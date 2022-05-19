Очільниця Єврокомісії у вишиванці підтримала українців. ФОТО
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у День вишиванки одягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з українським народом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Європейської комісії.
У пості викладено фото Урсули фон дер Ляєн у вишиванці з короткою історією цього свята.
"Сьогодні ми вшановуємо українську культуру, відзначаючи День вишиванки. Людей запрошують носити традиційний український одяг з етнічними візерунками, відомий як "Вишиванка", кожного третього четверга травня як символ єдності та національної ідентичності. Те, що почалося 16 років тому з декількох студентів, які одяглися в традиційний вишитий одяг, сьогодні є традицією, якої дотримуються українці та їхні друзі по всьому світу", - сказано в повідомленні.
Європейська комісія закликала "у ці важкі часи" зберігати культуру і традиції України.
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Vot segodnia vpervye v etu vesnu na dvore +20, stal rytsia v škafu, čto tame letnee naiti,
i vdrug myslj stuknula, - a vyšyvanki to u tebia parenj i netu...
Давайте выясним.
Такая прелесть)))