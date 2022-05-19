Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова. ФОТО
Концепцію майбутнього міста Тростянець Сумської області розроблятимуть з австрійською компанією iC consulenten ZT GmbH, що працює у Відні.
Про це міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH напрацювати спільно концепцію розбудови майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Бова, компанія виконає цю роботу безкоштовно.
"Відтепер попереду 3-4 місяці копіткої праці. Адже місто Тростянець й Україну треба суттєво функціонально, по іншому, після війни розбудовувати та використати для цього найкращий європейський досвід", - зауважив мер.
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