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Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова. ФОТО

Концепцію майбутнього міста Тростянець Сумської області розроблятимуть з австрійською компанією iC consulenten ZT GmbH, що працює у Відні.

Про це міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Важлива зустріч відбулася сьогодні у Відні. Домовилися з компанією iC consulenten ZT GmbH напрацювати спільно концепцію розбудови майбутнього Тростянця - безпечного, екологічного, комфортного міста", - йдеться у повідомленні.

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Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова 01

Як зазначив Бова, компанія виконає цю роботу безкоштовно.

"Відтепер попереду 3-4 місяці копіткої праці. Адже місто Тростянець й Україну треба суттєво функціонально, по іншому, після війни розбудовувати та використати для цього найкращий європейський досвід", - зауважив мер.


Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова 02

Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова 03

Автор: 

Сумська область (3664) Тростянець (36)


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Харьков еще не поделили?
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19.05.2022 07:15 Відповісти
Нащадки Гітлера в ХХІ столітті постачали кремлівському фюреру компоненти для зброї, в т.ч., ракет, якими знищувались українські міста. Тепер австрійці "допомагають" своїми концепціями розбудови зруйнованих міст. Безоплатно, звичайно, вони ж щедрої душі люди
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19.05.2022 08:01 Відповісти
Братан, это сложно для данного паблика
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19.05.2022 08:21 Відповісти
Для початку треба зупинити обстріли через кордон кожен день.
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19.05.2022 07:30 Відповісти
а как ты за бугор выехал? возраст то призывной.
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19.05.2022 08:41 Відповісти
і що? замість тростянця буде зальцбург???
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19.05.2022 09:40 Відповісти
 
 