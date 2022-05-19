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Глава Еврокомиссии в вышиванке поддержала украинцев. ФОТО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в День вышиванки надела традиционную украинскую вышиванку в знак поддержки и солидарности с украинским народом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной Facebook-странице Европейской комиссии.

В посте выложены фото Урсулы фон дер Ляйен в вышитой сорванце с короткой историей этого праздника.

Глава Еврокомиссии в вышиванке поддержала украинцев 01

"Сегодня мы чествуем украинскую культуру, отмечая День вышиванки. Людей приглашают носить традиционную украинскую одежду с этническими узорами, известную как "Вышиванка", каждый третий четверг мая как символ единства и национальной идентичности. То, что началось 16 лет назад из нескольких студентов, которые оделись в традиционную вышитую одежду, сегодня является традицией, которой придерживаются украинцы и их друзья по всему миру", - говорится в сообщении.

Европейская комиссия призвала "в эти трудные времена" сохранять культуру и традиции Украины.

вышиванка (116) Еврокомиссия (1452) День вышиванки (18) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+26
Гарна дівчина
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19.05.2022 20:09
+26
Урсулі фон дер Ляєн-респект...
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19.05.2022 20:12
+21
Гарна жінка у гарній вишиванці.)))
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19.05.2022 20:17
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Гарна дівчина
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19.05.2022 20:09 Ответить
Файна ж1ночка.
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19.05.2022 20:56 Ответить
мати,здається, шести дітей, однокласниця Бориса Джонсона....
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19.05.2022 21:13 Ответить
вишиванка то мистецтво.
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19.05.2022 20:12 Ответить
U kogo rodnia obžyvaetsia V Vilniuse, podkinte ideju biznesa.
Vot segodnia vpervye v etu vesnu na dvore +20, stal rytsia v škafu, čto tame letnee naiti,
i vdrug myslj stuknula, - a vyšyvanki to u tebia parenj i netu...
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19.05.2022 23:19 Ответить
Урсулі фон дер Ляєн-респект...
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19.05.2022 20:12 Ответить
Красиво!
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19.05.2022 20:13 Ответить
Походу, эта мадам очень на нашей стороне. Этим надо пользоваться.
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19.05.2022 20:15 Ответить
Гарна жінка у гарній вишиванці.)))
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19.05.2022 20:17 Ответить
Яка молодець! Це тобі не косоворотку вдягати
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19.05.2022 20:19 Ответить
а зброю?
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19.05.2022 20:20 Ответить
їй пасує.Хоча що це я несу?Вишиванка усім пасує!
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19.05.2022 20:23 Ответить
Петрович 1, а дійсно, що ти несеш? Хочеш сказати, що вишиванка терешкові пасує, чи в. матвієнко, а може жириновському?
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19.05.2022 20:42 Ответить
а ***** вышиванка пойдет?
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19.05.2022 21:21 Ответить
а ***** вышиванка пойдет?
Давайте выясним.

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20.05.2022 13:40 Ответить
Саван підійде
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20.05.2022 23:04 Ответить
Цікаво, Зеленський свою "касаваротку" зносив вже ?
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19.05.2022 20:26 Ответить
Найвеличніший береже косоворотку, часом знадобиться. Пам'ятаєте сцену з фільму "Весілля в Малинівці"?
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19.05.2022 20:45 Ответить
Джим Моррісон носив вишиванку тоді, коли це ще не було мейнстрімом
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19.05.2022 20:28 Ответить
Джим Моррісон - американський музикант, поет і кінорежисер, вокаліст та лідер гурту «The Doors» ще у 70-х роках минулого століття теж одягав вишиванку. Фотографію зроблено 1966 року американським фотографом Гаєм Вебстером. У SURMA Ukrainian book and music store - українській етно-крамниці, що й досі є на 11 E 7th St, вишиванки завжди були ходовим товаром, а особливо модними були наприкінці 60-х - початку 70-х років. Андрій Варгола, відомий в усьому світі як Енді Уорхол часто навідувався до цього магазину. Розповідають, що цю сорочку Джиму Моррісу подарував саме Енді Ворхол.

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19.05.2022 20:38 Ответить
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19.05.2022 23:16 Ответить
все-таки как приятно что в Германии есть такие политики! если честно первый раз "Германия" написал с большой буквы и подумал о этой стране с теплотой, а очень хотелось бы чаще так думать
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19.05.2022 20:36 Ответить
І одразу яка гарна жінка стає
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19.05.2022 20:39 Ответить
Елізабет Тейлор

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19.05.2022 20:41 Ответить
Так само

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19.05.2022 20:42 Ответить
вишиванка - натуральна, прекрасна альтернатива, краще будь-яких "ботоксів"..
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19.05.2022 20:52 Ответить
Яка гарнюня!!!
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19.05.2022 21:01 Ответить
Кросівоє. Але ти давай, Урсулочка, роби свою справу, ти ж ФОН ДЕР, а це зобов'язує
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19.05.2022 21:17 Ответить
Як органічно ! Як ніжно!
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19.05.2022 21:29 Ответить
Урсула - справжня україночка)
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19.05.2022 22:06 Ответить
Хто модельер? Хто художник?
Такая прелесть)))
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19.05.2022 23:02 Ответить
Фон дер Ляєн ,молодчинка,ще Анналєна Бербок теж нормальна,висновок німкені хороші баби,не те що той тюфяк Шольц!
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19.05.2022 23:32 Ответить
Ну отож. Є на що подивитися. Хай зеля ще плахту подарує. А то поначіпляють на себе хто зна що Пождіть вступимо у ЄС, приодягнем вас трохи (шутка юмора).
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20.05.2022 23:02 Ответить
 
 