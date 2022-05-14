Брифинг родственников находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя. ВИДЕО
Родственники находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя проводят специальный брифинг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Родственники украинских военных, более двух месяцев защищающих Мариуполь на "Азовстали", призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции.
Они также заявили, что вывезти военных можно в Турцию – президент Эрдоган заявлял о готовности их принять.
