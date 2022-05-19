Концепцию развития Тростянца после войны поможет разрабатывать австрийская компания, - мэр Бова. ФОТО
Концепцию будущего города Тростянец Сумской области будут разрабатывать с австрийской компанией iC consulenten ZT GmbH, работающей в Вене.
Об этом городской голова Тростянца Юрий Бова сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH наработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологического, комфортного города", – говорится в сообщении.
Как отметил Бова, компания проделает эту работу бесплатно.
"Отныне впереди 3-4 месяца кропотливого труда. Ведь город Тростянец и Украину нужно существенно функционально, иначе после войны строить и использовать для этого лучший европейский опыт", - отметил мэр.
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Олег Кущ #490032
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