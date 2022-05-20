РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
28 536 30

7 воинов спецподразделения "Кракен" погибли в боях за освобождение Харьковщины. ФОТО

Во время освобождения населенных пунктов Русская Лозовая и Питомник в Харьковской области спецподразделение "Азова" "Кракен" потеряло 7 воинов.

Об этом сообщили в спецподразделении, передает Цензор.НЕТ.

Вот список погибших (на языке оригинала):

  • КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)

  • ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)

  • ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)

  • ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)

  • ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)

  • ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)

  • ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)

"Мы вас не забудем. Мы за вас отомстим", - пообещали в "Кракене".

7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 01
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 02
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 03
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 04
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 05
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 06
7 воинов спецподразделения Кракен погибли в боях за освобождение Харьковщины 07

Харьковщина (5577) потери (4381) Азов (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+86
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишить в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:09
+79
Від вдячного харків'янина... дякую що в моєму місті тепер немає війни і обстрілів...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:10
+72
Вічна пам'ять героям.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишить в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:09 Ответить
Від вдячного харків'янина... дякую що в моєму місті тепер немає війни і обстрілів...
показать весь комментарий
20.05.2022 11:10 Ответить
Теперь можно их фамилиями назвать улицы, площади...
показать весь комментарий
20.05.2022 13:44 Ответить
R.I.P
показать весь комментарий
20.05.2022 11:11 Ответить
Вічна пам'ять героям.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:12 Ответить
Слава Героям !
показать весь комментарий
20.05.2022 11:13 Ответить
Герої не вмирають!

Останніми днями не чути про нові звільнені села на Харківщині, а сьогодні зранку почув у новинах, що Харків знову обстріляли. Що на Харківщині зараз відбувається? Я розумію, що не все можна говорити, але загальну картину - можна. У будь-якому випадку переконаний, що наше військове командування знає, що робити. ЗСУ довели у цій війні, що вміють воювати.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:14 Ответить
достатньо на мапу подивитися,його можуть обстрілювати навіть з бєлгородської обл.відстань до 20 км.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:18 Ответить
обстріли можуть бути, дуже близько місто до кордону, ураганом смерчем спокійно дістає... просто зараз там всі війська вибивають до кордону і до Ізюма, і вони змушщені стріляти більше по військам ніж по місту
показать весь комментарий
20.05.2022 11:20 Ответить
Два дні тому - ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб Джерело:

Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:23 Ответить
Вічна пам"ять.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:16 Ответить
В якійсь радянській пісні є слова "ето нужно нє мєртвим, ето нужно живим".
Так от, це треба нам, живим, пам'ятати щоденно про загиблих героїв.
І про те, що зло має бути наказане.
І те зло, що розв'язало війну, і те, яке замість війни готувалось до шашликів.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:28 Ответить
Кращих втрачаємо..Горіти кацапським виродкам у пеклі.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:35 Ответить
Хлопці, ви заслонили всю Україну собою! Світла вам пам"ять! Слава Героям! Слава Україні! Москалям - люта смерть!
показать весь комментарий
20.05.2022 11:36 Ответить
Плачу!Смерть каапським нелюдам!
показать весь комментарий
20.05.2022 11:38 Ответить
Герои уходят на небо! Вечная память .
показать весь комментарий
20.05.2022 11:39 Ответить
Вечная Вам Память.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:41 Ответить
Слава воїнам "Кракена", слава Героям!
показать весь комментарий
20.05.2022 11:56 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 11:56 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
20.05.2022 11:59 Ответить
Світла пам'ять ГЕРОЯМ!
показать весь комментарий
20.05.2022 12:00 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:04 Ответить
Пусть земля будет пухом
показать весь комментарий
20.05.2022 12:07 Ответить
Царство Небесне і вічна пам'ять!
А рашистів, бляха, у полон не брати. За всіх та за все помстимося.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:16 Ответить
Збільшую, торкаюся портретів, заливаю біль сльозами..Нехай рідна земля буде вам пухом, Ангели миру! Світла пам'ять!
показать весь комментарий
20.05.2022 12:18 Ответить
Сьогодні під Луцьком ховають Дємідова Сергія.Загинув під артобстрілом під Ізюмом.Вічна пам'ять всім загиблим за Україну.Нехай земля буде їм пухом.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:58 Ответить
Chwała Bohaterom!
показать весь комментарий
20.05.2022 13:46 Ответить
 
 