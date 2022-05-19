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Концепцию развития Тростянца после войны поможет разрабатывать австрийская компания, - мэр Бова. ФОТО

Концепцию будущего города Тростянец Сумской области будут разрабатывать с австрийской компанией iC consulenten ZT GmbH, работающей в Вене.

Об этом городской голова Тростянца Юрий Бова сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH наработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологического, комфортного города", – говорится в сообщении.

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Концепцию развития Тростянца после войны поможет разрабатывать австрийская компания, - мэр Бова 01

Как отметил Бова, компания проделает эту работу бесплатно.

"Отныне впереди 3-4 месяца кропотливого труда. Ведь город Тростянец и Украину нужно существенно функционально, иначе после войны строить и использовать для этого лучший европейский опыт", - отметил мэр.


Концепцию развития Тростянца после войны поможет разрабатывать австрийская компания, - мэр Бова 02

Концепцию развития Тростянца после войны поможет разрабатывать австрийская компания, - мэр Бова 03

Автор: 

Сумская область (3115) Тростянец (26)


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Харьков еще не поделили?
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19.05.2022 07:15 Ответить
Нащадки Гітлера в ХХІ столітті постачали кремлівському фюреру компоненти для зброї, в т.ч., ракет, якими знищувались українські міста. Тепер австрійці "допомагають" своїми концепціями розбудови зруйнованих міст. Безоплатно, звичайно, вони ж щедрої душі люди
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19.05.2022 08:01 Ответить
Братан, это сложно для данного паблика
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19.05.2022 08:21 Ответить
Для початку треба зупинити обстріли через кордон кожен день.
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19.05.2022 07:30 Ответить
а как ты за бугор выехал? возраст то призывной.
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19.05.2022 08:41 Ответить
і що? замість тростянця буде зальцбург???
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19.05.2022 09:40 Ответить
 
 