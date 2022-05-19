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Очільниця Єврокомісії у вишиванці підтримала українців. ФОТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у День вишиванки одягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з українським народом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Європейської комісії.

У пості викладено фото Урсули фон дер Ляєн у вишиванці з короткою історією цього свята.

Очільниця Єврокомісії у вишиванці підтримала українців 01

"Сьогодні ми вшановуємо українську культуру, відзначаючи День вишиванки. Людей запрошують носити традиційний український одяг з етнічними візерунками, відомий як "Вишиванка", кожного третього четверга травня як символ єдності та національної ідентичності. Те, що почалося 16 років тому з декількох студентів, які одяглися в традиційний вишитий одяг, сьогодні є традицією, якої дотримуються українці та їхні друзі по всьому світу", - сказано в повідомленні.

Європейська комісія закликала "у ці важкі часи" зберігати культуру і традиції України.

Автор: 

вишиванка (72) Єврокомісія (2156) День вишиванки (18) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+26
Гарна дівчина
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19.05.2022 20:09
+26
Урсулі фон дер Ляєн-респект...
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19.05.2022 20:12
+21
Гарна жінка у гарній вишиванці.)))
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19.05.2022 20:17
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Гарна дівчина
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19.05.2022 20:09 Відповісти
Файна ж1ночка.
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19.05.2022 20:56 Відповісти
мати,здається, шести дітей, однокласниця Бориса Джонсона....
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19.05.2022 21:13 Відповісти
вишиванка то мистецтво.
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19.05.2022 20:12 Відповісти
U kogo rodnia obžyvaetsia V Vilniuse, podkinte ideju biznesa.
Vot segodnia vpervye v etu vesnu na dvore +20, stal rytsia v škafu, čto tame letnee naiti,
i vdrug myslj stuknula, - a vyšyvanki to u tebia parenj i netu...
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19.05.2022 23:19 Відповісти
Урсулі фон дер Ляєн-респект...
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19.05.2022 20:12 Відповісти
Красиво!
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19.05.2022 20:13 Відповісти
Походу, эта мадам очень на нашей стороне. Этим надо пользоваться.
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19.05.2022 20:15 Відповісти
Гарна жінка у гарній вишиванці.)))
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19.05.2022 20:17 Відповісти
Яка молодець! Це тобі не косоворотку вдягати
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19.05.2022 20:19 Відповісти
а зброю?
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19.05.2022 20:20 Відповісти
їй пасує.Хоча що це я несу?Вишиванка усім пасує!
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19.05.2022 20:23 Відповісти
Петрович 1, а дійсно, що ти несеш? Хочеш сказати, що вишиванка терешкові пасує, чи в. матвієнко, а може жириновському?
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19.05.2022 20:42 Відповісти
а ***** вышиванка пойдет?
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19.05.2022 21:21 Відповісти
а ***** вышиванка пойдет?
Давайте выясним.

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20.05.2022 13:40 Відповісти
Саван підійде
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20.05.2022 23:04 Відповісти
Цікаво, Зеленський свою "касаваротку" зносив вже ?
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19.05.2022 20:26 Відповісти
Найвеличніший береже косоворотку, часом знадобиться. Пам'ятаєте сцену з фільму "Весілля в Малинівці"?
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19.05.2022 20:45 Відповісти
Джим Моррісон носив вишиванку тоді, коли це ще не було мейнстрімом
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19.05.2022 20:28 Відповісти
Джим Моррісон - американський музикант, поет і кінорежисер, вокаліст та лідер гурту «The Doors» ще у 70-х роках минулого століття теж одягав вишиванку. Фотографію зроблено 1966 року американським фотографом Гаєм Вебстером. У SURMA Ukrainian book and music store - українській етно-крамниці, що й досі є на 11 E 7th St, вишиванки завжди були ходовим товаром, а особливо модними були наприкінці 60-х - початку 70-х років. Андрій Варгола, відомий в усьому світі як Енді Уорхол часто навідувався до цього магазину. Розповідають, що цю сорочку Джиму Моррісу подарував саме Енді Ворхол.

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19.05.2022 20:38 Відповісти
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19.05.2022 23:16 Відповісти
все-таки как приятно что в Германии есть такие политики! если честно первый раз "Германия" написал с большой буквы и подумал о этой стране с теплотой, а очень хотелось бы чаще так думать
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19.05.2022 20:36 Відповісти
І одразу яка гарна жінка стає
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19.05.2022 20:39 Відповісти
Елізабет Тейлор

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19.05.2022 20:41 Відповісти
Так само

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19.05.2022 20:42 Відповісти
вишиванка - натуральна, прекрасна альтернатива, краще будь-яких "ботоксів"..
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19.05.2022 20:52 Відповісти
Яка гарнюня!!!
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Кросівоє. Але ти давай, Урсулочка, роби свою справу, ти ж ФОН ДЕР, а це зобов'язує
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19.05.2022 21:17 Відповісти
Як органічно ! Як ніжно!
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19.05.2022 21:29 Відповісти
Урсула - справжня україночка)
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19.05.2022 22:06 Відповісти
Хто модельер? Хто художник?
Такая прелесть)))
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19.05.2022 23:02 Відповісти
Фон дер Ляєн ,молодчинка,ще Анналєна Бербок теж нормальна,висновок німкені хороші баби,не те що той тюфяк Шольц!
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19.05.2022 23:32 Відповісти
Ну отож. Є на що подивитися. Хай зеля ще плахту подарує. А то поначіпляють на себе хто зна що Пождіть вступимо у ЄС, приодягнем вас трохи (шутка юмора).
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20.05.2022 23:02 Відповісти
 
 