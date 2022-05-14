РУС
Брифинг родственников находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя. ВИДЕО

Родственники находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя проводят специальный брифинг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Родственники украинских военных, более двух месяцев защищающих Мариуполь на "Азовстали", призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции.

Они также заявили, что вывезти военных можно в Турцию – президент Эрдоган заявлял о готовности их принять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

Мариуполь (5748) эвакуация (2183) Азов (836) Азовсталь (383) 36 отдельная бригада морской пехоты (215)
+14
14.05.2022 14:02 Ответить
+12
На марафоні не покажуть. Там взагалі лише один герой.
А решта то таке..
14.05.2022 13:31 Ответить
+10
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
14.05.2022 13:43 Ответить
14.05.2022 13:31 Ответить
14.05.2022 14:02 Ответить
Геть Ткаченко !!!
14.05.2022 14:04 Ответить
Все просто ці журнашлюхи ,що обсосували ,обслуговували мертведчук ,за гроші,сьогодні якісно облизують дерьмака ,паДольляка ,преза,які хочуть заглянути в очко уйла.
14.05.2022 14:20 Ответить
Зараз вони працюють на інше очко, вже зелене.
Але народ то знову у дурниках.
14.05.2022 15:03 Ответить
Ще й у яких дурниках.
Раніше журнашлюхам платив мертвечук. Тепер мервечуківським журнашлюхам платить сам нарід, з власної кишені, за те, щоб вони облизували дерьмака та його Бубочку.
14.05.2022 15:16 Ответить
Саме Ткаченко прийняв рішення про вимкнення з ефіру кількох телеканалів і редакцій, попри те, що його повноваження не мають відношення до телетрансляції. Це стосується не лише 5+прямий і еспресо. Втратив доступ до ефіру суспільний мовник, Шустер Live, ще кілька інших редакцій, які не є відверто опозиційними. Справа не лише в інформації, а в тому, що міністр культури створив такий собі тотальний 1+1. І не хоче, щоби внутрішня кухня випливла назовні. Тож, я думаю, цю зелену інформаційну блокаду тягнутимуть доти, доки суспільство не відчує небезпеку від руйнування свободи слова.
14.05.2022 19:58 Ответить
Блокировка морских портов ведущее к всемирному голоду - это уже дело ООН и всего мира. Это не локальная война. Зовите морские миротворческие силы ООН или другие и разблокируйте порты Одессы, Николаева, Мариуполя. Так можно освободить Азов.
14.05.2022 13:33 Ответить
Дельное предложение, но ООН боится
14.05.2022 13:46 Ответить
14.05.2022 13:37 Ответить
14.05.2022 13:39 Ответить
14.05.2022 13:43 Ответить
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото.
14.05.2022 13:44 Ответить
Зате його дуже ******* нє_такіє_руZкіє, облизують його з голови до ніг.
Вони з арестовичем ментальні брати-неукраїнці.
14.05.2022 14:22 Ответить
До Китаю? це що арахамія підказав, поклик у порожнечу, нажаль.
14.05.2022 13:44 Ответить
Зараз Ки обісреться... Тільки надувати щоки здатні. Які,всі,значими й величні,але, нікчемні
14.05.2022 13:54 Ответить
Китай це той самий комунiстичний режим, який в своiiй краiiнi знищив понад 60 мiлiонiв элiти суспiльства. Тай зараз торгуе людськими органами,якi незаконно виймають у живих людей, якi займаються духовним вдосконалюванням Фалунь Дафа. Також геноцид уйгурiв. Видно у влади сильнi звязки i хочуть пiдняти авторитет Компартiii Китаю.
14.05.2022 15:01 Ответить
 
 