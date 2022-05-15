Семья "азовцев" Виталий и Алла Таран погибли в Мариуполе. ФОТО

Виталий и Алла Таран были в полку "Азов" почти с начала его создания. Виталий погиб 15 апреля в бою с рашистами, а Алла – 8 мая от российской авиабомбы.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь (Калина), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня день семьи. И я хочу рассказать историю семьи, которая была мне очень близка. Они погибли здесь, в Мариуполе.

Таран Виталий и Таран Алла. Оба из Красногоровки выехали в 14 году. Стали волонтерами. В полку "Азов" почти с самого начала его создания. Работали на кухне. А потом оформились уже на службу.

Алла была деловдом, Виталий – начальником финансов. В одном из боев получил ранение, но в госпиталь не ушел. Остался со своим подразделением.

Они женились в "Азове". Их семья родилась здесь, и так же здесь становилась больше. Их сын тоже родился здесь, в Мариуполе.

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Они до последнего были вместе. И пошли друг за другом. Это реальные люди. Настоящие. Молодые и жаждущие жизни", - отметил Калина.

"Аллочка когда-то работала парикмахером, делала маникюры. И хотела, чтобы все вокруг было красиво. Всегда была душой компании. Инициативная, все под руками горело. Виталик всегда переживал за других больше, чем за себя. Имел отличный голос и очень классно пел. Скажу так: страшно когда психика адаптируется и защищается, чтобы все это выдержать. Выдерживаешь. А потом гибнут твои родные. Целая семья.

Сначала муж – мой друг – Виталик Таран, он погиб 15 апреля. Алла стала вдовой. А затем 8 мая российская авиабомба убила ее. Малыш остался полным сиротой. Мы дружили. Аллочка крестная моего сына. Двое Героев скончались. Не стало целой семьи. И я ничего не мог поделать…

Я, все командование, все мы круглосуточно боремся за спасение наших военных. И это история только об одной семье. Но вы должны понять, что здесь идут в на тот свет целыми семьями. Даже сейчас. Сегодня – международный день семьи. Вспомните Аллу и Виталия, когда будете думать о своих семьях и обнимать своих любимых. Вспомните о том, что эти молодые и красивые люди сейчас погибают, защищая нашу землю", - подытожил Паламарь.

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