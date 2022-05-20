7 воинов спецподразделения "Кракен" погибли в боях за освобождение Харьковщины. ФОТО
Во время освобождения населенных пунктов Русская Лозовая и Питомник в Харьковской области спецподразделение "Азова" "Кракен" потеряло 7 воинов.
Об этом сообщили в спецподразделении, передает Цензор.НЕТ.
Вот список погибших (на языке оригинала):
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КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)
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ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)
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ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)
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ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)
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ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)
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ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)
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ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)
"Мы вас не забудем. Мы за вас отомстим", - пообещали в "Кракене".
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Останніми днями не чути про нові звільнені села на Харківщині, а сьогодні зранку почув у новинах, що Харків знову обстріляли. Що на Харківщині зараз відбувається? Я розумію, що не все можна говорити, але загальну картину - можна. У будь-якому випадку переконаний, що наше військове командування знає, що робити. ЗСУ довели у цій війні, що вміють воювати.
Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Так от, це треба нам, живим, пам'ятати щоденно про загиблих героїв.
І про те, що зло має бути наказане.
І те зло, що розв'язало війну, і те, яке замість війни готувалось до шашликів.
А рашистів, бляха, у полон не брати. За всіх та за все помстимося.