай це той самий комунiстичний режим, який в своiiй краiiнi знищив понад 60 мiлiонiв элiти суспiльства. Тай зараз торгуе людськими органами,якi незаконно виймають у живих людей, якi займаються духовним вдосконалюванням Фалунь Дафа. Також геноцид уйгурiв. Видно у влади сильнi звязки i хочуть пiдняти авторитет Компартiii Китаю.
14.05.2022 15:01 Відповісти
14.05.2022 15:01 Відповісти
 
 