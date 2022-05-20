7 воинов спецподразделения "Кракен" погибли в боях за освобождение Харьковщины. ФОТО

Во время освобождения населенных пунктов Русская Лозовая и Питомник в Харьковской области спецподразделение "Азова" "Кракен" потеряло 7 воинов.

Об этом сообщили в спецподразделении, передает Цензор.НЕТ.

Вот список погибших (на языке оригинала):

КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)

ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)

ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)

ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)

ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)

ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)

ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)

"Мы вас не забудем. Мы за вас отомстим", - пообещали в "Кракене".













